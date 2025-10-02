Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Papież Leon XIV twierdzi, że poparcie dla kary śmierci „nie jest pro-life”

Papież Leon XIV, pytany o zamiar nagrodzenia demokratycznego senatora Richarda Durbina za pracę na rzecz imigrantów, stwierdził, że poparcie dla kary śmierci „nie jest pro-life”, zauważył jednak, że podobnie nie prezentuje takiej postawy ktoś, kto zgadza się na nieludzkie traktowanie imigrantów.

Publikacja: 02.10.2025 14:34

Papież Leon XIV

Papież Leon XIV

Foto: Reuters/Remo Casilli

Bartosz Lewicki

Leon XIV został zapytany przez dziennikarzy w Castel Gandolfo o decyzję metropolity Chicago, kardynała Blase'a Cupicha, który ogłosił, że nagrodzi amerykańskiego demokratycznego senatora Richarda Durbina za jego pracę na rzecz imigrantów. Ponieważ Durbin jest zwolennikiem legalizacji aborcji, niektórzy biskupi z USA skrytykowali to wyróżnienie. Papież nie sprzeciwił się jednak zamiarowi uhonorowania senatora. 

– Ktoś, kto mówi, że jest przeciwny aborcji, ale opowiada się za karą śmierci, nie prezentuje tak naprawdę postawy pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych – powiedział papież. 

Papież Leon XIV: Ważne jest, by patrzeć na całokształt pracy

Leon XIV, cytowany przez włoską agencję Ansa, zastrzegł, że nie zna dobrze tej konkretnej sprawy. – Myślę jednak, że ważne jest to, by patrzeć na całokształt pracy, jaką senator wykonał, o ile się nie mylę, w ciągu 40 lat swej służby w Senacie Stanów Zjednoczonych – stwierdził. 

Czytaj więcej

Agenci Urzędu Celno-Imigracyjnego (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE)
Przestępczość
Agenci federalni ścigają migrantów. Mniej zasobów na walkę z pedofilią, narkotykami i terroryzmem
Reklama
Reklama

– Rozumiem trudność tej sprawy i towarzyszące jej napięcia. Ale myślę, jak powiedziałem już w przeszłości, że ważne jest przeanalizowanie wielu kwestii, które są związane z nauczaniem Kościoła – wyjaśnił Leon XIV. – To złożone problemy. Nie wiem, czy ktoś ma wszystkie odpowiedzi, ale proszę przede wszystkim o wzajemny szacunek oraz o to, by wspólnie starać się, jako ludzie, jako Amerykanie i jako katolicy, zrozumieć te problemy i znaleźć drogę, by iść naprzód – zaapelował.

Papież przypomniał jednak, że „nauczanie Kościoła w każdej z tych spraw jest bardzo jasne”.

Senator Durbin oświadczył, że odmówi przyjęcia nagrody od archidiecezji chicagowskiej po tym, jak spotkał się z ostrą krytyką ze strony niektórych amerykańskich biskupów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kościół Miejsca Regiony Europa Osoby Prawo Karne Religie i wierzenia Watykan Kara śmierci Imigracja Leon XIV

Leon XIV został zapytany przez dziennikarzy w Castel Gandolfo o decyzję metropolity Chicago, kardynała Blase'a Cupicha, który ogłosił, że nagrodzi amerykańskiego demokratycznego senatora Richarda Durbina za jego pracę na rzecz imigrantów. Ponieważ Durbin jest zwolennikiem legalizacji aborcji, niektórzy biskupi z USA skrytykowali to wyróżnienie. Papież nie sprzeciwił się jednak zamiarowi uhonorowania senatora. 

– Ktoś, kto mówi, że jest przeciwny aborcji, ale opowiada się za karą śmierci, nie prezentuje tak naprawdę postawy pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych – powiedział papież. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W Egipcie odkryto pozostałości miasta z wczesnego okresu koptyjskiego
Archeologia
Ważne odkrycie archeologów w Egipcie. Rzuca nowe światło na początki chrześcijaństwa
Arcybiskup Cherry Vann
Kościół
Wielka Brytania: Lesbijka została arcybiskupem. Pierwszy taki przypadek
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV o eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem. Mówił o rozsądku
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Polski
Papież Leon XIV przemawia podczas mszy inauguracyjnej na placu Świętego Piotra w Watykanie
Kościół
Leon XIV odebrał paliusz i Pierścień Rybaka
Reklama
Reklama
e-Wydanie