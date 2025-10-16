Aktualizacja: 16.10.2025 18:40 Publikacja: 16.10.2025 17:57
Roman Giertych
Foto: PAP/Marcin Obara
Do zatrzymania Romana Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury doszło 15 października 2000 r., gdy po rozprawie wychodził ze stołecznego sądu. Podczas przeszukania domu Roman Giertych zasłabł i został przewieziony do szpitala. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł.
W styczniu 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uwzględnił zażalenie pełnomocnika Romana Giertycha. Uznano, że nie zaistniały przesłanki, które uzasadniałyby wydanie decyzji o zatrzymaniu, doprowadzeniu i przeszukaniu. Poznański sąd wyjaśnił, że nielegalność procederu polegała na powierzeniu wspomnianych czynności nieodpowiedniej służbie, którą w tym wypadku było CBA. Na tej podstawie adwokat mógł domagać się zadośćuczynienia.
Czytaj więcej
Prokuratura wycofała się z zarzutów wobec Romana Giertycha, obecnie posła KO. Śledztwo przeciwko...
W pozwie Giertych żądał pół miliona złotych. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu 20 tysięcy. Kwotę tę do 35 tys. zł podniósł sąd apelacyjny. "Będę domagał się aby te pieniądze zostały ściągnięte od prokuratorów, którzy nakazali to zatrzymanie" – zapowiedział na platformie X Roman Giertych.
Jak informuje portal oko.press, sąd podwyższając kwotę zadośćuczynienia, wziął pod uwagę kilka względów. Uznał m.in., że sposób zatrzymania (zaraz po wyjściu z sądu, z togą przewieszoną przez rękę i na oczach przechodniów) jest dla adwokata upokarzający i może powodować u niego duże poczucie krzywdy. "Postawiło go to w złym świetle w oczach opinii publicznej oraz w oczach innych zawodowych prawników. A w zawodzie adwokata zaufanie, nieposzlakowana opinia i renoma zawodowa, to podstawa. Jest to ważne, bo jego zatrzymanie szeroko komentowano, sprawę relacjonowały media. Miało to duże znaczenie dla jego dobrego imienia i jego kancelarii" – czytamy w artykule.
Przypomnijmy, iż w styczniu tego roku prokuratura wycofała się z zarzutów dla Romana Giertycha, a śledztwo przeciwko obecnemu politykowi KO zostało umorzone.
Czytaj więcej
Prokurator Sylwia Chamerska nadzorująca śledztwo, w którym podejrzanym był Roman Giertych, była p...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do zatrzymania Romana Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury doszło 15 października 2000 r., gdy po rozprawie wychodził ze stołecznego sądu. Podczas przeszukania domu Roman Giertych zasłabł i został przewieziony do szpitala. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł.
W styczniu 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uwzględnił zażalenie pełnomocnika Romana Giertycha. Uznano, że nie zaistniały przesłanki, które uzasadniałyby wydanie decyzji o zatrzymaniu, doprowadzeniu i przeszukaniu. Poznański sąd wyjaśnił, że nielegalność procederu polegała na powierzeniu wspomnianych czynności nieodpowiedniej służbie, którą w tym wypadku było CBA. Na tej podstawie adwokat mógł domagać się zadośćuczynienia.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Skarbówka twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uldze meldunkowej nie obowiązuje. I nie chce się zajmow...
Byłych sędziów i prokuratorów nie chroni immunitet za czyny popełnione podczas pełnienia służby – orzekł w środę...
Żądania ministra Waldemara Żurka do zaprzestania orzekania przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pub...
Sędziowie po ukończeniu 65. roku życia będą mogli dalej wychodzić na sale rozpraw. Nie będą to tego potrzebowali...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas