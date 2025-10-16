Departament Obrony wyznaczył wtorek, 14 października, jako ostateczny termin dla redakcji, które musiały podpisać nową politykę dostępu do Pentagonu, aby zachować przepustki prasowe i miejsca pracy w budynku. Co najmniej 30 redakcji, w tym Reuters, „The New York Timesi”, AP, AFP oraz Fox News, odmówiło podpisania nowych zasad, uznając je za zagrożenie dla wolności prasy oraz dla możliwości prowadzenia niezależnych działań dziennikarskich dotyczących najpotężniejszej armii świata.

Reklama Reklama

Pentagon Foto: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Pentagon wprowadza nowe zasady dostępu dla dziennikarzy

Nowa polityka wymaga od dziennikarzy potwierdzenia znajomości zasad dostępu do Pentagonu, które obejmują m.in. możliwość uznania ich za zagrożenie dla bezpieczeństwa i odebrania im przepustek prasowych, jeśli zwróciliby się do pracowników resortu o ujawnienie informacji niejawnych lub określonych kategorii informacji nieutajnionych.

Stowarzyszenie Prasy Pentagonu (Pentagon Press Association), reprezentujące ponad 100 redakcji, oświadczyło, że środa to „czarny dzień dla wolności prasy, który budzi obawy o słabnięcie amerykańskiego zaangażowania w przejrzystość rządzenia, odpowiedzialność publiczną w Pentagonie oraz wolność słowa dla wszystkich”.