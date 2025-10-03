Państwo w państwie. Komisy poza prawem i nowy sposób na okradanie kierowców

Auta kosztują kilka tysięcy złotych. Ceny są atrakcyjne, ale nie na tyle, by miały wzbudzać większe podejrzenia. Klienci nie mogą sprawdzić samochodów przed zakupem. Dopiero po podpisaniu umowy i zapłaceniu pełnej kwoty dostają kluczyki, a wtedy zaczyna się pasmo problemów.

Komis samochodwy nie przyjmuje zwrotów

Takich historii. jest wiele. Ktoś kupuje auto z ważnym przeglądem technicznym w dowodzie rejestracyjnym. Okazuje się, że podczas powrotu do domu, w samochodzie raptownie puszczają hamulce. Na porządku dziennym są problemy z ubezpieczeniami, brakiem elementów wyposażenia, całkowicie niedziałającymi podstawowymi elementami mechanicznymi.

Właściciel komisów – obywatel Ukrainy - wypracował schemat, który z powodzeniem.funkcjonuje od lat. Często zmienia lokalizację i nazwę działalności. W jego firmie pracują głównie Ukraińcy, którzy przed kamerami uciekają lub twierdzą, że nie rozumieją po polsku.

„Zwrotów nie ma” – to najczęstsza odpowiedź, jaką słyszą klienci. Na fakturze widnieje adnotacja „brak zwrotów”. Pracownicy nie rozumieją albo udają, że nie znają różnicy między zwrotem a reklamacją.