Tomasz P. Terlikowski: Mocne słowa Leona XIV. I to już na początku pontyfikatu

Jeśli ktoś miał (a byli tacy, którzy mieli) nadzieję, że nowy papież zejdzie z drogi dialogu międzyreligijnego czy wewnątrzkościelnego, to powoli mogą zacząć się żegnać z takimi marzeniami. Leon XIV bardzo mocno podkreśla, że doktryna nie jest nieruchomym, ustalonym raz na zawsze bytem, ale podlega rozwojowi, zmianie, debacie. – Doktryna jest wynikiem badań, a zatem hipotez, głosów, postępów i porażek, poprzez które stara się przekazać wiarygodną, uporządkowaną i systematyczną wiedzę na określony temat. W ten sposób doktryna nie jest równoznaczna z opinią, ale wspólną, chóralną, a nawet multidyscyplinarną drogą do prawdy – mówił Leon XIV 17 maja w przemówieniu do członków Fundacji Centesimus Annus Pro Pontefice.