Aktualizacja: 08.10.2025 18:54 Publikacja: 08.10.2025 17:59
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Chodzi o sędziów: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Marka Motuka, Marka Siwka, Marię Szczepaniec oraz Pawła Wojciechowskiego.
W swoim apelu Waldemar Żurek zwraca uwagę na obowiązek Prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zapewnienia prawa do sądu ustanowionego ustawą. „Realizacja tego prawa nie jest możliwa w sytuacji, gdy procedura powoływania sędziów wykonujących czynności w tej Izbie była obarczona wadami, wynikającymi z nadmiernego wpływu władzy ustawodawczej i wykonawczej na proces nominacyjny. Prowadzi to do pozbawienia stron postępowań gwarancji wynikających z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i stanowi przesłankę do podważenia legitymacji sądu orzekającego w składach ukształtowanych z udziałem osób powołanych w takiej procedurze” – pisze Waldemar Żurek.
Jego zdaniem, „sposób powoływania składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz wykonywanie czynności orzeczniczych w ramach kompetencji tej Izby, przez osoby powołane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa niespełniającej konstytucyjnych kryteriów powoduje, że nie można uznać, iż w takiej sytuacji Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego spełnia warunki sądu ustanowionego ustawą”.
W piśmie prokurator generalny zauważa również, że „Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego została powołana w miejsce nielegalnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednak procedura jej ukształtowania wymaga ustawowej, gruntownej zmiany systemowej”. Jak pisze, „arbitralne decyzje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organu władzy wykonawczej, na mocy których dokonuje wyboru członków tej Izby bez określonych ustawowo kryteriów, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, a niekiedy wbrew woli niektórych spośród nich, nie mogą stanowić podstawy do uznania jej za sąd niezależny i bezstronny”. Jednocześnie wskazuje, że „listę kandydatów na członków Izby przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej osoba, wobec której istnieją poważne wątpliwości dotyczące zarówno powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, jak i wskazania na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a także utrzymująca bliskie relacje z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, w szczególności z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który podjął decyzję zarówno o jej powołaniu, jak i o powołaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN osób wskazanych w piśmie”.
W swoim piśmie Waldemar Żurek powołuje się na analizę „91 rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w związku ze skargami dotyczącymi działalności orzeczniczej tych osób w Sądzie Najwyższym”.
W komunikacie podano, że suma kwot przyznanych w związku z działalnością orzeczniczą poszczególnych osób kształtuje się następująco:
Prokurator Generalny zauważył przy tym, że obecnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oczekuje na rozstrzygnięcie ok. 1000 tego typu spraw. „Dalsze wykonywanie funkcji orzeczniczej w Sądzie Najwyższym przez wymienione osoby może skutkować kolejnymi obciążeniami bezpośrednio dla Skarbu Państwa, a pośrednio dla wszystkich polskich obywateli” – podkreślił Żurek.
