Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Podcast Rzecz w tym: Jan Paweł II, Franciszek, Leon XIV i marzenie o Kościele ubogich

– Zaczynamy traktować papieża Jana Pawła II jak postać historyczną, a nie duchowego przewodnika – mówił w podcaście „Rzecz w tym” Tomasz Krzyżak, dziennikarz specjalizujący się w historii Kościoła. W programie analizowano też pierwszą adhortację Leona XIV

Publikacja: 16.10.2025 17:00

Michał Szułdrzyński, Tomasz Krzyżak

Nowy papież, nowa adhortacja i ponadczasowe pytania o to, czym dziś powinien być Kościół. Michał Szułdrzyński i Tomasz Krzyżak rozmawiają o pierwszym dokumencie Leona XIV pt. „Umiłowałem cię”, który został podpisany 4 października – we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – i stanowi kontynuację dzieła rozpoczętego przez papieża Franciszka. Audycja porusza także temat współczesnego znaczenia Jana Pawła II, jego nauczania oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej.

Reklama
Reklama

Duszpasterstwo ubogich a nie elit

Adhortacja Leona XIV to dokument przełomowy, mocno osadzony w duchu ewangelicznym, a zarazem bardzo polemiczny. – To jest prawdziwa Ewangelia – powiedział kardynał Michael Czerny, komentując treść papieskiego przesłania. Papież nie tylko nie zrywa z linią swojego poprzednika, ale jeszcze mocniej akcentuje troskę o wykluczonych, biednych, samotnych, imigrantów i skrzywdzonych.

– Kościół, który nie troszczy się o ubogich, nie jest Kościołem – tak Michał Szułdrzyński podsumowuje treść dokumentu, wskazując na fundament nowego nauczania. Tomasz Krzyżak dodaje, że w dokumencie nie ma ani jednego punktu, w którym nie pojawia się odniesienie do Ewangelii lub Starego Testamentu dotyczące ubogich.

Czytaj więcej

Donald Trump i Leon XIV
Kościół
Kolejna wypowiedź papieża Leona XIV, która nie spodoba się Donaldowi Trumpowi

Papież Leon XIV ostro krytykuje elitaryzm i skupienie duszpasterstwa wyłącznie na wpływowych grupach społecznych. – Zamiast tracić czas na ubogich, lepiej troszczyć się o bogatych – taką postawę, jak zauważa Szułdrzyński, krytykuje Leon XIV, dodając że to bezpośrednie potępienie duszpasterstwa elit, które odcina się od realnych problemów społecznych.

Reklama
Reklama

W rozmowie wiele miejsca poświęcono też powszechnemu przeznaczeniu dóbr – koncepcji, która pojawia się od Leona XIII przez Jana Pawła II aż po Leona XIV. – Kapitalizm tak, ale dzielmy się z tymi, którzy nie mają takich zdolności jak my – mówi Krzyżak, zauważając, że papież polemizuje z neoliberalnym podejściem do rynku i pracy.

Szczególnie mocny akcent pada na sytuację kobiet – papież podkreśla, że ubogie kobiety są podwójnie prześladowane i że Kościół ma wobec nich szczególną odpowiedzialność. – Nie trzeba feminizmu, by troszczyć się o kobiety – wystarczy Ewangelia – to jedna z kluczowych myśli tego dokumentu.

Jan Paweł II wypchnięty z serc na pomniki

W dalszej części audycji rozmówcy analizują aktualny status Jana Pawła II w polskiej świadomości zbiorowej. – Zaczynamy traktować papieża jak postać historyczną, a nie duchowego przewodnika – zauważa Krzyżak, odnosząc się do badań, które pokazują spadek rozpoznania nauczania etycznego papieża Polaka.

Czytaj więcej

Wizyta Jana Pawła II w Polsce, 1987 rok
Kościół
Nowe badania: Czy Jan Paweł II wciąż jest autorytetem dla Polaków?

– Zaczęliśmy wpychać papieża na pomniki, nadawać jego imieniem ulice, a nie zagłębialiśmy się w jego naukę – mówi Krzyżak, wskazując na błędy popełnione przez Kościół i społeczeństwo po 2005 r.

Czy papież Leon XIV będzie kontynuatorem „Kościoła ubogich” Franciszka? Czy nauka społeczna Kościoła doczeka się odkurzenia i praktycznego zastosowania? I co dziś zostało z nauczania Jana Pawła II? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Rzecz w tym”.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kościół Papież Osoby Jan Paweł II Leon XIV

Nowy papież, nowa adhortacja i ponadczasowe pytania o to, czym dziś powinien być Kościół. Michał Szułdrzyński i Tomasz Krzyżak rozmawiają o pierwszym dokumencie Leona XIV pt. „Umiłowałem cię”, który został podpisany 4 października – we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – i stanowi kontynuację dzieła rozpoczętego przez papieża Franciszka. Audycja porusza także temat współczesnego znaczenia Jana Pawła II, jego nauczania oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Papież Leon XIV
Kościół
„Umiłowałem Cię” – czyli nowy etap w pontyfikacie Leona XIV
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Donald Trump i Leon XIV
Kościół
Kolejna wypowiedź papieża Leona XIV, która nie spodoba się Donaldowi Trumpowi
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV twierdzi, że poparcie dla kary śmierci „nie jest pro-life”
W Egipcie odkryto pozostałości miasta z wczesnego okresu koptyjskiego
Archeologia
Ważne odkrycie archeologów w Egipcie. Rzuca nowe światło na początki chrześcijaństwa
Arcybiskup Cherry Vann
Kościół
Wielka Brytania: Lesbijka została arcybiskupem. Pierwszy taki przypadek
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie