Jak powstawała nowa płyta?

Jak to zwykle bywa, część utworów była gotowa, a nad innymi w pierwszej fazie pracowaliśmy zespołowo – mam tu na myśli perkusistę Cezarego Konrada i basistę Roberta Kubiszyna. Ich pomysły i sugestie były niezwykle istotne, np. w takich utworach jak „Utrata” czy „Szósta godzina”. Zależało mi, żeby była to płyta spójna i konsekwentna – nie tylko literacko, ale i brzmieniowo. Poprzednie albumy, poza „Siedmioma widokami w drodze do Krakowa”, nie były tak ściśle wpisane w koncept.

Ponownie zaprosiłem do nagrania Dorotę Miśkiewicz, z którą współpracuję już od 20 lat i właściwie można powiedzieć, że pracujemy – z przerwami – w jednym zespole. Jej głos słychać w blisko połowie piosenek.

„Szósta godzina", Grzegorz Turnau, Mystic Productions, 2025 Foto: Mat. Pras/Mystic/ Oprac. graf. Maciej Grochot

Czy tytuł „Szósta godzina” to nawiązanie do łacińskiej formuły, obecnej też w hiszpańskim, dotyczącej przedwieczornej sjesty?

To jest jeden z siedmiu moich tekstów na płycie i – jak to już bywało – powstał na końcu, jako epilog.

Jak wiadomo, szósta godzina od wschodu słońca to pora, kiedy w krajach południowych „nie dzieje się nic”. Przypomina mi się wierszyk Jana Rostworowskiego: „Była trzecia, gdy kupiłem goździki/ najdroższe w całym Rio/, a o trzeciej ludzie z czystym sumieniem/ leżą w cieniu, pocą się i tyją”. Jednocześnie „szósta godzina” to trochę szósta dekada życia, czyli coś, co właśnie zaliczam, czas „odwrócenia w długiej smudze cienia” (to z innej piosenki). I wokół tego czasu oraz pokusy snu kręci się ten album. Taki „sen nocy zimowej”.

Można powiedzieć, że płyta „Szósta godzina” dzieje się w głowie tego faceta z okładki, podobnego do bohatera klasycznego wiersza Roberta Frosta „Przystając pod lasem w śnieżny wieczór” w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Facet zastanawia się, czy lepiej zanurzyć się w mrok lasu i zniknąć, czy mimo wszystko pozostać w „trzeźwym świecie nadziei”. U mnie – wybiera nadzieję.