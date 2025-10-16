Reklama
Dziennik Ustaw z 15 października 2025 r. (poz. 1386-1398)

Publikacja: 16.10.2025 07:38

dział prawa

1398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2025 r.  

1397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2025 r.  

1396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.  

1395 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

1394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2025 r.  

1393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników za 2025 r.  

1392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.  

1391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2025 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2025 r.  

1390 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych  

1389 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2025 r. w sprawie kluczowych zaleceń dotyczących organizacji opieki kardiologicznej i postępowania klinicznego  

1388 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 3 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania  

1387 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

1386 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

