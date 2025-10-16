Podcast Rzecz w tym: Jan Paweł II, Franciszek, Leon XIV i marzenie o Kościele ubogich

Aktualizacja: 16.10.2025 17:19 Publikacja: 16.10.2025 17:00
Nowy papież, nowa adhortacja i ponadczasowe pytania o to, czym dziś powinien być Kościół. Michał Szułdrzyński i Tomasz Krzyżak rozmawiają o pierwszym dokumencie Leona XIV pt. „Umiłowałem cię”, który został podpisany 4 października – we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – i stanowi kontynuację dzieła rozpoczętego przez papieża Franciszka. Audycja porusza także temat współczesnego znaczenia Jana Pawła II, jego nauczania oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej.
Adhortacja Leona XIV to dokument przełomowy, mocno osadzony w duchu ewangelicznym, a zarazem bardzo polemiczny. – To jest prawdziwa Ewangelia – powiedział kardynał Michael Czerny, komentując treść papieskiego przesłania. Papież nie tylko nie zrywa z linią swojego poprzednika, ale jeszcze mocniej akcentuje troskę o wykluczonych, biednych, samotnych, imigrantów i skrzywdzonych.
– Kościół, który nie troszczy się o ubogich, nie jest Kościołem – tak Michał Szułdrzyński podsumowuje treść dokumentu, wskazując na fundament nowego nauczania. Tomasz Krzyżak dodaje, że w dokumencie nie ma ani jednego punktu, w którym nie pojawia się odniesienie do Ewangelii lub Starego Testamentu dotyczące ubogich.
Papież Leon XIV ostro krytykuje elitaryzm i skupienie duszpasterstwa wyłącznie na wpływowych grupach społecznych. – Zamiast tracić czas na ubogich, lepiej troszczyć się o bogatych – taką postawę, jak zauważa Szułdrzyński, krytykuje Leon XIV, dodając że to bezpośrednie potępienie duszpasterstwa elit, które odcina się od realnych problemów społecznych.
W rozmowie wiele miejsca poświęcono też powszechnemu przeznaczeniu dóbr – koncepcji, która pojawia się od Leona XIII przez Jana Pawła II aż po Leona XIV. – Kapitalizm tak, ale dzielmy się z tymi, którzy nie mają takich zdolności jak my – mówi Krzyżak, zauważając, że papież polemizuje z neoliberalnym podejściem do rynku i pracy.
Szczególnie mocny akcent pada na sytuację kobiet – papież podkreśla, że ubogie kobiety są podwójnie prześladowane i że Kościół ma wobec nich szczególną odpowiedzialność. – Nie trzeba feminizmu, by troszczyć się o kobiety – wystarczy Ewangelia – to jedna z kluczowych myśli tego dokumentu.
W dalszej części audycji rozmówcy analizują aktualny status Jana Pawła II w polskiej świadomości zbiorowej. – Zaczynamy traktować papieża jak postać historyczną, a nie duchowego przewodnika – zauważa Krzyżak, odnosząc się do badań, które pokazują spadek rozpoznania nauczania etycznego papieża Polaka.
– Zaczęliśmy wpychać papieża na pomniki, nadawać jego imieniem ulice, a nie zagłębialiśmy się w jego naukę – mówi Krzyżak, wskazując na błędy popełnione przez Kościół i społeczeństwo po 2005 r.
Czy papież Leon XIV będzie kontynuatorem „Kościoła ubogich” Franciszka? Czy nauka społeczna Kościoła doczeka się odkurzenia i praktycznego zastosowania? I co dziś zostało z nauczania Jana Pawła II? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Rzecz w tym”.
