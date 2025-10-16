Reklama
Niemcy naciskają na sięgnięcie po pieniądze Rosji. „Aby zakończyć wojnę, nie przedłużyć”

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować 140 mld euro pożyczki dla Ukrainy i przyspieszyć zakończenie wojny. To nacisk polityczny przed szczytem UE.

Publikacja: 16.10.2025 17:13

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz

Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kanclerz Niemiec chce wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa?
  • W jaki sposób kanclerz Niemiec planuje wzmocnić rolę UE jako siły pokojowej?
  • Jakie inne kraje deklarują poparcie dla niemieckiej inicjatywy i ile wynoszą zamrożone rosyjskie aktywa?

Friedrich Merz podczas wystąpienia w niemieckim parlamencie zapowiedział, że wezwie Unię Europejską do sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować pożyczkę 140 mld euro na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Merz chce przekonać do tego przywódców Unii Europejskiej na najbliższym szczycie UE.

– Nie chcemy tego robić, aby przedłużyć wojnę, ale aby ją zakończyć – powiedział Merz w przemówieniu wygłoszonym w Bundestagu, niższej izbie niemieckiego parlamentu. Kanclerz wezwał do wzmocnienia Unii Europejskiej dalekosiężnymi reformami, zwiększenia siły militarnej Unii, a także zmniejszenia regulacji i biurokracji.

Friedrich Merz nie jest pierwszy, bo także Ursula von der Leyen mówiła w swoim orędziu o stanie UE, że Bruksela pracuje nad 19. pakietem sankcji i chce wykorzystać rosyjskie środki, zamrożone na kontach, do odbudowy Ukrainy. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Gospodarka
Ursula von der Leyen: Europa walczy o pokój. Rzeczywistość jest bezlitosna
Nacisk na UE

Kanclerz Merz powtarza dziś swój apel z września, gdy pierwszy raz mówił o nieoprocentowanej pożyczce zabezpieczonej zamrożonymi aktywami. 

Jak informuje Deutsche Welle, Merz żąda, by Europa wzmocniła swoją rolę „sił pokojowych”. – Europa musi wykorzystywać swoje możliwości w sposób bardziej zdecydowany i spójny oraz musi wykorzystać swoją siłę, aby kształtować świat na lepsze – mówił w oświadczeniu w Bundestagu. Kanclerz wskazał też na porozumienie w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy, które, jego zdaniem, pokazało, że działania polityczne mają znaczenie. Jednocześnie Europa musi stać się silniejsza militarnie, podkreślił.

Wykorzystanie rosyjskich pieniędzy przeciwko Rosji ma być głównym celem politycznym niemieckiego kanclerza na nadchodzącym w przyszłym tygodniu szczycie unijnych przywódców. Już na szczycie w Kopenhadze, na początku października, Merz postulował, by odpowiednie decyzje zapadły na przyszłotygodniowym szczycie w Brukseli.

Słowa kanclerza w Bundestagu padają tydzień po tym, jak niemiecki tygodnik Der Spiegel ujawnił, że niemieccy wojskowi zamierzali uczyć Rosjan, jak skutecznie prowadzić działania wojenne. Plany te zniweczyła aneksja Krymu w 2014 r.

Co Merz chce zrobić z rosyjskimi pieniędzmi?

Kanclerz Niemiec chce wykorzystać rosyjskie aktywa na pożyczkę 140 mld euro, aby uzbroić Ukrainę do obrony przed Rosją. – Władimir Putin musi zdać sobie sprawę, że nie ma wystarczającej siły, by utrzymać się w konflikcie – mówił Merz cytowany przez DW.

Za rosyjskie pieniądze Kijów będzie mógł kupić broń. Mowa jest o zakupach w USA, ale jednak głównym dostawcą ma być UE. Pieniądze Moskwy mają też wesprzeć ukraińską gospodarkę, niszczoną przez wojnę. Ukraina miałaby zwrócić pożyczkę, gdy dostanie od Rosji pełną rekompensatę za szkody wyrządzone napaścią.

Merz zażądał też unijnego planu działania przeciwko zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, a także oskarżył Kreml o dążenie do destabilizacji Niemiec i Europy – poprzez sabotaż, szpiegostwo, morderstwa, cyberataki i ukierunkowaną dezinformację. 

Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim
Polityka
Donald Tusk ostro o liderze AfD. Wspomniał też o Nawrockim

Pomysł wykorzystania rosyjskich pieniędzy do wsparcia Ukrainy dojrzewa w UE od dłuższego czasu. Dlatego mocną wypowiedź niemieckiego kanclerza można traktować jako wyraz poparcia i nacisku na UE, by przyspieszyć decyzje.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Wielka Brytania i Kanada zadeklarowały już, że dołączą do tej inicjatywy UE. W tych krajach także zostały zamrożone rosyjskie aktywa. W Wielkiej Brytanii chodzi o ponad 25 mld funtów (28,8 mld euro).

Ile Rosja ma zamrożonych środków ogółem? Łączna wartość aktywów Banku Rosji zamrożonych na terenie Wspólnoty sięga 200 mld euro, z czego 185 mld euro znajduje się w depozycie Euroclear.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie