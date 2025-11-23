Umowa pojawia się tydzień po tym, jak amerykańska firma inwestycyjna RedBird Capital Partners wycofała swoją ofertę przejęcia „The Daily Telegraph”, jednej z największych gazet w Wielkiej Brytanii – przypomina CNN. Wspólne przedsięwzięcie RedBird-IMI nabyło Telegraph Media Group i magazyn „The Spectator” w 2023 r., lecz ówczesny rząd zainterweniował i zakazał zagranicznym państwom inwestowania w brytyjskie gazety.

Reklama Reklama

RedBird próbował więc uzyskać zgodę rządu na kontynuowanie przejęcia w zmienionej strukturze, w której wspierany przez Abu Zabi IMI uczestniczyłby jako inwestor mniejszościowy z limitem 15 procent.

Daily Mail (DMGT) kupuje „The Telegraph” za 500 mln funtów

Źródło zbliżone do RedBird powiedziało Reutersowi, że proces uzyskiwania zgód regulacyjnych przebiegał wolniej, niż oczekiwano, co budziło wątpliwości co do harmonogramu i wykonalności przejęcia. Dodatkowo utrzymujący się wewnętrzny opór ze strony starszych pracowników redakcji „The Telegraph” skłonił firmę do wycofania się.

Dziennik „Financial Times”, który jako pierwszy poinformował o transakcji DMGT, podał, że cena została ustalona na około 500 milionów funtów, aby spłacić środki wydane przez konsorcjum kierowane przez RedBird.