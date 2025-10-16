Współprzewodniczący populistyczno-prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla reaguje na wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza dla dziennika „Financial Times”. Cenckiewicz skrytykował w nim niemieckie śledztwo w sprawie sabotażu na Nord Stream we wrześniu 2022 r. jako pozbawione sensu „nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, ale całego NATO”.

Lider AfD kontra szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Poszło o Nord Stream 2

Według Cenckiewicza „ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też rosyjskiej niesprawiedliwości”. W podobnym duchu wypowiadali się w minionych dniach inni czołowi przedstawiciele polskich władz, w tym polski premier Donald Tusk.

„Odrzucamy wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako ingerencję w żywotne interesy naszego kraju. Cieszyłoby nas, gdyby nasi europejscy sąsiedzi wspierali pracę śledczą Prokuratora Generalnego” – podkreślił Tino Chrupalla w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że atak na Nord Stream musi zostać wyjaśniony i osądzony. Chrupalla wezwał niemiecki rząd do obrony „niemieckiego prawa karnego oraz interesów obywateli wobec Polski”.