Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szef AfD krytykuje Sławomira Cenckiewicza za obronę podejrzanego ws. Nord Stream

„Ingerencją w żywotne interesy” Niemiec nazwał lider AfD Tino Chrupalla wypowiedź szefa polskiego BBN ws. podejrzanego o atak na Nord Stream. Tymczasem Włosi wstrzymują ekstradycję drugiego podejrzanego.

Publikacja: 16.10.2025 12:16

Tino Chrupalla i Sławomir Cenckiewicz

Tino Chrupalla i Sławomir Cenckiewicz

Foto: REUTERS, PAP

Anna Widzyk, Deutsche Welle

Współprzewodniczący populistyczno-prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla reaguje na wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza dla dziennika „Financial Times”. Cenckiewicz skrytykował w nim niemieckie śledztwo w sprawie sabotażu na Nord Stream we wrześniu 2022 r. jako pozbawione sensu „nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, ale całego NATO”.

Lider AfD kontra szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Poszło o Nord Stream 2

Według Cenckiewicza „ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też rosyjskiej niesprawiedliwości”. W podobnym duchu wypowiadali się w minionych dniach inni czołowi przedstawiciele polskich władz, w tym polski premier Donald Tusk.

Czytaj więcej

Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim
Polityka
Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim

„Odrzucamy wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako ingerencję w żywotne interesy naszego kraju. Cieszyłoby nas, gdyby nasi europejscy sąsiedzi wspierali pracę śledczą Prokuratora Generalnego” – podkreślił Tino Chrupalla w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że atak na Nord Stream musi zostać wyjaśniony i osądzony. Chrupalla wezwał niemiecki rząd do obrony „niemieckiego prawa karnego oraz interesów obywateli wobec Polski”.

Reklama
Reklama

BBN zareagowało na platformie X na oświadczenie Chrupalli, publikując wpis, w którym podtrzymuje stanowisko wyrażone przez Sławomira Cenckiewicza, że „w żywotnym interesie państwa polskiego jest to, by domniemany sprawca lub sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream (1 i 2) uniknęli pociągnięcia do odpowiedzialności za ten czyn”.

Decyzję w sprawie ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec ma podjąć sąd w Warszawie. Nastąpi to prawdopodobnie w piątek.

Włoski sąd wstrzymuje ekstradycję podejrzanego o uszkodzenie gazociągów Nord Stream 

Tymczasem 15 października włoski Sąd Najwyższy wstrzymał ekstradycję drugiego podejrzanego w sprawie Nord Stream, obywatela Ukrainy Serhija K. Według niemieckiej Prokuratury Generalnej miał on kierować akcją sabotażu. Włoski Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną w sprawie wydania Niemcom Serhija K., uchylił decyzje niższej instancji i wstrzymał ekstradycję ze względu na nieprawidłowości proceduralne. Nie wiadomo, kiedy postępowanie sądowe będzie kontynuowane.

Adwokat podejrzanego Nicola Canestrini poinformował, że Sąd Najwyższy uznał, iż po aresztowaniu Serhija K. pod koniec sierpnia we Włoszech Ukraińcowi odmówiono podstawowych praw do udziału w postępowaniu sądowym. Według adwokata włoska strona uzasadniała to tym, że Ukrainiec jest również podejrzany o terroryzm. Tymczasem Niemcy nie postawiły takiego zarzutu. Według adwokata sąd doszedł do wniosku, że traktowanie Ukraińca we Włoszech „stanowiło naruszenie gwarancji zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawie UE”.

Sprawa wraca teraz do sądu w Bolonii, który musi podjąć nową decyzję w sprawie wniosku o ekstradycję. Według agencji DPA prawdopodobnie nastąpi to dopiero za kilka tygodni.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Osoby Sławomir Cenckiewicz Nord Stream 2 Nord Stream

Współprzewodniczący populistyczno-prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla reaguje na wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza dla dziennika „Financial Times”. Cenckiewicz skrytykował w nim niemieckie śledztwo w sprawie sabotażu na Nord Stream we wrześniu 2022 r. jako pozbawione sensu „nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, ale całego NATO”.

Lider AfD kontra szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Poszło o Nord Stream 2

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu
Polityka
1,3 mln żołnierzy USA groził brak wypłaty żołdu. Donald Trump podjął decyzję
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Trump o Wenezueli: Rozważamy działania na lądzie
Polityka
Trump o Wenezueli: Rozważamy działania na lądzie
Madagaskar, kolejna porażka Francji
Polityka
Madagaskar, kolejna porażka Francji
Aleksander Łukaszenko
Polityka
Wielki deal Łukaszenki z Trumpem? Białoruś zapowiada zawarcie porozumienia z USA
Armia przejmuje władzę na Madagaskarze
Polityka
Pułkownik prezydentem Madagaskaru. Wojsko ma rządzić wyspą przez dwa lata
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie