Z tego artykułu dowiesz się: Co Małgorzata Manowska zarzuca Waldemarowi Żurkowi?

Czym motywowane są pisma Waldemara Żurka skierowane do sędziów Sądu Najwyższego?

Na jakiej podstawie prawnej Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie do prokuratury?

Kogo dotyczyły pisma Waldemara Żurka? Jakie znaczenie dla sprawy mają tzw. neosędziowie?

Jaki jest charakter aktów powołania sędziów przez Prezydenta RP według Małgorzaty Manowskiej?

„Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr. hab. Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka w postaci wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Sądu Najwyższego” – czytamy w komunikacie SN. Chodzi o pisma, przesłane przez Żurka do sędziów Sądu Najwyższego. Wzywa on w nich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego”. Manowska wykazuje w zawiadomieniu, że pisma te nie spełniają znamion funkcji neutralnych opinii prawnych, a – jej zdaniem – gróźb.

Małgorzata Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie działań Waldemara Żurka

„Z przytoczonych względów (...) wzywam Państwa do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego, które – jak wykazano naruszają bądź prowadzą do naruszenia fundamentalnych praw gwarantowanych uczestnikom postępowań przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Europejską Konwencję Praw Człowieka” - brzmi fragment pism Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, skierowanego do sędziów 22 września 2025, a przytoczony przez Manowską w zawiadomieniu.

Względy, na które powoływał się Żurek w pismach – skierowanych do 21 sędziów Izby Cywilnej SN, 11 sędziów Izby Karnej, 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 18 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – to m.in. obowiązek stania prokuratury „na straży praworządności”. Wskazał także na prawa, wynikające z Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdaniem Żurka, część sędziów podejmujących się pracy w SN przekracza uprawnienia, a wręcz przywłaszcza funkcje publiczne – chodzi o tzw. neosędziów, powołanych w procedurze po 2017 roku z rekomendacji KRS. Prokurator Generalny wezwał ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego”.