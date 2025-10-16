Dziennik Ustaw z 15 października 2025 r. (poz. 1386-1398)

1398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2025 r.

Reklama Reklama

1397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2025 r.

1396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.

1395 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2025 r.