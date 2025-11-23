Aktualizacja: 23.11.2025 10:36 Publikacja: 23.11.2025 09:09
Daily Mail kupuje „The Telegraph” za 500 mln funtów
Foto: Jose Sarmento Matos/Bloomberg
Umowa pojawia się tydzień po tym, jak amerykańska firma inwestycyjna RedBird Capital Partners wycofała swoją ofertę przejęcia „The Daily Telegraph”, jednej z największych gazet w Wielkiej Brytanii – przypomina CNN. Wspólne przedsięwzięcie RedBird-IMI nabyło Telegraph Media Group i magazyn „The Spectator” w 2023 r., lecz ówczesny rząd zainterweniował i zakazał zagranicznym państwom inwestowania w brytyjskie gazety.
RedBird próbował więc uzyskać zgodę rządu na kontynuowanie przejęcia w zmienionej strukturze, w której wspierany przez Abu Zabi IMI uczestniczyłby jako inwestor mniejszościowy z limitem 15 procent.
Źródło zbliżone do RedBird powiedziało Reutersowi, że proces uzyskiwania zgód regulacyjnych przebiegał wolniej, niż oczekiwano, co budziło wątpliwości co do harmonogramu i wykonalności przejęcia. Dodatkowo utrzymujący się wewnętrzny opór ze strony starszych pracowników redakcji „The Telegraph” skłonił firmę do wycofania się.
Dziennik „Financial Times”, który jako pierwszy poinformował o transakcji DMGT, podał, że cena została ustalona na około 500 milionów funtów, aby spłacić środki wydane przez konsorcjum kierowane przez RedBird.
Strony zawarły okres wyłączności, aby sfinalizować warunki transakcji i przygotować niezbędne zgłoszenia regulacyjne, co – jak oczekują – nastąpi szybko, podał DMGT w oświadczeniu. Dodano, że transakcja będzie zgodna z brytyjskim prawem dotyczącym wpływów państw obcych, ponieważ w jej strukturze finansowania nie będzie żadnych inwestycji ani kapitału państw zagranicznych.
Daily Mail and General Trust wyrażał zainteresowanie potencjalnym przejęciem Telegraph Media Group już w 2023 roku. Sky News informował w maju tego roku, że DMGT prowadzi rozmowy o zakupie 9,9 proc. udziałów w tytułach „The Telegraph”.
DMGT to brytyjski międzynarodowy konglomerat medialny, właściciel kilku gazet. Siedziba główna mieści się w Northcliffe House w Kensington w Londynie.
W portfolio DMGT znajdują się także „The Mail on Sunday”, „Metro”, „The i Paper” oraz „New Scientist”. „The Daily Telegraph” ma pozostać redakcyjnie niezależny od pozostałych tytułów w grupie.
