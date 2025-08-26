Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany niemieckiej prokuratury wobec Serhija K.?

Dlaczego zatrzymanie ukraińskiego podejrzanego jest niekomfortowe dla polskich śledczych?

Jakie działania powinna podjąć polska prokuratura w odpowiedzi na ustalenia niemieckich śledczych?

Na czym polegają różnice między polską a niemiecką wersją wydarzeń dotyczących sabotażu Nord Stream?

W jaki sposób międzynarodowa współpraca specjalnych służb i prokuratur wpływa na postępowanie w tej sprawie?

Niemiecka prokuratura chce oskarżyć o sabotaż i współudział w spowodowaniu eksplozji rurociągu Nord Stream Serhija K. – Ukraińca, który jej zdaniem był jednym z koordynatorów tej akcji. Zatrzymano go we Włoszech, podczas urlopu w Rimini. To pierwszy z sześciu uczestników rejsu, którzy we wrześniu 2022 r. – według niemieckiej prokuratury i służb – zniszczyli dwie z trzech nitek gazowego rurociągu biegnących pod Bałtykiem, który był ścigany niemieckim ENA. Dla polskich śledczych, którzy dotąd nie wykryli żadnego winnego wysadzenia Nord Stream, to sytuacja niekomfortowa. Co teraz zrobią?

Reklama Reklama

– Polska prokuratura powinna natychmiast w ramach END, czyli europejskiego nakazu dochodzeniowego wystąpić do strony niemieckiej o przekazanie jej ustaleń ze swojego śledztwa, w tym dotyczących Serhija K., i podjąć własne decyzje w tym zakresie. Nie mówiąc o nieformalnej współpracy służb specjalnych i wymianie informacji – mówi nam doświadczony prokurator, który wielokrotnie współpracował z Niemcami w sprawach kryminalnych.

Czytaj więcej Polityka Tajemnica zniszczenia rurociągów Nord Stream W ciągu dwóch dni cztery największe zachodnie gazety opublikowały artykuły, w których oskarżają o...

Dwie rozbieżne wersje – polska i niemiecka. Kto ma rację?

Serhij K. był ścigany ENA przez Niemcy od ubiegłego roku. Drugi podejrzany, którego zatrzymania chcieli Niemcy, to ukraiński nurek Wladimir Z. – mieszkał on w Polsce, pod Warszawą, ale przez niespieszne działania służb zdążył uciec samochodem dyplomatycznym na Ukrainę. Jak pisała „Rz” przez dwa tygodnie polskie służby nie podjęły decyzji o jego zatrzymaniu – w tym czasie rozpracowywano go tylko operacyjnie. Zaogniło to już i tak nienajlepsze relacje polskich śledczych z niemieckimi.