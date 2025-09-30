Chodzi o pisma, jakie w ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek skierował do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych w procedurze przed tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa.

„Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek wezwał neosędziów wykonujących obowiązki w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego, by nie pozbawiali stron postępowania fundamentalnych praw gwarantujących im rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd” – napisała na platformie X Ewa Wrzosek, radca generalny w biurze ministra sprawiedliwości. „Rygor: pozwy regresowe, ocena prawnokarna” – dodała

Do tych pism odniosło się w poniedziałek Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uchwale wskazano, iż „w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam fakt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej powołaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. (...) nie może być uważany za wyłączną i jedyną podstawę do uznania jego udziału w składzie orzekającym za naruszający prawo strony do niezawisłego, bezstronnego sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej”.