Naczelny Sąd Administracyjny
Chodzi o pisma, jakie w ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek skierował do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych w procedurze przed tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa.
„Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek wezwał neosędziów wykonujących obowiązki w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego, by nie pozbawiali stron postępowania fundamentalnych praw gwarantujących im rozpoznanie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd” – napisała na platformie X Ewa Wrzosek, radca generalny w biurze ministra sprawiedliwości. „Rygor: pozwy regresowe, ocena prawnokarna” – dodała
Do tych pism odniosło się w poniedziałek Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uchwale wskazano, iż „w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam fakt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej powołaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. (...) nie może być uważany za wyłączną i jedyną podstawę do uznania jego udziału w składzie orzekającym za naruszający prawo strony do niezawisłego, bezstronnego sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej”.
Dalej powołano się na wyrok TSUE z 21 grudnia 2023 r. (L.G. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, C-718/21), w którym stwierdzono, iż „odmowa uznania przez Trybunał Sprawiedliwości statusu niezawisłego i bezstronnego sądu wymaga uwzględnienia wielu innych przesłanek rozpatrywanych łącznie i dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych”. Jak przy tym podkreślono w uchwale, okoliczności przywołane w tym wyroku przez Trybunał nie zaistniały wobec sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Jednocześnie Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdziło, iż dostrzega potrzebę wykonania przez władzę ustawodawczą, w sposób zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Jak jednak zaznaczono, „wykonanie wyroku pilotażowego nie leży w kompetencji władzy sądowniczej, która sprawuje wymiar sprawiedliwości, nie leży w kompetencji administracji sądowej i w żadnym razie nie może również polegać na faktycznych działaniach władzy wykonawczej zmierzających do odsunięcia od orzekania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych po 2018 r.”.
