Karol III i Leon XIV napisali historię. Papież modlił się z królem Anglii po raz pierwszy od 500 lat

Cottrell reprezentował anglikański Kościół w Watykanie, ponieważ ingres nowej arcybiskup Canterbury, pierwszej w historii kobiety wyniesionej do tej godności, Sarah Mullally, odbędzie się dopiero w styczniu 2026 roku. Jej poprzednik, arcybiskup Justin Welby, zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Leon XIV zakończył mszę słowami „Boże, nasz ojcze, stworzyłeś niebo i Ziemię. Stworzyłeś nas na swój własny obraz. Naucz nas dostrzegać twoją rękę we wszystkich Twoich dziełach i Twój obraz we wszystkich Twoich dzieciach”.

Po mszy papież i król udali się na spotkanie w Sala Regia poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

Karol III w przeszłości spotykał się z trzema poprzednimi papieżami – Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem I. Jan Paweł II i Benedykt XVI pielgrzymowali do Anglii, ale żadnej z pielgrzymek nie towarzyszyła wspólna modlitwa z brytyjskim monarchą.

Karol III i królowa Kamila przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV

Przed modlitwą w Kaplicy Sykstyńskiej Karol III i królowa Kamila zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV. Karol III spotkał się też z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem.

Jak podaje BBC, by upamiętnić historyczne spotkanie, papież i para królewska wymienili się podarunkami. Król podarował papieżowi ikonę św. Edwarda Wyznawcy, anglosaskiego króla Anglii, znanego z pobożności. Z kolei papież podarował królowi miniaturę mozaiki Chrystus Pantokrator, która znajduje się w katedrze na Sycylii. Miniatura została wykonana w Watykanie.