Państwo w państwie. Spłaci dług w 400 lat. Sztuczki budowlańca z Krakowa

Aktualizacja: 22.11.2025 17:10 Publikacja: 22.11.2025 16:37
Droga przez sądy trwała niemal dekadę.
Foto: Adobe Stock
Kiedy na horyzoncie pojawia się nadzieja, iż sprawiedliwości stanie się za dość, skazani mają w zanadrzu jeszcze kilka sztuczek, by nie dać o sobie zapomnieć swoim ofiarom.Przekonał się o tym boleśnie Józef Wilczyński, który prowadził firmę budowlaną w Krakowie od 1985 roku. Jego kontrahenci nigdy nie mieli z nim problemów, cieszył się nieposzlakowaną opinią, regularnie rozliczał się z urzędami oraz współpracownikami.
Dopiero gdy na jego drodze stanął Andrzej W. - generalny wykonawca, który zlecił mu prace warte prawie ćwierć miliona złotych, a potem nie zapłacił ani złotówki - jego życie wywróciło się do góry nogami. Droga przez sądy trwała niemal dekadę. Pieniędzy i wyroku nadal nie było, a mimo to pan Józef wywiązał się ze swoich zobowiązań. Zapłacił pracownikom, uregulował faktury w składach budowlanych, odprowadził składki do ZUS-u i podatki do Urzędu Skarbowego. Najpierw sąd gospodarczy, później karny. Oba orzekły na korzyść oszukanego budowlańca.
Czytaj więcej
Setki osób w całej Polsce zostały poszkodowane przez działalność sieci komisów samochodowych. Lud...
Andrzej W. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz obowiązek naprawienia szkody finansowej w całości. Problem w tym, że skazany zaczął spłacać dług przelewami z poczty – po 50 złotych miesięcznie. Gdyby w ten sposób miało wyglądać spłacanie długu, to spłata samego kapitału trwałaby 400 lat. Z odsetkami ponad… 800. Sąd uznał, że Andrzej W. wywiązuje się z zobowiązania według swoich możliwości finansowych i nie uchyla się od wykonania wyroku. To oznacza, że nie ma podstaw do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.
Pan Józef nie jest jedyną ofiarą. Robert Nabyrdalik, przedsiębiorca z branży, także napotkał na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta. Poznał go przez kierownika budowy, który zaproponował mu wykonanie parkingów i dróg przy apartamentowcu w Chorzowie. Dominik D., kolejny poszkodowany, czeka na spłatę ponad 100 tysięcy złotych, z odsetkami – ponad 200 tysięcy.Pan Józef próbował dotrzeć do Andrzeja W. Mieszka koło Suchej Beskidzkiej, korespondencja przychodzi z domu rodzinnego. Wie, że skazany nie oszczędza na życiu. Dla pana Józefa sprawa z Andrzejem W. była jedną z kolejnych „wpadek" w budowlance. Odbiło się to na zdrowiu jego i całej rodziny. Problemy z sercem, drastyczne oszczędności na każdym kroku.
Czytaj więcej
Patrycja Wiżgała i Łukasz Knapczyk z Lwówka Śląskiego po zaledwie dobie od narodzin syna Antosia...
O tej sprawie i o mechanizmach, które pozwalają skazanym unikać konsekwencji wyroków, usłyszymy w programie Państwo w państwie w Polsacie w niedzielę o 19.30.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: zyciewarszawy.pl
Kiedy na horyzoncie pojawia się nadzieja, iż sprawiedliwości stanie się za dość, skazani mają w zanadrzu jeszcze kilka sztuczek, by nie dać o sobie zapomnieć swoim ofiarom.Przekonał się o tym boleśnie Józef Wilczyński, który prowadził firmę budowlaną w Krakowie od 1985 roku. Jego kontrahenci nigdy nie mieli z nim problemów, cieszył się nieposzlakowaną opinią, regularnie rozliczał się z urzędami oraz współpracownikami.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Czy Pani/Pana zdaniem Polska jest przygotowana do odpierania rosyjskich ataków hybrydowych?” - takie pytanie za...
Szeroki raport fundacji More in Common, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, pokazuje, że migracja jest...
Po raz pierwszy w historii pięć polskich miast, w tym Warszawa, zostało uwzględnionych w globalnym rankingu mias...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Władze centralne przejęły całą akcję, a z samorządem nikt się w tej sprawie nie kontaktuje. Wiem tyle, ile podad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas