Karol III i Leon XIV napisali historię. Papież modlił się z królem Anglii po raz pierwszy od 500 lat

Aktualizacja: 23.10.2025 13:58 Publikacja: 23.10.2025 13:34
Leon XIV i Karol III
Foto: REUTERS/Phil Noble
Król Anglii jest głową kościoła anglikańskiego od 1534 roku, gdy Henryk VIII ogłosił Akt Supremacji czyniący go głową nowo powstałego Kościoła anglikańskiego. Był to zarazem zerwanie Kościoła Anglii z Watykanem.
Wspólna modlitwa Karola III i Leona XIV w Kaplicy Sykstyńskiej była pierwszą publiczną modlitwą, w której brytyjski monarcha i papież wzięli udział wspólnie od momentu tamtych wydarzeń sprzed pięciu wieków. Do historycznego wydarzenia doszło przy okazji obchodzonego przez Kościół katolicki w 2025 roku Roku Jubileuszowego.
Msza w Kaplicy Sykstyńskiej miała charakter ekumeniczny – co oznacza, że odprawiali ją zarówno duchowni katoliccy, jak i anglikańscy. Modlitwę wspólnie z papieżem, głową Kościoła katolickiego, prowadził Stephen Cottrell, arcybiskup Yorku, drugi najwyższy rangą biskup w anglikańskim Kościele (ustępuje jedynie arcybiskupowi Canterbury, który jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii).
Cottrell reprezentował anglikański Kościół w Watykanie, ponieważ ingres nowej arcybiskup Canterbury, pierwszej w historii kobiety wyniesionej do tej godności, Sarah Mullally, odbędzie się dopiero w styczniu 2026 roku. Jej poprzednik, arcybiskup Justin Welby, zrezygnował z zajmowanego stanowiska.
Leon XIV zakończył mszę słowami „Boże, nasz ojcze, stworzyłeś niebo i Ziemię. Stworzyłeś nas na swój własny obraz. Naucz nas dostrzegać twoją rękę we wszystkich Twoich dziełach i Twój obraz we wszystkich Twoich dzieciach”.
Po mszy papież i król udali się na spotkanie w Sala Regia poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Karol III w przeszłości spotykał się z trzema poprzednimi papieżami – Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem I. Jan Paweł II i Benedykt XVI pielgrzymowali do Anglii, ale żadnej z pielgrzymek nie towarzyszyła wspólna modlitwa z brytyjskim monarchą.
Przed modlitwą w Kaplicy Sykstyńskiej Karol III i królowa Kamila zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV. Karol III spotkał się też z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem.
Jak podaje BBC, by upamiętnić historyczne spotkanie, papież i para królewska wymienili się podarunkami. Król podarował papieżowi ikonę św. Edwarda Wyznawcy, anglosaskiego króla Anglii, znanego z pobożności. Z kolei papież podarował królowi miniaturę mozaiki Chrystus Pantokrator, która znajduje się w katedrze na Sycylii. Miniatura została wykonana w Watykanie.
