Donald Trump
Reuters pisze, że pozew Trumpa odnosi się do serii artykułów „The New York Times”, w tym do redakcyjnego komentarza opublikowanego przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku, w którym stwierdzono, że nie nadaje się on na urząd prezydenta, oraz do książki wydanej w 2024 roku przez Penguin pt. Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (Szczęśliwy przegrany: Jak Donald Trump roztrwonił fortunę ojca i stworzył iluzję sukcesu).
„Pozwani złośliwie opublikowali książkę i artykuły, wiedząc, że publikacje te są pełne odrażających przeinaczeń i zmyśleń na temat prezydenta Trumpa” – napisano w pozwie, który został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy.
Prawnicy prezydenta USA twierdzą, że publikacje zaszkodziły jego działalności biznesowej i reputacji osobistej, powodując tym samym ogromne szkody ekonomiczne dla wartości jego marki oraz poważne straty dla jego przyszłych perspektyw finansowych.
„Szkoda wyrządzona wartości akcji TMTG (Trump Media and Technology Group) jest jednym z przykładów tego, jak zniesławienie ze strony pozwanych zaszkodziło prezydentowi Trumpowi” – napisali prawnicy, wskazując na „gwałtowny spadek ceny akcji”
Akcje TMTG znajdują się pod presją w ostatnich miesiącach z powodu obaw związanych z końcem tzw. okresu blokady dotyczącego debiutu giełdowego spółki w marcu.
„Dziś mam wielki zaszczyt wnieść pozew o zniesławienie i oszczerstwo przeciwko The New York Times na kwotę 15 miliardów dolarów” – napisał Trump wcześniej w poniedziałek na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Trump oskarżył gazetę o kłamstwa na jego temat, a także na temat jego rodziny i firm, jak również o atakowanie ruchów i ideologii wspieranych przez Republikanów, takich jak ruch America First oraz hasło Make America Great Again (MAGA).
Pozew został złożony po tym, jak Trump zagroził w zeszłym tygodniu, że pozwie „The New York Times” za informacje dotyczące rzekomo dwuznacznej notatki i rysunku autorstwa Donalda Trumpa, który miał być prezentem urodzinowym dla Jeffreya Epsteina.
Trump twierdzi, że zerwał kontakty z Epsteinem jeszcze przed tym, jak problemy prawne finansisty stały się publiczne w 2006 roku.
