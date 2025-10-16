Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Państwo zapłaci Romanowi Giertychowi za zatrzymanie przez CBA. Jest wyrok sądu

Adwokat, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych otrzyma 35 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie - zdecydował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok, jaki zapadł w środę 15 października jest prawomocny.

Publikacja: 16.10.2025 17:57

Roman Giertych

Roman Giertych

Foto: PAP/Marcin Obara

Mateusz Adamski

Do zatrzymania Romana Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury doszło 15 października 2000 r., gdy po rozprawie wychodził ze stołecznego sądu. Podczas przeszukania domu Roman Giertych zasłabł i został przewieziony do szpitala. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł. 

W styczniu 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uwzględnił zażalenie pełnomocnika Romana Giertycha. Uznano, że nie zaistniały przesłanki, które uzasadniałyby wydanie decyzji o zatrzymaniu, doprowadzeniu i przeszukaniu. Poznański sąd wyjaśnił, że nielegalność procederu polegała na powierzeniu wspomnianych czynności nieodpowiedniej służbie, którą w tym wypadku było CBA. Na tej podstawie adwokat mógł domagać się zadośćuczynienia.

Czytaj więcej

Niespodziewany zwrot w sprawie karnej Romana Giertycha
Polityka
Niespodziewany zwrot w sprawie karnej Romana Giertycha

Państwo ma zapłacić za upokarzające zatrzymanie Romana Giertycha

W pozwie Giertych żądał pół miliona złotych. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu 20 tysięcy. Kwotę tę do 35 tys. zł podniósł sąd apelacyjny. "Będę domagał się aby te pieniądze zostały ściągnięte od prokuratorów, którzy nakazali to zatrzymanie" – zapowiedział na platformie X Roman Giertych. 

Jak informuje portal oko.press, sąd podwyższając kwotę zadośćuczynienia, wziął pod uwagę kilka względów. Uznał m.in., że sposób zatrzymania (zaraz po wyjściu z sądu, z togą przewieszoną przez rękę i na oczach przechodniów) jest dla adwokata upokarzający i może powodować u niego duże poczucie krzywdy. "Postawiło go to w złym świetle w oczach opinii publicznej oraz w oczach innych zawodowych prawników. A w zawodzie adwokata zaufanie, nieposzlakowana opinia i renoma zawodowa, to podstawa. Jest to ważne, bo jego zatrzymanie szeroko komentowano, sprawę relacjonowały media. Miało to duże znaczenie dla jego dobrego imienia i jego kancelarii" – czytamy w artykule. 

Reklama
Reklama

Przypomnijmy, iż w styczniu tego roku prokuratura wycofała się z zarzutów dla Romana Giertycha, a śledztwo przeciwko obecnemu politykowi KO zostało umorzone.

Czytaj więcej

Roman Giertych
Polityka
Klątwa Romana Giertycha. Dymisje prokuratorów zajmujących się Polnordem

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Roman Giertych Organizacje Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

Do zatrzymania Romana Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury doszło 15 października 2000 r., gdy po rozprawie wychodził ze stołecznego sądu. Podczas przeszukania domu Roman Giertych zasłabł i został przewieziony do szpitala. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł. 

W styczniu 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uwzględnił zażalenie pełnomocnika Romana Giertycha. Uznano, że nie zaistniały przesłanki, które uzasadniałyby wydanie decyzji o zatrzymaniu, doprowadzeniu i przeszukaniu. Poznański sąd wyjaśnił, że nielegalność procederu polegała na powierzeniu wspomnianych czynności nieodpowiedniej służbie, którą w tym wypadku było CBA. Na tej podstawie adwokat mógł domagać się zadośćuczynienia.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Trybunał Konstytucyjny
Podatki
Podatnicy nabici w ulgę. Fiskus nie chce oddawać podatku mimo orzeczenia TK
Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Byli sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów. Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Resort Waldemara Żurka chce przywrócić przepisy sprzed rządów PiS
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie