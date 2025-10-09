Ostra odpowiedź Kolegium Sądu Najwyższego na wezwania ministra Żurka

W pierwszej Kolegium SN wyraża „zdecydowany sprzeciw” wobec kierowania do sędziów SN pism wzywających ich do odmowy wykonywania obowiązków sędziowskich, a także wobec składania w postępowaniach „nieznanych ustawie wniosków”, które zdaniem Kolegium zmierzają do uniemożliwienia rozpoznawania spraw.

Reklama Reklama

Chodzi o pisma, jakie w II połowie września prokurator generalny skierował do 21 sędziów Izby Cywilnej SN, 11 sędziów Izby Karnej, 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 18 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zdaniem Żurka, część sędziów podejmujących pracę w SN przekracza uprawnienia, a wręcz przywłaszcza funkcje publiczne – chodzi o tzw. neosędziów, powołanych w procedurze po 2017 roku z rekomendacji KRS. W pismach wezwał ich „do zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego”. Powołał się m.in. na obowiązek stania prokuratury „na straży praworządności”, konstytucję, orzeczenia europejskich Trybunałów. I prezes SN Małgorzata Manowska zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka, gdyż jej zdaniem pisma te nie spełniają znamion funkcji neutralnych opinii prawnych, lecz gróźb.

Kolegium SN zarzuca Waldemarowi Żurkowi łamanie konstytucji i antypaństwowe działania

W dzisiejszej uchwale Kolegium zauważa, że legitymacji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, wynikającej z Konstytucji RP, nie mogą podważyć działania przedstawicieli władzy politycznej, „nawet jeżeli odwołują się one do wypowiedzi pochodzących od różnych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita aktualnie pozostaje członkiem”.

„Kolegium Sądu Najwyższego z najwyższym oburzeniem odnotowuje zawarte w pismach Prokuratora Generalnego groźby wszczynania wobec sędziów Sądu Najwyższego postępowań karnych oraz obciążania ich sankcjami majątkowymi, których jedynym powodem ma być wykonywanie powierzonych przez Rzeczpospolitą obowiązków. Niezależnie od tego, że groźby takie powinny spotkać się ze stosowną reakcją organów ścigania. Kolegium Sądu Najwyższego wyraża przekonanie, że skłonność do ulegania groźbom i szantażowi, na co obliczone wydaje się stanowisko zajęte w pismach, nie jest cechą sędziów Sądu Najwyższego i kalkulacje autora pism w tej mierze okażą się całkowicie chybione” - czytamy w uchwale.