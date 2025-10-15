Materiał partnera: PONAR

Dołączenie PONAR Wadowice do Polskiej Strefy Inwestycji to strategiczna decyzja, która – jak podkreśla sama firma – otwiera nowy rozdział w rozwoju spółki i stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjnego zakładu w Wadowicach.

Dlaczego to tak ważne? – Jest to ważne dlatego, że obecnie zapotrzebowanie na nasze produkty, które opracowaliśmy przez ostatnie lata w ramach prac badawczo-rozwojowych, dynamicznie rośnie i jesteśmy zmuszeni, ale też chcemy, zwiększać nasze zdolności i możliwości produkcyjne, aby sprostać wymaganiom rynkowym, odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie. W związku z tym w naszej siedzibie, centrali zwiększamy przestrzeń produkcyjną o halę o powierzchni 1000 mkw. oraz rozbudowujemy park maszynowy o kilkadziesiąt obrabiarek sterowanych numerycznie producentów z najwyższej światowej „półki” – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Rosikowski, dyrektor ds. techniki i rozwoju (B+R) w PONAR Wadowice. Inwestycja na terenie istniejącego już zakładu zwiększy istotnie zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. – Nowa hala i maszyny to jedno, ale jednocześnie będziemy realizowali procesy automatyzacji i robotyzacji. O ile dotychczas ta mniejsza liczba obrabiarek sterowanych numerycznie pozwalała na pracę bez lub z ograniczoną automatyzacją, o tyle już przy tak bardzo rozbudowanym parku maszynowym, który powstanie u nas do dwóch lat w związku z tą nową inwestycją, będziemy chcieli optymalizować wszystkie działania między maszynami, wykorzystując właśnie narzędzia robotyzacji i automatyzacji. Procesy inwestycyjne rozpoczynamy natychmiast. Mówiąc obrazowo, po zakończeniu procesu inwestycji będziemy chcieli, aby 2 stycznia 2026 roku nacisnąć przycisk, który spowoduje nieprzerwaną, automatyczną pracę maszyn do końca roku – tłumaczy Rosikowski.

Zakres przedsięwzięcia w Wadowicach obejmuje:

budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 1000 mkw., w której realizowana będzie produkcja i montaż podzespołów dedykowanych dla sektora obronnego;

zakup i instalację nowoczesnych centrów obróbczych, w tym centrów tokarsko-frezarskich, frezarek oraz tokarek;

modernizację istniejącej hali produkcyjnej, aby dostosować ją do seryjnej produkcji.

Realizacja projektu pozwoli na zwielokrotnienie obecnych zdolności produkcyjnych zakładu, optymalizację kosztów i dalsze podnoszenie poziomu technologicznego, pozyskanie nowych klientów, także na rynkach zagranicznych, oraz wzmocnienie pozycji PONAR Wadowice jako innowacyjnego partnera w sektorze obronnym.

Perspektywa na lata 2026–2027

W ramach planowanej inwestycji, która będzie realizowana w latach 2026–2027, PONAR Wadowice uruchomi seryjną produkcję podzespołów do zastosowań specjalnych – zarówno dla sektora obronnego, jak i w obszarze produktów podwójnego zastosowania (ang. dual use).

– Nasze działania kierujemy w stronę przemysłu obronnego. Rozbudowa naszego zakładu i parku maszynowego jest związana z produkcją na rzecz sektora defence. Zwiększona produkcja w tym zakresie będzie trafiała zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. Jednocześnie, aby – mówiąc kolokwialnie – nie stać wyłącznie na jednej nodze, rozwijamy również nasze zaangażowanie na rynku cywilnym. Przez 60 lat działalności firmy dopracowaliśmy się kilkunastu tysięcy produktów i są one sukcesywnie wdrażane na rynku cywilnym. Nowa infrastruktura, która powstanie, przyczyni się do zwiększenia zdolności i mocy produkcyjnych dla sektora obronnego i tzw. podwójnego zastosowania. Przykładem mogą tu być rozwiązania stosowane w produkcji specjalnej, czyli militarnej, które mogą być zastosowane jednocześnie w sektorach ratownictwa czy pożarnictwa – wyjaśnia Piotr Rosikowski.

Przedsięwzięcie będzie miało również istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. Inwestycja przyczyni się bowiem do łagodzenia skutków transformacji regionu, tworząc nowe miejsca pracy i wspierając rozwój lokalnej gospodarki. Ma ona zaowocować kilkudziesięcioma nowymi miejscami pracy.

Druga inwestycja na Śląsku

– Warto dodać, że równolegle z procesem inwestycyjnym w Wadowicach rozpoczynamy inwestycję w naszym drugim zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Łaziskach Górnych w województwie śląskim, gdzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ang. Just Transition Fund – JTF) uzyskaliśmy 15,4 mln zł dofinansowania. Powstanie tam hala o powierzchni 1850 mkw. Będziemy tam produkować systemy hydrauliczne przeznaczone m.in. do pojazdów specjalnych, czyli np. stacji radarowych czy pojazdów kołowych i gąsienicowych, stosowanych właśnie w przemyśle obronnym – mówi Rosikowski i jak wskazuje, zaletą hali na Śląsku będzie m.in. jej znacząca wysokość – 15 m – umożliwiająca produkcję systemów hydraulicznych na dużych pojazdach, m.in. takich jak stacje radarowe dalekiego zasięgu.

– Ta inwestycja to niejako konsekwencja naszych działań sprzed dziesięciu lat, gdzie oprócz tego, że oferujemy naszym klientom engineering, B+R, produkcję komponentów i systemów, to możemy też przyjmować w naszym zakładzie w Łaziskach Górnych pojazdy, w których na miejscu, w zakładzie, zabudowujemy hydraulikę i odsyłamy do klienta gotowy pojazd. Nie jest to więc montaż u klienta, który oczywiście też jest możliwy, ale sytuacja, w której do nas dostarczany jest pojazd niewyposażony w hydraulikę, a my go wyposażamy, robimy całe orurowanie, montujemy i testujemy systemy i gotowy pojazd odsyłamy do klienta, jest z całą pewnością z korzyścią dla obu stron – podkreśla dyrektor ds. techniki i rozwoju w PONAR Wadowice. I jak dodaje, również na Śląsku firma zwiększy zatrudnienie.

Materiał partnera: PONAR