Jakie encykliki napisze Leon XIV? Cztery ważne tematy dla Kościoła

Pierwsze tygodnie pontyfikatu papieża Leona zapowiadają powrót do intelektualnej refleksji. Papieskie encykliki, oficjalne dokumenty programowe Kościoła, to zarówno obecna doktryna, ale także propozycje teologiczne, etyczne czy metapolityczne, oddające akcent intelektu papieży. Choć w oficjalnej narracji watykańskiej papieże zawsze nawiązują do swoich poprzedników, to jednak w każdym pontyfikacie odnajdujemy poszukiwanie własnego kierunku zmian dla Kościoła. Biorąc pod uwagę ostatnich trzech papieży różniących się pochodzeniem, formacją, zapleczem kulturowym i temperamentem tym bardziej trudno mówić o kontynuacji. Przyśpieszenie świata odzwierciedla się również w życiu Kościoła, wyzwania aktualne jeszcze dekadę temu przestają być w centrum uwagi. Jaki zatem będzie pontyfikat papieża Leona?