Wydarzenia
Karol III i Leon XIV napisali historię. Papież modlił się z królem Anglii po raz pierwszy od 500 lat

Po raz pierwszy od niemal pięciu wieków brytyjski monarcha modlił się publicznie wspólnie z papieżem. Do historycznego wydarzenia doszło w związku z wizytą Karola III w Watykanie, gdzie przyjął go papież Leon XIV.

Publikacja: 23.10.2025 13:34

Leon XIV i Karol III

Leon XIV i Karol III

Foto: REUTERS/Phil Noble

Artur Bartkiewicz

Król Anglii jest głową kościoła anglikańskiego od 1534 roku, gdy Henryk VIII ogłosił Akt Supremacji czyniący go głową nowo powstałego Kościoła anglikańskiego. Był to zarazem zerwanie Kościoła Anglii z Watykanem. 

Papież odprawiał mszę wspólnie z arcybiskupem Yorku

Wspólna modlitwa Karola III i Leona XIV w Kaplicy Sykstyńskiej była pierwszą publiczną modlitwą, w której brytyjski monarcha i papież wzięli udział wspólnie od momentu tamtych wydarzeń sprzed pięciu wieków. Do historycznego wydarzenia doszło przy okazji obchodzonego przez Kościół katolicki w 2025 roku Roku Jubileuszowego. 

Msza w Kaplicy Sykstyńskiej miała charakter ekumeniczny – co oznacza, że odprawiali ją zarówno duchowni katoliccy, jak i anglikańscy. Modlitwę wspólnie z papieżem, głową Kościoła katolickiego, prowadził Stephen Cottrell, arcybiskup Yorku, drugi najwyższy rangą biskup w anglikańskim Kościele (ustępuje jedynie arcybiskupowi Canterbury, który jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii). 

Cottrell reprezentował anglikański Kościół w Watykanie, ponieważ ingres nowej arcybiskup Canterbury, pierwszej w historii kobiety wyniesionej do tej godności, Sarah Mullally, odbędzie się dopiero w styczniu 2026 roku. Jej poprzednik, arcybiskup Justin Welby, zrezygnował z zajmowanego stanowiska. 

Leon XIV zakończył mszę słowami „Boże, nasz ojcze, stworzyłeś niebo i Ziemię. Stworzyłeś nas na swój własny obraz. Naucz nas dostrzegać twoją rękę we wszystkich Twoich dziełach i Twój obraz we wszystkich Twoich dzieciach”. 

Po mszy papież i król udali się na spotkanie w Sala Regia poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. 

Karol III w przeszłości spotykał się z trzema poprzednimi papieżami – Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem I. Jan Paweł II i Benedykt XVI pielgrzymowali do Anglii, ale żadnej z pielgrzymek nie towarzyszyła wspólna modlitwa z brytyjskim monarchą. 

Karol III i królowa Kamila przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV

Przed modlitwą w Kaplicy Sykstyńskiej Karol III i królowa Kamila zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV. Karol III spotkał się też z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem. 

Jak podaje BBC, by upamiętnić historyczne spotkanie, papież i para królewska wymienili się podarunkami. Król podarował papieżowi ikonę św. Edwarda Wyznawcy, anglosaskiego króla Anglii, znanego z pobożności. Z kolei papież podarował królowi miniaturę mozaiki Chrystus Pantokrator, która znajduje się w katedrze na Sycylii. Miniatura została wykonana w Watykanie. 

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

