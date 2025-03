Caravaggio wrócił do Rzymu

Diamenty wystawy – wypożyczone z kolekcji prywatnych obrazy mistrza z Lombardii

Cztery sale, dwadzieścia cztery obrazy. Ściągnięte z rzymskich muzeów, ale też z tych w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Kanady, Irlandii, a także z kolekcji prywatnych. Te ostatnie trudne do zobaczenia, właściwie niedostępne. I to one są prawdziwymi diamentami wystawy.

To przede wszystkim portret Maffeo Barberiniego, przyszłego papieża Urbana VIII. O nim włoskie media z zachwytem piszą, że wrócił do domu, bo prezentowany jest w dawnej rezydencji Barberinich. O istnieniu tego obrazu wiadomo od lat 60. XX w., ale ponieważ jest w rękach prywatnych (państwo prowadzi negocjacje w sprawie jego wykupu), nigdy dotąd nie był prezentowany publicznie. – Widziało go dotychczas pięciu, może sześciu specjalistów. To, że teraz można go pokazać szerszej publiczności, jest wydarzeniem epokowym – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” historyk sztuki Paola Nicita. Zaznacza jednak, że obraz był już pokazywany w Rzymie na przełomie 2024/2025, ale teraz znajduje się w otoczeniu innych dzieł mistrza z Lombardii, w tym innego portretu Maffeo Barberiniego jako protonotariusza apostolskiego.

Thomas Clement Salomon, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Dawnej i jeden z kuratorów wystawy mówi z kolei, że „epokowym wydarzeniem” jest także prezentacja „Ecce Homo” – obrazu, którego historia jest dobrze udokumentowana, ale dopiero w 2024 r. eksperci ostatecznie orzekli, że jest autorstwa Caravaggia. Obraz, podobnie jak portret Barberiniego, jest własnością prywatną, ale obecnie wystawiany jest w Museo del Prado w Madrycie, skąd udało się go wypożyczyć i przewieźć do Rzymu. Co ciekawe, gdy w 2021 r. wystawiono go na aukcji sztuki w Hiszpanii, wyceniono go zaledwie na 1,5 tys. euro, ale kiedy pojawiły się informacje, że może to być dzieło Caravaggia, hiszpański rząd nakazał wstrzymanie aukcji i zakazał wywózki dzieła za granicę. Władze ostatecznie zgodziły się na sprzedaż, ale utrzymano zakaz wywozu za granicę. Nowym właścicielem jest mieszkający w Madrycie cudzoziemiec, członek jednej z arystokratycznych rodzin. Podobno zapłacił za niego 35 mln euro.

W prywatnych rękach jest także pierwszy szkic „Nawrócenia św. Szawła” z kaplicy Cerasi w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie, w którym znajduje się także „Ukrzyżowanie św. Piotra”. Zlecenie namalowania tych dzieł artysta otrzymał w 1600 r., gdy kaplica nie była jeszcze gotowa. Caravaggio zdecydował jednak, że mimo to namaluje obrazy. Okazały się one jednak nieodpowiednie dla wąskiej kaplicy, więc namalował je raz jeszcze. Oba można do dziś podziwiać w kościele, ale szkic „Ukrzyżowania św. Piotra” zaginął, ocalało „Nawrócenie św. Szawła”. Dzieło zakupiła rodzina Sannesio, która do dziś jest jego właścicielem i zazdrośnie strzeże do niego dostępu.

Święte z twarzą luksusowej kurtyzany, czyli przyczyny kłopotów malarza

Nie jest tajemnicą, że Caravaggio miał słabość do kobiet. Ich twarze odnajdujemy na licznych obrazach. Lena, modelka, o której pochodzeniu niewiele wiemy, Annuncia, luksusowa dama do towarzystwa przybyła ze Sieny, markiza Konstancja Sforza-Colonna, Fillide Melandroni, rzymska kurtyzana czy też dama do towarzystwa – oficjalnie kochanka Giuglio Strozzi – o której względy artysta rywalizował z Ranuccio Tomassonim, i z którym prawdopodobnie właśnie o nią się pokłócił, co doprowadziło do bójki, zabójstwa i w konsekwencji ucieczki Caravaggia z Rzymu.