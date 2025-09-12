Rzeczpospolita
Państwo w państwie. Czy można odebrać dziecko za niepełnosprawność?

Patrycja Wiżgała i Łukasz Knapczyk z Lwówka Śląskiego po zaledwie dobie od narodzin syna Antosia zostali pozbawieni rodzicielskiej radości. Decyzją sądu wkrótce noworodek trafił do pieczy zastępczej, znajdującej się 500 kilometrów od domu biologicznych rodziców.

12.09.2025

Organy sprawiedliwości przyznają, że tryb przyspieszony ograniczył możliwość zebrania materiału dowodowego

Mały Antoś przyszedł na świat w maju tego roku. Jego rodzice czekali na ten moment z ogromną radością. Pani Patrycja, od urodzenia zmagająca się z porażeniem mózgowym, marzyła o macierzyństwie.

Mały Antoś trafił do rodziny zastępczej

Pan Łukasz leczy się na schizofrenię paranoidalną, jednak według dokumentacji medycznej jego stan jest stabilny dzięki systematycznemu leczeniu. Radość trwała jednak zaledwie dobę – dziecko decyzją sądu wkrótce trafiło do rodziny zastępczej.

Według rodziców, zamiast wsparcia w pierwszych dniach pobytu w szpitalu, spotkali się z oceną i nieufnością. Od początku czuli się marginalizowani. Personel miał podważać ich kompetencje i ograniczać kontakt z noworodkiem.

Pracownicy szpitala zawiadomili Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Lwówku Śląskim. Urzędnicy uzasadniali obawy wcześniejszymi interwencjami policji w mieszkaniu rodziny – zgłoszeniami sąsiadki dotyczącymi hałasu. Nie potwierdzono jednak przemocy ani żadnych wykroczeń. Mimo to na podstawie notatki MOPS i opinii o zagrożeniu dobra dziecka, sąd rejonowy w trybie natychmiastowym zdecydował o odebraniu chłopca.

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Organy sprawiedliwości przyznają, że tryb przyspieszony ograniczył możliwość zebrania materiału dowodowego. Decyzją instytucji Antoś trafił do rodziny zastępczej oddalonej o pół tysiąca kilometrów od domu biologicznych rodziców. Jakby tego było mało, rodzice dowiedzieli się, że mogą zostać obciążeni opłatą za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – nawet 1500 zł miesięcznie.

Historia Antosia rodzi pytania o to, czy instytucje publiczne rzeczywiście wspierają rodziny w trudnej sytuacji, czy raczej z góry je skreślają. Czy prawo, które miało chronić dzieci, nie staje się narzędziem krzywdzenia?

Więcej w najbliższym odcinku programu „Państwo w Państwie” w najbliższą niedzielę o 19:30 w Polsacie.

