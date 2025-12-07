Eksperci: prawo nie nadąża za nowymi formami czynności prawnych

Aktualizacja: 07.12.2025 10:23 Publikacja: 07.12.2025 09:25
Foto: Adobe Stock
To wnioski z piątkowej konferencji na Uczelni Łazarskiego pt. „Forma dokumentowa w działalności ubezpieczeniowej”, ale ta problematyka dotyczy szeregu innych sfer życia.
Formę dokumentową różni od dominującej przed 2016 r. formy pisemnej przy składaniu oświadczeń woli, np. o wykupienie ubezpieczenia OC czy sprzedaży jakiejś rzeczy to, że ta nowa forma pozwala udokumentować naszą decyzję na dowolnym nośniku treści, np. nagraniem telefonicznej rozmowy kontrahentów czy mailem, gdy da się ustalić strony tej rozmowy, korespondencji.
Ma ona wiele zalet, nie wymaga obecności stron takiej czynności, można dokonać jej na odległość, gdyż nie wymaga podpisu.
Czytaj więcej
Sprzedając ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ubezpieczyciel przerzu...
Nie wszystko jest tak różowe. Prof. Marcin Orlicki z UAM w Poznaniu przeanalizował czynności przed zawarciem umowy ubezpieczenia w formie dokumentowej, w szczególności w związku z art. 815 kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości firmy ubezpieczeniowej wszystkie znane mu okoliczności, o które ona zapytała przed zawarciem umowy, inaczej naraża się na odpowiednią utratę odszkodowania. Rzecz w tym, że przy tej kwestii pojawia się kilka innych form czynności prawnych: papierowa, tekstowa, na formularzu i stara pisemna. Wprawdzie profesor zacytował wyrok Sądu Najwyższego, który wskazał, że rodzaj formy wymiany tych informacji jest drugorzędna wobec ich treści, to zdaniem prof. Orlickiego to ustawa winna decydować, a nie orzeczenie, nawet SN, o tych kwestiach. A najlepiej, jakby przy intensywnych zmianach technicznych te kwestie zostawić instytucjom je stosującym, a tylko oczyścić prawo z regulacji, które nie nadążają za techniką.
Z kolei prof. Szymon Byczko, z Uniwersytetu Łódzkiego mówił o ryzykach dla firm ubezpieczeniowych, jeśli przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie określą one na podstawie uzyskanych od klienta informacji jego wymagań i potrzeb, a przecież, np. zdjęcie pękniętego błotnika w aucie można wyprodukować z pomocą sztucznej inteligencji.
Problemy interpretacyjne przy stosowaniu formy dokumentowej potwierdza nowela ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, która wejdzie w życie już 13 lutego 2026 r., której meandry analizował dr Michał Ziemiak, rzecznik finansowy, a co bez złośliwości prof. Aneta Łazarska, organizatorka konferencji, skomentowała, że nadal nie wie, jak składać reklamację.
A jako sędzia musi się zajmować także ważnością składanych w tej nowej formie oświadczeń. Podpis przestaje mieć kluczowe znaczenie dowodowe, konieczne bywa korzystanie ze środków identyfikujących nadawcę lub odbiorcę. Jest to szczególnie istotne w procesach gospodarczych ze względu na prymat dowodu z dokumentów oraz wyjątkowy charakter dowodu z zeznań świadków – wskazała sędzia Łazarska.
Prof. Adam Olejniczak z Uczelni Łazarskiego skomentował ten segment dyskusji, że trzeba liberalizować formy czynności prawnych, ale bez mnożenia sankcji za ich drobniejsze naruszenia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na Karola Nawrockiego spadła fala krytyki po decyzji o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. Prezydent skierował...
Praktyka sądów stwierdzających zasiedzenie przez firmę służebności przesyłu przed 3 sierpnia 2008 r. jest niekon...
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej skierował apel do rządu i szefów klubów poselskich o pilną interwencję w spraw...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wyroki wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN są niepodważalne, a trybunały i instytucj...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas