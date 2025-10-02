Aktualizacja: 02.10.2025 14:52 Publikacja: 02.10.2025 14:34
Papież Leon XIV
Foto: Reuters/Remo Casilli
Leon XIV został zapytany przez dziennikarzy w Castel Gandolfo o decyzję metropolity Chicago, kardynała Blase'a Cupicha, który ogłosił, że nagrodzi amerykańskiego demokratycznego senatora Richarda Durbina za jego pracę na rzecz imigrantów. Ponieważ Durbin jest zwolennikiem legalizacji aborcji, niektórzy biskupi z USA skrytykowali to wyróżnienie. Papież nie sprzeciwił się jednak zamiarowi uhonorowania senatora.
– Ktoś, kto mówi, że jest przeciwny aborcji, ale opowiada się za karą śmierci, nie prezentuje tak naprawdę postawy pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych – powiedział papież.
Leon XIV, cytowany przez włoską agencję Ansa, zastrzegł, że nie zna dobrze tej konkretnej sprawy. – Myślę jednak, że ważne jest to, by patrzeć na całokształt pracy, jaką senator wykonał, o ile się nie mylę, w ciągu 40 lat swej służby w Senacie Stanów Zjednoczonych – stwierdził.
– Rozumiem trudność tej sprawy i towarzyszące jej napięcia. Ale myślę, jak powiedziałem już w przeszłości, że ważne jest przeanalizowanie wielu kwestii, które są związane z nauczaniem Kościoła – wyjaśnił Leon XIV. – To złożone problemy. Nie wiem, czy ktoś ma wszystkie odpowiedzi, ale proszę przede wszystkim o wzajemny szacunek oraz o to, by wspólnie starać się, jako ludzie, jako Amerykanie i jako katolicy, zrozumieć te problemy i znaleźć drogę, by iść naprzód – zaapelował.
Papież przypomniał jednak, że „nauczanie Kościoła w każdej z tych spraw jest bardzo jasne”.
Senator Durbin oświadczył, że odmówi przyjęcia nagrody od archidiecezji chicagowskiej po tym, jak spotkał się z ostrą krytyką ze strony niektórych amerykańskich biskupów.
