W ten sposób Kapiński odpowiedział na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.

Reklama Reklama

Kolejny prezes SN odpowiada ministrowi Waldemarowi Żurkowi. „Bezprawny wpływ na orzekanie sądu”

Pismo Żurka zostało zaadresowane także do 11 sędziów Izby Karnej SN. - Pismo to - nota bene niestosowne w swej wymowie – którego autorem jest organ władzy wykonawczej, który występuje przed Sądem Najwyższym samodzielnie albo poprzez podległych mu prokuratorów powszechnych jednostek prokuratury, próbuje w sposób bezprawny i pozaprocesowy wywierać wpływ na sposób przydzielania spraw w Izbie Karnej i kształtowania składów orzekających, a przez to – na orzekanie przez Sąd Najwyższy – wskazuje w swojej odpowiedzi prezes Kapiński.

Przekonuje przy tym, że postulowane przez ministra powstrzymanie się sędziów od orzekania doprowadziłoby do stanu, w którym setki spraw w Izbie Karnej nie mogłyby być rozpoznawane postępowania dotyczące tysięcy osób pozostawałyby w zawieszeniu. Konsekwencją spełnienia żądań ministra byłoby – zdaniem szefa Izby Karnej – pobieranie uposażenia przez sędziów bez wykonywania sowich czynności służbowych.

Prezes Kapiński zauważa przy tym, że tzw. nowi sędziowie stanowią 1/3 składu tej Izby Karnej i także ich działalność wpływa na dobre wyniki orzecznicze tej izby. - O ile w 2020 r. odsetek spraw załatwionych w Izbie Karnej przez nowo powołanych sędziów kształtował się na poziomie 7 proc. (także w odniesieniu do spraw kasacyjnych), to ulegał on istotnemu zwiększeniu do poziomu 31 proc. i 30 proc. w latach 2023 i 2024 (dla spraw kasacyjnych kształtował się na poziomie, odpowiednio, 33 proc i 31 proc.). Przekłada się to także na czasowy aspekt sprawności orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach karnych. W odniesieniu do spraw najliczniejszych i zarazem najważniejszych (sprawy kasacyjne) wskazać warto, że w 2020 r. mediana czasu rozpoznania tego typu spraw wyniosła 180 dni (przy załatwieniu spraw do 365 dni na poziomie 73,1 proc.), to w roku ubiegłym mediana ta wyniosła 92 dni (przy załatwieniu spraw do 365 dni na poziomie 93,1 proc.) – wylicza prezes Kapiński.