Małgorzata Manowska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o działania Waldemara Żurka wobec Sądu Najwyższego

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. Wskazała na groźby bezprawne, które Prokurator Generalny miał wystosować wobec sędziów SN.

Publikacja: 02.10.2025 17:50

Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska

Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Albert Zawada, Piotr Nowak

Jan Skoumal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co Małgorzata Manowska zarzuca Waldemarowi Żurkowi?
  • Czym motywowane są pisma Waldemara Żurka skierowane do sędziów Sądu Najwyższego?
  • Na jakiej podstawie prawnej Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie do prokuratury?
  • Kogo dotyczyły pisma Waldemara Żurka? Jakie znaczenie dla sprawy mają tzw. neosędziowie?
  • Jaki jest charakter aktów powołania sędziów przez Prezydenta RP według Małgorzaty Manowskiej?

„Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr. hab. Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka w postaci wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Sądu Najwyższego” – czytamy w komunikacie SN. Chodzi o pisma, przesłane przez Żurka do sędziów Sądu Najwyższego. Wzywa on w nich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego”. Manowska wykazuje w zawiadomieniu, że pisma te nie spełniają znamion funkcji neutralnych opinii prawnych, a – jej zdaniem – gróźb.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (2L), przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woic
Sądy i trybunały
Okrągły stół wymiaru sprawiedliwości. Prezes Sądu Najwyższego apeluje

Małgorzata Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie działań Waldemara Żurka

„Z przytoczonych względów (...) wzywam Państwa do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego, które – jak wykazano naruszają bądź prowadzą do naruszenia fundamentalnych praw gwarantowanych uczestnikom postępowań przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Europejską Konwencję Praw Człowieka” - brzmi fragment pism Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, skierowanego do sędziów 22 września 2025, a przytoczony przez Manowską w zawiadomieniu.

Względy, na które powoływał się Żurek w pismach – skierowanych do 21 sędziów Izby Cywilnej SN, 11 sędziów Izby Karnej, 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 18 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – to m.in. obowiązek stania prokuratury „na straży praworządności”. Wskazał także na prawa, wynikające z Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdaniem Żurka, część sędziów podejmujących się pracy w SN przekracza uprawnienia, a wręcz przywłaszcza funkcje publiczne – chodzi o tzw. neosędziów, powołanych w procedurze po 2017 roku z rekomendacji KRS. Prokurator Generalny wezwał ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego”.

W odpowiedzi na te pisma, Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie do prokuratury. Manowska podkreśla w nim, że „próba przedstawienia osób prawidłowo powołanych na urząd sędziów Sądu Najwyższego jako de facto uzurpujących sobie te funkcję stanowi nie tylko nieuzasadnione uderzenie w autorytet Sądu Najwyższego, lecz musi także być oceniana jako świadome kreowanie fałszywego stanu faktycznego, mające na celu wywołanie reakcji organów ścigania i delegitymizację orzeczeń wydanych przez cały Sąd Najwyższy”.

Czytaj więcej

Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Małgorzata Manowska: Waldemar Żurek znalazł się na właściwym miejscu

„Nie można mieć wątpliwości, że treść pism skierowanych do sędziów Sądu Najwyższego zawiera elementy, które wypełniają znamiona groźby bezprawnej” – stwierdza Manowska. Zaznacza, że pisma wystosowane przez Waldemara Żurka nie stanowią neutralnej opinii prawnej, lecz jest to „warunkowa groźba, której celem jest wymuszenie określonego zachowania”. Podkreśla, że sędziowie, do których skierowane zostały pisma Prokuratora Generalnego, nie popełniają żadnego przestępstwa i są legalnie powołani na stanowiska przez Prezydenta RP.

„Akt powołania sędziego do pełnienia urzędu przez Prezydenta RP ma charakter ostateczny i niezaskarżalny – zarówno w świetle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jak i zgodnie z dotychczasową praktyką ustrojową. Jako akt kompetencyjny głowy państwa, powołanie to tworzy wiążący i nieodwracalny stosunek służbowy sędziego, skutkujący przyznaniem pełnych gwarancji niezależności i nieusuwalności” – pisze Manowska.

Zawiadomienie, wystosowane przez Pierwszą Prezes SN na podstawie art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego (tj. obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, spoczywającym na instytucjach państwowych), dotyczy czynu wskazanego w art. 232 par. 1 Kodeksu karnego – dotyczącym tego, kto „przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe sądu”.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Waldemar Żurek Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Prawo Karne Postępowanie Karne Małgorzata Manowska

