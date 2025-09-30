Rzeczpospolita
Prawo
Neo-sędziowie z NSA wstrzymają się od orzekania? Jest odpowiedź na wezwanie Waldemara Żurka

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęło uchwałę, w której odniosło się do pism prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który wezwał tzw. neo-sędziów NSA do „zaprzestania podejmowania czynności w charakterze sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego”.

Publikacja: 30.09.2025 10:04

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Mateusz Adamski

Chodzi o pisma, jakie w ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek skierował do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych w procedurze przed tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa. 

„Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek wezwał neosędziów wykonujących obowiązki w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego, by nie pozbawiali stron postępowania fundamentalnych praw gwarantujących im rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd” – napisała na platformie X Ewa Wrzosek, radca generalny w biurze ministra sprawiedliwości. „Rygor: pozwy regresowe, ocena prawnokarna” – dodała 

Do tych pism odniosło się w poniedziałek Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uchwale wskazano, iż „w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam fakt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej powołaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. (...) nie może być uważany za wyłączną i jedyną podstawę do uznania jego udziału w składzie orzekającym za naruszający prawo strony do niezawisłego, bezstronnego sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej”.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Żurek bierze się za tzw. neosedziów. Będą dyscyplinarki i pozwy regresowe
Kolegium NSA: wykonanie wyroku pilotażowego nie leży w kompetencji władzy sądowniczej

Dalej powołano się na wyrok TSUE z 21 grudnia 2023 r. (L.G. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, C-718/21), w którym stwierdzono, iż „odmowa uznania przez Trybunał Sprawiedliwości statusu niezawisłego i bezstronnego sądu wymaga uwzględnienia wielu innych przesłanek rozpatrywanych łącznie i dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych”. Jak przy tym podkreślono w uchwale, okoliczności przywołane w tym wyroku przez Trybunał nie zaistniały wobec sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdziło, iż dostrzega potrzebę wykonania przez władzę ustawodawczą, w sposób zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Jak jednak zaznaczono, „wykonanie wyroku pilotażowego nie leży w kompetencji władzy sądowniczej, która sprawuje wymiar sprawiedliwości, nie leży w kompetencji administracji sądowej i w żadnym razie nie może również polegać na faktycznych działaniach władzy wykonawczej zmierzających do odsunięcia od orzekania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych po 2018 r.”. 

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Żurek po wyroku TSUE: neosędziowie będą płacić z własnej kieszeni

Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Organizacje Sędziowie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

