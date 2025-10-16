Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Laury dla prof. Piotra Hofmańskiego

Piotr Hofmański, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, został uhonorowany Nagrodą im. Edwarda J. Wende. Wyróżnienie trafiło do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Publikacja: 16.10.2025 19:01

Kapituła postanowiła docenić dorobek naukowy i sędziowski profesora Piotra Hofmańskiego

Kapituła postanowiła docenić dorobek naukowy i sędziowski profesora Piotra Hofmańskiego

Foto: ICC-CPI

Ewa Szadkowska

Prof. Piotr Hofmański, były sędzia Sądu Najwyższego i pierwszy Polak wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze, w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa Trybunału. W czasie jego kadencji MTK podejmował przełomowe decyzje, zaangażował się m.in. w postępowania dotyczące zbrodni wojennych w Palestynie czy w Ukrainie. Za bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji, wydał w marcu 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. W następstwie tych działań Rosja wpisała prof. Hofmańskiego na listę osób poszukiwanych, nie podając podstawy prawnej.

Czytaj więcej

Piotr Hofmański: Mój powrót do Sądu Najwyższego nie jest teraz możliwy
Rzecz o prawie
Piotr Hofmański: Mój powrót do Sądu Najwyższego nie jest teraz możliwy

Adw. Tomasz Wardyński: Zderzenie z interesami państw kierujących się własnymi celami miało swoją cenę

Kapituła postanowiła docenić dorobek naukowy i sędziowski profesora oraz jego wkład w rozwój Międzynarodowego Trybunału Karnego jako gwaranta odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości.

– Działalność sędziego Piotra Hofmańskiego była i jest uczciwym, odpowiedzialnym wypełnianiem powierzonej mu misji. Zderzenie z interesami państw kierujących się własnymi celami miało swoją cenę – w postaci zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i ograniczeń w życiu prywatnym. Dziękujemy sędziemu za odwagę – mówił w czwartek laudator, adw. Tomasz Wardyński.

Wyróżnieniem za konsekwentne działania na rzecz obrony praw człowieka i wartości demokratycznych została uhonorowana Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szczególne uznanie przypadło Danucie Przywarze, współzałożycielce Fundacji, wieloletniej prezesce, a obecnie przewodniczącej jej Rady.

Reklama
Reklama

Nagroda została ustanowiona w 2003 r. przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci adwokata Edwarda Joachima Wende. Mecenas Wende w czasach PRL był obrońcą politycznie prześladowanych, a po 1989 roku senatorem i posłem – niezależnym w poglądach i odważnym w ich głoszeniu.

W 2023 r. laureatem został sędzia Paweł Juszczyszyn, a wyróżnienie odebrała inicjatywa Tour de Konstytucja.

„Rzeczpospolita" od początku jest partnerem i patronem medialnym tej nagrody.

Czytaj więcej

Siedziba MTK w Hadze
Rzecz o prawie
Grzebyk, Kuczyńska: Nie tylko Netanjahu. Co może Międzynarodowy Trybunał Karny?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały praworządność Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) Patronat Rzeczpospolitej

Prof. Piotr Hofmański, były sędzia Sądu Najwyższego i pierwszy Polak wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze, w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa Trybunału. W czasie jego kadencji MTK podejmował przełomowe decyzje, zaangażował się m.in. w postępowania dotyczące zbrodni wojennych w Palestynie czy w Ukrainie. Za bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji, wydał w marcu 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. W następstwie tych działań Rosja wpisała prof. Hofmańskiego na listę osób poszukiwanych, nie podając podstawy prawnej.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Trybunał Konstytucyjny
Podatki
Podatnicy nabici w ulgę. Fiskus nie chce oddawać podatku mimo orzeczenia TK
Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Byli sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów. Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Resort Waldemara Żurka chce przywrócić przepisy sprzed rządów PiS
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie