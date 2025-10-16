Nacisk na UE

Kanclerz Merz powtarza dziś swój apel z września, gdy pierwszy raz mówił o nieoprocentowanej pożyczce zabezpieczonej zamrożonymi aktywami.

Jak informuje Deutsche Welle, Merz żąda, by Europa wzmocniła swoją rolę „sił pokojowych”. – Europa musi wykorzystywać swoje możliwości w sposób bardziej zdecydowany i spójny oraz musi wykorzystać swoją siłę, aby kształtować świat na lepsze – mówił w oświadczeniu w Bundestagu. Kanclerz wskazał też na porozumienie w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy, które, jego zdaniem, pokazało, że działania polityczne mają znaczenie. Jednocześnie Europa musi stać się silniejsza militarnie, podkreślił.

Wykorzystanie rosyjskich pieniędzy przeciwko Rosji ma być głównym celem politycznym niemieckiego kanclerza na nadchodzącym w przyszłym tygodniu szczycie unijnych przywódców. Już na szczycie w Kopenhadze, na początku października, Merz postulował, by odpowiednie decyzje zapadły na przyszłotygodniowym szczycie w Brukseli.

Słowa kanclerza w Bundestagu padają tydzień po tym, jak niemiecki tygodnik Der Spiegel ujawnił, że niemieccy wojskowi zamierzali uczyć Rosjan, jak skutecznie prowadzić działania wojenne. Plany te zniweczyła aneksja Krymu w 2014 r.

Co Merz chce zrobić z rosyjskimi pieniędzmi?

Kanclerz Niemiec chce wykorzystać rosyjskie aktywa na pożyczkę 140 mld euro, aby uzbroić Ukrainę do obrony przed Rosją. – Władimir Putin musi zdać sobie sprawę, że nie ma wystarczającej siły, by utrzymać się w konflikcie – mówił Merz cytowany przez DW.

Za rosyjskie pieniądze Kijów będzie mógł kupić broń. Mowa jest o zakupach w USA, ale jednak głównym dostawcą ma być UE. Pieniądze Moskwy mają też wesprzeć ukraińską gospodarkę, niszczoną przez wojnę. Ukraina miałaby zwrócić pożyczkę, gdy dostanie od Rosji pełną rekompensatę za szkody wyrządzone napaścią.