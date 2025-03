„Nikt ich już nie słucha” — napisał Musk na X. „To po prostu radykalni lewicowcy, którzy rozmawiają sami ze sobą, jednocześnie spalając 1 mld dolarów rocznie pieniędzy amerykańskich podatników”.

Komu potrzebne są rozgłośnie amerykańskie?

Jednak wiele osób się nie zgadza z takimi opiniami. Zwolennicy wskazują na tych nadawców jako bastion demokracji. Głosy te obejmują także Republikanów. „Zniszczenie Radio Free Asia i innych platform U.S. Agency for Global Media jest sprzeczne z zasadami wolności, na których został założony nasz naród, i oddaje wpływy Komunistycznej Partii Chin, Korei Północnej i innym reżimom” — powiedział portalowi „Politico” Young Kim, republikanin z Kalifornii, który przewodniczy Komisji ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku Izby Reprezentantów.

Amerykańskie Stowarzyszenie Służby Zagranicznej wydało w sobotę oświadczenie, że „zorganizuje energiczną obronę USAGM i profesjonalistów Służby Zagranicznej, których wiedza specjalistyczna jest niezbędna do realizacji jego misji”.

Oprócz USAGM, zarządzenie Donalda Trumpa dotyczyło również Federal Mediation and Conciliation Service, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Institute of Museum and Library Services, U.S. Interagency Council on Homelessness, Community Development Financial Institutions Fund i Minority Business Development Agency. W oświadczeniu Biały Dom stwierdził, że jego zarządzenia wykonawcze „zapewnią, że podatnicy nie będą już musieli płacić za radykalną propagandę”, zanim wymienił różne zarzuty wobec VOA, w tym zarzuty o stronniczość lewicową.