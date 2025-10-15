Przed Polską stoi konieczność jakościowego skoku rozwojowego: technologicznego, instytucjonalnego i inwestycyjnego. Wyzwanie to znajdzie się w centrum uwagi uczestników panelu „Polska w poszukiwaniu nowych silników wzrostu” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

W trakcie debaty paneliści będą się zastanawiać, jak wykorzystać nowe szanse – związane m.in. z cyfryzacją, zieloną transformacją i inwestycjami w bezpieczeństwo – tak aby nie tylko utrzymać wzrost gospodarczy kraju, ale uczynić go bardziej zrównoważonym i innowacyjnym.

Zdiagnozują przy tym ograniczenia, takie jak niska produktywność, luka inwestycyjna, wyzwania demograficzne czy brak globalnych polskich marek.

Czy renoma „zielonej wyspy” i przedsiębiorczość społeczeństwa będą nadal naszym atutem? Czy potrzebujemy nowej roli państwa i przemysłu w gospodarce? Uczestnicy dyskusji będą szukać realistycznych strategii dla rozwoju Polski w nadchodzących dekadach.

W debacie wezmą udział: Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu, Energa SA, Mariusz Jaszczyk, wiceprezes, Polski Fundusz Rozwoju, Dariusz Marzec, prezes zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Miłosz Motyka, minister energii, Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. uczelni, Jan Zimowicz, prezes zarządu, PZU Zdrowie. Moderacja: Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu, Citi Handlowy.

Panel „Polska w poszukiwaniu nowych silników wzrostu” godz. 9.00–10.00, Grand Pavilon

Rzeczpospolita i rp.pl są głównymi partnerami medialnymi EFNI