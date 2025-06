Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla kupujących auta. Mogą dostać zwrot pieniędzy za dyskomfort jazdy

Biegły potwierdził wady kupionego auta

W niższych instancjach powódka wygrała. Powołany biegły sądowy potwierdził niestabilność obrotów na biegu jałowym i spadek mocy m.in. przy przyspieszaniu pod górę. Sąd Okręgowy we Włocławku zasądził zwrot zapłaconej za auto ceny plus 150 zł kosztów prywatnej ekspertyzy dotyczącej wady. SO stwierdził, że o istotności wady decyduje punkt widzenia kupującego, jego subiektywna ocena, a nie przydatność rzeczy do zwykłego użytku. Dlatego niestabilność obrotów silnika jest wadą istotną, mimo że możliwe jest korzystanie z samochodu w normalny sposób. A do uzyskania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady istotnej, mimo gotowości sprzedawcy do usunięcia wady, wystarczy jedna bezskuteczna próba naprawy.

Sprzedawca nie dał za wygraną, zarzucając w skardze kasacyjnej do SN błędne przyjęcie przez SO, że o istotności lub nieistotności wady decyduje subiektywna ocena kupującego.

Wada auta była istotna, bo wiązała się z dyskomfortem

Sąd Najwyższy (sędziowie: Mariusz Łodko, Marcin Łochowski i Dariusz Pawłyszcze) jednak wyrok SO utrzymał. Wskazał, że gdyby stanowisko SO rozumieć, że istotność wady zależy tylko od oczekiwań konkretnego kupującego, to teza ta jest błędna, ale wadą istotną jest także wada, mimo której rzecz może być używana, lecz przy istotnym dyskomforcie. Zwykłym zachowaniem użytkownika samochodu, który nie dysponuje specjalistyczną wiedzą, jest bowiem podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterki po zauważeniu samorzutnych zmian obrotów silnika pojazdu na biegu jałowym, czyli np. podczas zatrzymania się na czerwonym świetle lub w korku. Typowy użytkownik nie wie, które nieprawidłowości pracy silnika wymagają naprawy ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na trwałość silnika, a które są nieistotne i można ich nie naprawiać.

Dlatego niestabilność pracy silnika wykazywana na biegu jałowym oraz zdarzający się spadek mocy przy próbie przyspieszenia pod górę, wymuszające rezygnację z wyprzedzania pod górę, np. ze względu na zbliżający się samochód z naprzeciwka lub bliskość zakrętu, należy uznać za istotną usterkę (wadę) samochodu osobowego.

Sygnatura akt II CSKP 2395/22