Tino Chrupalla i Sławomir Cenckiewicz
Foto: REUTERS, PAP
Współprzewodniczący populistyczno-prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla reaguje na wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza dla dziennika „Financial Times”. Cenckiewicz skrytykował w nim niemieckie śledztwo w sprawie sabotażu na Nord Stream we wrześniu 2022 r. jako pozbawione sensu „nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, ale całego NATO”.
Według Cenckiewicza „ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też rosyjskiej niesprawiedliwości”. W podobnym duchu wypowiadali się w minionych dniach inni czołowi przedstawiciele polskich władz, w tym polski premier Donald Tusk.
„Odrzucamy wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako ingerencję w żywotne interesy naszego kraju. Cieszyłoby nas, gdyby nasi europejscy sąsiedzi wspierali pracę śledczą Prokuratora Generalnego” – podkreślił Tino Chrupalla w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że atak na Nord Stream musi zostać wyjaśniony i osądzony. Chrupalla wezwał niemiecki rząd do obrony „niemieckiego prawa karnego oraz interesów obywateli wobec Polski”.
BBN zareagowało na platformie X na oświadczenie Chrupalli, publikując wpis, w którym podtrzymuje stanowisko wyrażone przez Sławomira Cenckiewicza, że „w żywotnym interesie państwa polskiego jest to, by domniemany sprawca lub sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream (1 i 2) uniknęli pociągnięcia do odpowiedzialności za ten czyn”.
Decyzję w sprawie ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec ma podjąć sąd w Warszawie. Nastąpi to prawdopodobnie w piątek.
Tymczasem 15 października włoski Sąd Najwyższy wstrzymał ekstradycję drugiego podejrzanego w sprawie Nord Stream, obywatela Ukrainy Serhija K. Według niemieckiej Prokuratury Generalnej miał on kierować akcją sabotażu. Włoski Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną w sprawie wydania Niemcom Serhija K., uchylił decyzje niższej instancji i wstrzymał ekstradycję ze względu na nieprawidłowości proceduralne. Nie wiadomo, kiedy postępowanie sądowe będzie kontynuowane.
Adwokat podejrzanego Nicola Canestrini poinformował, że Sąd Najwyższy uznał, iż po aresztowaniu Serhija K. pod koniec sierpnia we Włoszech Ukraińcowi odmówiono podstawowych praw do udziału w postępowaniu sądowym. Według adwokata włoska strona uzasadniała to tym, że Ukrainiec jest również podejrzany o terroryzm. Tymczasem Niemcy nie postawiły takiego zarzutu. Według adwokata sąd doszedł do wniosku, że traktowanie Ukraińca we Włoszech „stanowiło naruszenie gwarancji zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawie UE”.
Sprawa wraca teraz do sądu w Bolonii, który musi podjąć nową decyzję w sprawie wniosku o ekstradycję. Według agencji DPA prawdopodobnie nastąpi to dopiero za kilka tygodni.
