Reuters pisze, że pozew Trumpa odnosi się do serii artykułów „The New York Times”, w tym do redakcyjnego komentarza opublikowanego przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku, w którym stwierdzono, że nie nadaje się on na urząd prezydenta, oraz do książki wydanej w 2024 roku przez Penguin pt. Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (Szczęśliwy przegrany: Jak Donald Trump roztrwonił fortunę ojca i stworzył iluzję sukcesu).

„Pozwani złośliwie opublikowali książkę i artykuły, wiedząc, że publikacje te są pełne odrażających przeinaczeń i zmyśleń na temat prezydenta Trumpa” – napisano w pozwie, który został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy.

Prawnicy prezydenta USA twierdzą, że publikacje zaszkodziły jego działalności biznesowej i reputacji osobistej, powodując tym samym ogromne szkody ekonomiczne dla wartości jego marki oraz poważne straty dla jego przyszłych perspektyw finansowych.