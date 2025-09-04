Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Minister Żurek po wyroku TSUE: neosędziowie będą płacić z własnej kieszeni

Ci, którzy zakładają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni - powiedział w czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w nagraniu opublikowanym na X po dzisiejszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. neosędziów.

Publikacja: 04.09.2025 15:11

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Czwartkowy wyrok europejskiego Trybunału zobowiązuje sądy państw członkowskich do badania prawidłowości powołania sędziów zasiadających w składzie orzekającym Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jeśli sąd dojdzie do wniosku, że choćby jeden z nich nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności, to jego orzeczenie trzeba będzie uznać za niebyłe (sygn. akt C-225/22).

W komunikacie wydanym przez TSUE  podkreślono także, że zasada pierwszeństwa prawa Unii oraz wiążące skutki orzeczeń TSUE wymagają, aby zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie uniemożliwiały dokonywania takiej weryfikacji.  

Czytaj więcej

TSUE wydał ważny wyrok w sprawie tzw. neo-sędziów i Izby Kontroli Nadzwyczajnej
Sądy i trybunały
TSUE wydał ważny wyrok w sprawie tzw. neo-sędziów i Izby Kontroli Nadzwyczajnej

Do czwartkowego orzeczenia TSUE odniósł się na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, sam były sędzia. Podkreślił, że wyrok jest niezwykle ważny dla każdego obywatela. 

- W siedzibie Sądu Najwyższego nadal zasiadają osoby, które nie mają statusu sądu, a my musimy wypłacać za nie odszkodowania. Ale to musi się skończyć – mówił Waldemar Żurek. - (...) Polski sędzia ma obowiązek weryfikować, czy w Sądzie Najwyższym zasiada ktoś, kto jest sądem, czy nie jest sądem. Co więcej, jeżeli sąd krajowy ustali, że orzeczenie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zostało wydane przez skład orzekający niespełniający wymogów prawa Unii, orzeczenie to trzeba będzie uznać za niebyłe – wskazał.

Reklama
Reklama

- Moi drodzy, musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Ci, którzy zakładają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni – stwierdził minister sprawiedliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Unia Europejska (UE) Osoby Waldemar Żurek Organizacje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Sędziowie praworządność

Czwartkowy wyrok europejskiego Trybunału zobowiązuje sądy państw członkowskich do badania prawidłowości powołania sędziów zasiadających w składzie orzekającym Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jeśli sąd dojdzie do wniosku, że choćby jeden z nich nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności, to jego orzeczenie trzeba będzie uznać za niebyłe (sygn. akt C-225/22).

W komunikacie wydanym przez TSUE  podkreślono także, że zasada pierwszeństwa prawa Unii oraz wiążące skutki orzeczeń TSUE wymagają, aby zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie uniemożliwiały dokonywania takiej weryfikacji.  

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wykryty proceder poza skutkami finansowymi, niesie za sobą także ryzyko poniesienia odpowiedzialnośc
Podatki
Skarbówka ostrzega uczniów i studentów przed takim „dorabianiem"
Piotr Andrzejewski - wiceprzewodniczący Trybunału Stanu
Sądy i trybunały
Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu. „Proszę zdjąć togi i tam siąść"
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Prawo karne
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Jeśli opiekowała się siostrą, to nie można jej odebrać zachowku. Wyrok SN
Spadki i darowizny
Jeśli opiekowała się siostrą, to nie można jej odebrać zachowku. Wyrok SN
Nakaz jazdy w kaskach dla dzieci będzie dotyczył jazdy rowerem (również jako pasażer), hulajnogą ele
Prawo drogowe
Do lat 16 jazda tylko w kasku, ale od 17-tki już z prawem jazdy
Reklama
Reklama
e-Wydanie