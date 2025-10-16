Reklama
Wolność prasy zagrożona? Pentagon zmienia politykę, dziennikarze protestują

Dziesiątki dziennikarzy relacjonujących działalność amerykańskiego Departamentu Obrony opuściły swoje biura w Pentagonie i zwróciły przepustki prasowe po wejściu w życie nowych ograniczeń dotyczących dostępu mediów – informuje agencja Reutera.

Publikacja: 16.10.2025 08:38

Dziennikarze opuszczają Pentagon

Dziennikarze opuszczają Pentagon

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Urszula Lesman

Departament Obrony wyznaczył wtorek, 14 października, jako ostateczny termin dla redakcji, które musiały podpisać nową politykę dostępu do Pentagonu, aby zachować przepustki prasowe i miejsca pracy w budynku. Co najmniej 30 redakcji, w tym Reuters, „The New York Timesi”, AP, AFP oraz Fox News, odmówiło podpisania nowych zasad, uznając je za zagrożenie dla wolności prasy oraz dla możliwości prowadzenia niezależnych działań dziennikarskich dotyczących najpotężniejszej armii świata.

Pentagon

Pentagon

Foto: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Pentagon wprowadza nowe zasady dostępu dla dziennikarzy

Nowa polityka wymaga od dziennikarzy potwierdzenia znajomości zasad dostępu do Pentagonu, które obejmują m.in. możliwość uznania ich za zagrożenie dla bezpieczeństwa i odebrania im przepustek prasowych, jeśli zwróciliby się do pracowników resortu o ujawnienie informacji niejawnych lub określonych kategorii informacji nieutajnionych.

Stowarzyszenie Prasy Pentagonu (Pentagon Press Association), reprezentujące ponad 100 redakcji, oświadczyło, że środa to „czarny dzień dla wolności prasy, który budzi obawy o słabnięcie amerykańskiego zaangażowania w przejrzystość rządzenia, odpowiedzialność publiczną w Pentagonie oraz wolność słowa dla wszystkich”.

Plakat przed siedzibą Voice of America w Waszyngtonie
Media
Donald Trump uciszył „Głos Ameryki”. Elon Musk: Nikt ich już nie słucha
„Polityka nie wymaga, by się z nią zgadzali – jedynie, by potwierdzili, że ją rozumieją. To spowodowało, że dziennikarze wpadli w histerię, odgrywając w internecie ofiary. Stoimy jednak za tą polityką, ponieważ jest ona najlepsza dla naszych żołnierzy i bezpieczeństwa narodowego tego kraju” – oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Jak wyglądała praca dziennikarzy na terenie Pentagonu?

Akredytowani reporterzy mieli dotąd dostęp wyłącznie do stref niejawnych w Pentagonie i pracowali naprzeciwko biura prasowego resortu, co umożliwiało im kontakt z rzecznikami Departamentu Obrony. Przepustki prasowe oznaczały, że przeszli wcześniej weryfikację bezpieczeństwa.

Donald Trump
Media
Trump pozywa „New York Times” i Penguin. Chce 15 miliardów za zniesławienie

„Nigdy nie mogliśmy po prostu wejść do stref zastrzeżonych ani do czyichś biur” – powiedział Stephen Losey, reporter zajmujący się Siłami Powietrznymi dla Defense News. – „Nie znam nikogo, kto celowo próbowałby podsłuchiwać, jak to niektórzy próbują przedstawiać” – wyjaśnił w rozmowie z agencją Reutera.

Część dziennikarzy przyznała, że nowe ograniczenia nie powstrzymają ich przed dalszym relacjonowaniem działań amerykańskiego wojska.

„Ironią nad ironiami jest to, że reporterzy Pentagonu i tak nie rozmawiają o informacjach niejawnych na korytarzach” – powiedział jeden z członków Stowarzyszenia Prasy Pentagonu, prosząc o anonimowość. „Robimy to przez (szyfrowaną aplikację) Signal” – dodał ironicznie, odwołując się do afery z udziałem sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

Nowa polityka Pentagonu to najnowsze rozszerzenie ograniczeń dostępu mediów, wprowadzone pod rządami sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, byłego gospodarza programu w Fox News. Co znamienne, sama Fox News również odmówiła podpisania nowych zasad dla prasy – informuje Reuters.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Osoby Organizacje Pentagon Pete Hegseth

