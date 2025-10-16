Podcast Rzecz w tym: Jan Paweł II, Franciszek, Leon XIV i marzenie o Kościele ubogich

Nowy papież, nowa adhortacja i ponadczasowe pytania o to, czym dziś powinien być Kościół. Michał Szułdrzyński i Tomasz Krzyżak rozmawiają o pierwszym dokumencie Leona XIV pt. „Umiłowałem cię”, który został podpisany 4 października – we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – i stanowi kontynuację dzieła rozpoczętego przez papieża Franciszka. Audycja porusza także temat współczesnego znaczenia Jana Pawła II, jego nauczania oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej.

Reklama Reklama

Duszpasterstwo ubogich a nie elit

Adhortacja Leona XIV to dokument przełomowy, mocno osadzony w duchu ewangelicznym, a zarazem bardzo polemiczny. – To jest prawdziwa Ewangelia – powiedział kardynał Michael Czerny, komentując treść papieskiego przesłania. Papież nie tylko nie zrywa z linią swojego poprzednika, ale jeszcze mocniej akcentuje troskę o wykluczonych, biednych, samotnych, imigrantów i skrzywdzonych.

– Kościół, który nie troszczy się o ubogich, nie jest Kościołem – tak Michał Szułdrzyński podsumowuje treść dokumentu, wskazując na fundament nowego nauczania. Tomasz Krzyżak dodaje, że w dokumencie nie ma ani jednego punktu, w którym nie pojawia się odniesienie do Ewangelii lub Starego Testamentu dotyczące ubogich.

Papież Leon XIV ostro krytykuje elitaryzm i skupienie duszpasterstwa wyłącznie na wpływowych grupach społecznych. – Zamiast tracić czas na ubogich, lepiej troszczyć się o bogatych – taką postawę, jak zauważa Szułdrzyński, krytykuje Leon XIV, dodając że to bezpośrednie potępienie duszpasterstwa elit, które odcina się od realnych problemów społecznych.