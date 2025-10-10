Czego dotyczy pierwsza adhortacja Leona XIV?

Papież w swoim 121-punktowym dokumencie wspomniał o „gospodarce, która zabija”, a także o braku sprawiedliwości, przemocy, niedożywieniu, kryzysie edukacyjnym, konieczności pomocy migrantom oraz zapewnienia troski o chorych i cierpiących. Kwestia ubóstwa ma w niej szczególne znaczenie.

Zdaniem Leona XIV ubóstwo nie ma jednego oblicza. Dotyczy bowiem ono zarówno tych, którzy nie mają środków do życia”, „tych, którzy są społecznie wykluczeni”, mówi o ubóstwie „moralnym”, „duchowym”, „kulturowym”, ale również podkreśla, że istnieją także „bardziej subtelne i niebezpieczne” formy ubóstwa, które są skorelowane z zasadami ekonomicznymi zwiększającymi bogactwo, a nie sprawiedliwość. Papież uznaje bowiem, że „brak sprawiedliwości jest korzeniem chorób społecznych”.

Leon XIV przyznał również, że duże znaczenie dla walki z ubóstwem ma fakt, iż ONZ uznało ją za jeden z celów milenijnych, podkreślając jednocześnie, że w czasach „dyktatury gospodarki, która zabija” i utrzymywania się kultury odrzucenia, pozwalającej na śmierć głodową i nieludzkie dla istoty ludzkiej warunki, przed światem stoi duże wyzwanie i długa droga do przebycia. Duże niebezpieczeństwo związane jest także z tym, że w dzisiejszym świecie „prawa człowieka nie są równe dla wszystkich” i niezbędne jest natychmiastowe działanie na rzecz poszanowania godności każdego.

Papież dużo miejsca poświęcił również kwestii migrantów, którzy giną w okrutnych warunkach przedostając się do Europy. A niestety takie zdarzenia „stają się coraz mniej istotne jako wiadomości marginalne”. Ta ambiwalentność i obojętność jest szczególnie niebezpieczna. Leon XIV wyraźnie podkreślił znaczenie działania Kościoła na rzecz tej grupy – „Kościół, jak matka, idzie z tymi, którzy idą. Tam, gdzie świat widzi zagrożenia, on widzi dzieci; tam, gdzie buduje się mury, on buduje mosty. (…) Wie, że w każdym odrzuconym migrancie jest sam Chrystus, który kołacze do drzwi wspólnoty”. W tym miejscu Papież odwołuje się do słów swojego poprzednika, Papieża Franciszka, który podkreślił, że w stosunku do migrantów, jako „nauczycieli Ewangelii” świat musi przyjąć postawę: „przyjmować, chronić, promować i integrować”

Leon XIV, zwracając uwagę na konieczność opieki nad chorymi, odwołuje się do matczynej miłości oraz wspomina o wielu kobietach konsekrowanych – Siostrach Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, Siostrach Szpitalnych, Małych Siostrach Bożej Opatrzności i innych żeńskich zgromadzeniach, które „wniosły matczyną i dyskretną obecność do szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości”. To szczególne dzieło, dowód boskiej miłości, jest obecnie „kontynuowane w szpitalach katolickich, w ośrodkach zdrowia otwieranych w odległych regionach, w misjach medycznych działających w lasach, w ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków oraz w szpitalach polowych na terenach objętych wojną (…), a chrześcijańska obecność przy chorych pokazuje, że zbawienie nie jest ideą abstrakcyjną, ale konkretnym działaniem”.

Papież w swoim dokumencie nie pomija również problemu wykluczenia i przemocy wobec kobiet. Uważa, że nawet chrześcijanie błędnie zaczynają „zarażać się postawami naznaczonymi światowymi ideologiami lub orientacjami politycznymi i ekonomicznymi, które prowadzą do niesprawiedliwych uogólnień i mylnych wniosków”. Przejawia się to postawą, która sprowadza się do odsunięcia tego problemu wyłącznie na barki rządów, a szczególnie ważna jest przecież postawa chrześcijańska w formie jałmużny – „Potrzebujemy praktykować jałmużnę, by dotknąć cierpiącego ciała ubogich”, a zatem jałmużna pozostaje niezbędnym etapem kontaktu, spotkania i wczuwania się w sytuację drugiej osoby”.