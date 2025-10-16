Aktualizacja: 16.10.2025 17:19 Publikacja: 16.10.2025 17:13
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Foto: Tobias SCHWARZ / AFP
Friedrich Merz podczas wystąpienia w niemieckim parlamencie zapowiedział, że wezwie Unię Europejską do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować pożyczkę 140 mld euro na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Merz chce przekonać do tego przywódców Unii Europejskiej na najbliższym szczycie UE.
– Nie chcemy tego robić, aby przedłużyć wojnę, ale aby ją zakończyć – powiedział Merz w przemówieniu wygłoszonym w Bundestagu, niższej izbie niemieckiego parlamentu. Kanclerz wezwał do wzmocnienia Unii Europejskiej dalekosiężnymi reformami, zwiększenia siły militarnej Unii, a także zmniejszenia regulacji i biurokracji.
Friedrich Merz nie jest pierwszy, bo także Ursula von der Leyen mówiła w swoim orędziu o stanie UE, że Bruksela pracuje nad 19. pakietem sankcji i chce wykorzystać rosyjskie środki, zamrożone na kontach, do odbudowy Ukrainy.
Czytaj więcej
Zagrożenia dla Europy zajęły pół orędzia Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zapow...
Kanclerz Merz powtarza dziś swój apel z września, gdy pierwszy raz mówił o nieoprocentowanej pożyczce zabezpieczonej zamrożonymi aktywami.
Jak informuje Deutsche Welle, Merz żąda, by Europa wzmocniła swoją rolę „sił pokojowych”. – Europa musi wykorzystywać swoje możliwości w sposób bardziej zdecydowany i spójny oraz musi wykorzystać swoją siłę, aby kształtować świat na lepsze – mówił w oświadczeniu w Bundestagu. Kanclerz wskazał też na porozumienie w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy, które, jego zdaniem, pokazało, że działania polityczne mają znaczenie. Jednocześnie Europa musi stać się silniejsza militarnie, podkreślił.
Wykorzystanie rosyjskich pieniędzy przeciwko Rosji ma być głównym celem politycznym niemieckiego kanclerza na nadchodzącym w przyszłym tygodniu szczycie unijnych przywódców. Już na szczycie w Kopenhadze, na początku października, Merz postulował, by odpowiednie decyzje zapadły na przyszłotygodniowym szczycie w Brukseli.
Słowa kanclerza w Bundestagu padają tydzień po tym, jak niemiecki tygodnik Der Spiegel ujawnił, że niemieccy wojskowi zamierzali uczyć Rosjan, jak skutecznie prowadzić działania wojenne. Plany te zniweczyła aneksja Krymu w 2014 r.
Kanclerz Niemiec chce wykorzystać rosyjskie aktywa na pożyczkę 140 mld euro, aby uzbroić Ukrainę do obrony przed Rosją. – Władimir Putin musi zdać sobie sprawę, że nie ma wystarczającej siły, by utrzymać się w konflikcie – mówił Merz cytowany przez DW.
Za rosyjskie pieniądze Kijów będzie mógł kupić broń. Mowa jest o zakupach w USA, ale jednak głównym dostawcą ma być UE. Pieniądze Moskwy mają też wesprzeć ukraińską gospodarkę, niszczoną przez wojnę. Ukraina miałaby zwrócić pożyczkę, gdy dostanie od Rosji pełną rekompensatę za szkody wyrządzone napaścią.
Merz zażądał też unijnego planu działania przeciwko zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, a także oskarżył Kreml o dążenie do destabilizacji Niemiec i Europy – poprzez sabotaż, szpiegostwo, morderstwa, cyberataki i ukierunkowaną dezinformację.
Czytaj więcej
„Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaat...
Pomysł wykorzystania rosyjskich pieniędzy do wsparcia Ukrainy dojrzewa w UE od dłuższego czasu. Dlatego mocną wypowiedź niemieckiego kanclerza można traktować jako wyraz poparcia i nacisku na UE, by przyspieszyć decyzje.
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Wielka Brytania i Kanada zadeklarowały już, że dołączą do tej inicjatywy UE. W tych krajach także zostały zamrożone rosyjskie aktywa. W Wielkiej Brytanii chodzi o ponad 25 mld funtów (28,8 mld euro).
Ile Rosja ma zamrożonych środków ogółem? Łączna wartość aktywów Banku Rosji zamrożonych na terenie Wspólnoty sięga 200 mld euro, z czego 185 mld euro znajduje się w depozycie Euroclear.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Friedrich Merz podczas wystąpienia w niemieckim parlamencie zapowiedział, że wezwie Unię Europejską do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować pożyczkę 140 mld euro na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Merz chce przekonać do tego przywódców Unii Europejskiej na najbliższym szczycie UE.
– Nie chcemy tego robić, aby przedłużyć wojnę, ale aby ją zakończyć – powiedział Merz w przemówieniu wygłoszonym w Bundestagu, niższej izbie niemieckiego parlamentu. Kanclerz wezwał do wzmocnienia Unii Europejskiej dalekosiężnymi reformami, zwiększenia siły militarnej Unii, a także zmniejszenia regulacji i biurokracji.
Polska pozostanie jednym z liderów europejskiego wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku – wynika z nowych...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Ministrowie z resortu aktywów państwowych podzielili się na nowo nadzorem nad spółkami, w których udziały ma Ska...
Budujemy sieć torów kolejowych o europejskim rozstawie szyn. Rozbudowujemy przejścia graniczne, bo ruch z Polską...
Minister Aktywów Państwowych powołał zespół do spraw udziału krajowych firm w inwestycjach kluczowych dla państw...
Grupa G7 może obniżyć dochody Moskwy z ropy naftowej nawet o 80 mld dol. rocznie. Ma też inne pomysły na uderzen...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas