Daily Mail przejmuje „The Daily Telegraph”. Nowy medialny gigant w Wielkiej Brytanii

Właściciel brytyjskiego tabloidu „Daily Mail”, DMGT, poinformował, że zawarł umowę o wartości 500 milionów funtów (ponad 2,4 mld złotych) na zakup konkurencyjnej gazety „The Daily Telegraph”, co stworzy jeden z najsilniejszych prawicowych konglomeratów medialnych w Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 23.11.2025 09:09

Daily Mail kupuje „The Telegraph” za 500 mln funtów

Foto: Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Urszula Lesman

Umowa pojawia się tydzień po tym, jak amerykańska firma inwestycyjna RedBird Capital Partners wycofała swoją ofertę przejęcia „The Daily Telegraph”, jednej z największych gazet w Wielkiej Brytanii – przypomina CNN. Wspólne przedsięwzięcie RedBird-IMI nabyło Telegraph Media Group i magazyn „The Spectator” w 2023 r., lecz ówczesny rząd zainterweniował i zakazał zagranicznym państwom inwestowania w brytyjskie gazety.

RedBird IMI de facto przejął kontrolę nad gazetami „Telegraph” i magazynem „Spectator” w grudniu
Media
Brytyjskie gazety na sprzedaż. Pod naciskiem rządu wycofał się inwestor

RedBird próbował więc uzyskać zgodę rządu na kontynuowanie przejęcia w zmienionej strukturze, w której wspierany przez Abu Zabi IMI uczestniczyłby jako inwestor mniejszościowy z limitem 15 procent.

Daily Mail (DMGT) kupuje „The Telegraph” za 500 mln funtów

Źródło zbliżone do RedBird powiedziało Reutersowi, że proces uzyskiwania zgód regulacyjnych przebiegał wolniej, niż oczekiwano, co budziło wątpliwości co do harmonogramu i wykonalności przejęcia. Dodatkowo utrzymujący się wewnętrzny opór ze strony starszych pracowników redakcji „The Telegraph” skłonił firmę do wycofania się.

Dziennik „Financial Times”, który jako pierwszy poinformował o transakcji DMGT, podał, że cena została ustalona na około 500 milionów funtów, aby spłacić środki wydane przez konsorcjum kierowane przez RedBird.

Redaktor naczela The Washington Post straciła stanowisko
Media
Trzęsienie ziemi na rynku mediów. Dymisja redaktor naczelnej „Washington Post”

Strony zawarły okres wyłączności, aby sfinalizować warunki transakcji i przygotować niezbędne zgłoszenia regulacyjne, co – jak oczekują – nastąpi szybko, podał DMGT w oświadczeniu. Dodano, że transakcja będzie zgodna z brytyjskim prawem dotyczącym wpływów państw obcych, ponieważ w jej strukturze finansowania nie będzie żadnych inwestycji ani kapitału państw zagranicznych.

Portfolio DMGT: od „Daily Mail” po „New Scientist”

Daily Mail and General Trust wyrażał zainteresowanie potencjalnym przejęciem Telegraph Media Group już w 2023 roku. Sky News informował w maju tego roku, że DMGT prowadzi rozmowy o zakupie 9,9 proc. udziałów w tytułach „The Telegraph”.

Czytaj więcej

David Barclay (z lewej) z bratem bliźniakiem Frederickiem
Biznes
Zmarł magnat medialny. Współwłaściciel Daily Telegraph

DMGT to brytyjski międzynarodowy konglomerat medialny, właściciel kilku gazet. Siedziba główna mieści się w Northcliffe House w Kensington w Londynie.

W portfolio DMGT znajdują się także „The Mail on Sunday”, „Metro”, „The i Paper” oraz „New Scientist”. „The Daily Telegraph” ma pozostać redakcyjnie niezależny od pozostałych tytułów w grupie.

Źródło: rp.pl

Media Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania

