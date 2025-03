Agenci federalni ścigają migrantów. Mniej zasobów na walkę z pedofilią, narkotykami i terroryzmem

Czytaj więcej Polityka Ruszyła polityka deportacyjna Donalda Trumpa. Władzom miast i stanów grożą kary Departament Sprawiedliwości USA polecił prokuratorom federalnym wszczęcie postępowania karnego przeciwko urzędnikom miejskim i stanowym, którzy odmawiają współpracy z nową administracją Trumpa w walce z nielegalnymi imigrantami

Jak czytamy, administracja Trumpa nie przedstawiła kompleksowego sprawozdania ze zmian, ale przypomina to skutki zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku na World Trade Center i Pentagon. To właśnie wtedy Kongres USA utworzył Departament Bezpieczeństwa Krajowego, w wyniku czego 169 tysięcy pracowników federalnych z innych agencji zajęło się walką z terroryzmem.

Trump „czyni Amerykę mniej bezpieczną”

Twarde podejście Trumpa do deportacji imigrantów nasiliło już i tak wyraźny podział partyjny w Ameryce - twierdzi Reuters. Dick Durbin, zastępca lidera demokratów w Senacie USA opisał działania administracji jako „marnotrawne, błędne przekierowanie zasobów”. W oświadczeniu dla Reutersa powiedział, że „czyni to Amerykę mniej bezpieczną”, odciągając agentów i urzędników od walki z oszustwami korporacyjnymi, terroryzmem, wykorzystywaniem seksualnym dzieci i innymi przestępstwami.

Zastępca prokuratora generalnego USA Todd Blanche w rozmowie z Reutersem zaprzeczył, by zmiany w federalnym egzekwowaniu prawa utrudniały inne ważne dochodzenia karne. - Całkowicie odrzucam twierdzenie, że ponieważ priorytetowo traktujemy imigrację, nie ścigamy jednocześnie z pełną mocą przestępstw z użyciem przemocy - powiedział. Dodał, że akcja służb wobec imigrantów jest uzasadniona. - Prezydent Trump postrzega to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat, jako prawdziwą inwazję, więc w ten sposób próbujemy temu zaradzić - dodał.

Dotąd ściganiem nielegalnej imigracji zajmowały się dwie agencje

Do stycznia ściganie imigrantów mieszkających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych było w dużej mierze zadaniem zaledwie dwóch agencji, podległych Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego: Immigration and Customs Enforcement (ICE, Urząd Celno-Imigracyjny) oraz Customs and Border Protection (Urząd Celny i Ochrony Granic). Obie te agencje łącznie zatrudniały 80 tys. pracowników.