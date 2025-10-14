Aktualizacja: 14.10.2025 12:08 Publikacja: 14.10.2025 11:51
Joanna Misztal-Konecka
Foto: PAP/Tomasz Gzell
W ten sposób prezes Izby Cywilnej SN odpowiedziała na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.
Czytaj więcej
Rzecznicy dyscyplinarni sędziów będą stawiać zarzuty tzw. neosędziom – zapowiada minister sprawie...
Adresatami pism Żurka jest m.in. 21 sędziów Izby Cywilnej. Szefowa tej Izby w opublikowanym właśnie piśmie skierowanym do ministra przekonuje, że jego sugestie i wezwanie do zaprzestania sprawowania wymiaru sprawiedliwości „stanowią bezprecedensowy atak na niezależność władzy sądowniczej, niezawisłość sędziów oraz gwarantowane konstytucyjnie prawo do rozpoznania sprawy przez sąd w rozsądnym terminie”.
Misztal-Konecka ocenia też, że sugestie formułowane w pismach Żurka to groźba bezprawna i usiłowanie wpływania na czynności konstytucyjnego organu państwowego, co – jak dodaje – podlega stosownej penalizacji. Według niej realizacja wezwania do zaprzestania orzekania doprowadziłaby do całkowitego sparaliżowania prac Izby Cywilnej SN.
Zwraca przy tym uwagę, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby Cywilnej Sądu Najwyższego powinno w niej orzekać 45 sędziów, a aktualnie obsadzonych jest 31 stanowisk. W konsekwencji czas na rozpoznanie skargi kasacyjnej wynosi obecnie od 3 do 5 lat, podczas gdy standardem powinien być okres roku albo dwóch.
Prezes Izby Cywilnej podkreśla przy tym, że od 2019 r. w Izbie tej zapadło ponad 40 tys. orzeczeń, z których większość została wydana przez tzw. neosędziów. Stanowią oni obecnie 2/3 składu tej Izby.
Zdaniem Misztal-Koneckiej wstrzymanie się tych sędziów od orzekania oznaczałoby, że pozostałych 10 sędziów Izby powinno rozpoznawać trzykrotnie więcej spraw niż obecnie.
– Gdyby to jednak nie nastąpiło, należałoby przyjąć, że standardem stanie się rozpoznawanie skarg kasacyjnych po 9-12 latach od ich wpływu do Sądu Najwyższego, co jest absolutnie nieakceptowalne, jeżeli z należytą powagą traktujemy dobro wymiaru sprawiedliwości, w tym prawo strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. W każdej takiej sprawie, niezależnie od ogromnego społecznego kosztu przewlekłości postępowania sądowego, zasadne będzie domaganie się od Skarbu Państwa sum pieniężnych do 20 tys. zł oraz dodatkowo naprawienia szkody wynikającej ze stwierdzonej przewlekłości, której rozmiarów nie sposób nawet prognozować – przewiduje prezes Izby Cywilnej.
Jak podkreśla, kierowanie przez Prokuratora Generalnego tego rodzaju żądań świadczy o braku elementarnego szacunku dla sędziów wykonujących z pełnym poświęceniem swoje obowiązki, nierespektowaniu niezależności Sądu Najwyższego i niezrozumieniu, na czym polega trójpodział władzy w demokratycznym państwie prawnym, jak również na czym polega dobro wymiaru sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa pr...
– Niniejsze pismo kieruję do wiadomości: pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, Krajowej Rady Sądownictwa stojącej na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz wszystkich sędziów powierzonej mi Izby Cywilnej, by mieli świadomość potencjalnych skutków działań oczekiwanych przez Prokuratora Generalnego – konkluduje sędzia Misztal-Konecka
Nie jest to pierwsza odpowiedź przedstawicieli Sądu Najwyższego na pisma ministra Żurka do tzw. neosędziów tego sądu. Przed dwoma tygodniami I prezes SN Małgorzata Manowska, która skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. – Nie można mieć wątpliwości, że treść pism skierowanych do sędziów Sądu Najwyższego zawiera elementy, które wypełniają znamiona groźby bezprawnej – stwierdziła Manowska.
Kilka dni później ostrą odpowiedź sformułowało kolegium SN. W dwóch podjętych uchwałach organ ten wyraził stanowczy sprzeciw wobec pism Żurka.
– Kolegium Sądu Najwyższego z najwyższym oburzeniem odnotowuje zawarte w pismach Prokuratora Generalnego groźby wszczynania wobec sędziów Sądu Najwyższego postępowań karnych oraz obciążania ich sankcjami majątkowymi, których jedynym powodem ma być wykonywanie powierzonych przez Rzeczpospolitą obowiązków. Niezależnie od tego, że groźby takie powinny spotkać się ze stosowną reakcją organów ścigania, kolegium Sądu Najwyższego wyraża przekonanie, że skłonność do ulegania groźbom i szantażowi, na co obliczone wydaje się stanowisko zajęte w pismach, nie jest cechą sędziów Sądu Najwyższego i kalkulacje autora pism w tej mierze okażą się całkowicie chybione – podkreślono w uchwale.
Czytaj więcej
Kolegium Sądu Najwyższego podjęło w czwartek dwie uchwały, w których sprzeciwia się działaniom mi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ten sposób prezes Izby Cywilnej SN odpowiedziała na pisma, które jeszcze we wrześniu minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do 57 tzw. nowych sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym. Wezwał on ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów SN”. Powołując się na wyroki europejskich trybunałów minister stwierdził, że orzekanie przez tych sędziów prowadzi do naruszenia prawa obywateli do sądu i można je uznać za przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
Skarbówka twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uldze meldunkowej nie obowiązuje. I nie chce się zajmow...
Warszawski sąd okręgowy przyznał odszkodowanie pracownicy sklepu, która - wbrew zapewnieniom pracodawcy - po pow...
Zamieszany w tzw. aferę hejterską sędzia Jakub Iwaniec z Warszawy miał pod wpływem alkoholu wjechać w drzewo. Je...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas