Rzeczpospolita
Prawo
Prezes Izby Karnej SN reaguje na wezwanie ministra Waldemara Żurka. „Niestosowne pismo”

Pisma Waldemara Żurka z żądaniem zaprzestania orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego są niestosowne i stanowią próbę bezprawnego wpływu na orzekanie sądu – twierdzi prezes Izby Karnej SN Zbigniew Kapiński.

Publikacja: 16.10.2025 16:46

Sędzia Zbigniew Kapiński

Sędzia Zbigniew Kapiński

Foto: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Mikowski

W ten sposób Kapiński odpowiedział na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.

Kolejny prezes SN odpowiada ministrowi Waldemarowi Żurkowi. „Bezprawny wpływ na orzekanie sądu”

Pismo Żurka zostało zaadresowane także do 11 sędziów Izby Karnej SN. - Pismo to - nota bene niestosowne w swej wymowie – którego autorem jest organ władzy wykonawczej, który występuje przed Sądem Najwyższym samodzielnie albo poprzez podległych mu prokuratorów powszechnych jednostek prokuratury, próbuje w sposób bezprawny i pozaprocesowy wywierać wpływ na sposób przydzielania spraw w Izbie Karnej i kształtowania składów orzekających, a przez to – na orzekanie przez Sąd Najwyższy – wskazuje w swojej odpowiedzi prezes Kapiński.

Przekonuje przy tym, że postulowane przez ministra powstrzymanie się sędziów od orzekania doprowadziłoby do stanu, w którym setki spraw w Izbie Karnej nie mogłyby być rozpoznawane postępowania dotyczące tysięcy osób pozostawałyby w zawieszeniu. Konsekwencją spełnienia żądań ministra byłoby – zdaniem szefa Izby Karnej – pobieranie uposażenia przez sędziów bez wykonywania sowich czynności służbowych.

Prezes Kapiński zauważa przy tym, że tzw. nowi sędziowie stanowią 1/3 składu tej Izby Karnej i także ich działalność wpływa na dobre wyniki orzecznicze tej izby. - O ile w 2020 r. odsetek spraw załatwionych w Izbie Karnej przez nowo powołanych sędziów kształtował się na poziomie 7 proc. (także w odniesieniu do spraw kasacyjnych), to ulegał on istotnemu zwiększeniu do poziomu 31 proc. i 30 proc. w latach 2023 i 2024 (dla spraw kasacyjnych kształtował się na poziomie, odpowiednio, 33 proc i 31 proc.). Przekłada się to także na czasowy aspekt sprawności orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach karnych. W odniesieniu do spraw najliczniejszych i zarazem najważniejszych (sprawy kasacyjne) wskazać warto, że w 2020 r. mediana czasu rozpoznania tego typu spraw wyniosła 180 dni (przy załatwieniu spraw do 365 dni na poziomie 73,1 proc.), to w roku ubiegłym mediana ta wyniosła 92 dni (przy załatwieniu spraw do 365 dni na poziomie 93,1 proc.) – wylicza prezes Kapiński.

Małgorzata Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie pism Żurka. Kolegium SN protestuje

Nie jest to pierwsza odpowiedź przedstawicieli Sądu Najwyższego na pisma ministra Żurka do tzw. neosędziów tego sądu. Przed dwoma tygodniami I prezes SN Małgorzata Manowska, która skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. – Nie można mieć wątpliwości, że treść pism skierowanych do sędziów Sądu Najwyższego zawiera elementy, które wypełniają znamiona groźby bezprawnej – stwierdziła Manowska.

Kilka dni później ostrą odpowiedź sformułowało kolegium SN. W dwóch podjętych uchwałach organ ten wyraził stanowczy sprzeciw wobec pism Żurka.

W ostatnich dniach odpowiedź na pisma Waldemara Żurka sformułowała też prezes Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka. Według niej wezwanie sędziów Sądu Najwyższego przez ministra do zaprzestania orzekania to groźba bezprawna. Według niej spełnienie żądań ministra doprowadziłoby do tego, że na wyrok w tej izbie czekałoby się od 9 do 12 lat. Zareagował też prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Krzysztof Wiak, który twierdzi, że żądania ministra to arogancka próba ingerencji w wymiar sprawiedliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sędziowie Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy neosędziowie

