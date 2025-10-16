Prof. Piotr Hofmański, były sędzia Sądu Najwyższego i pierwszy Polak wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze, w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa Trybunału. W czasie jego kadencji MTK podejmował przełomowe decyzje, zaangażował się m.in. w postępowania dotyczące zbrodni wojennych w Palestynie czy w Ukrainie. Za bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji, wydał w marcu 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. W następstwie tych działań Rosja wpisała prof. Hofmańskiego na listę osób poszukiwanych, nie podając podstawy prawnej.

Adw. Tomasz Wardyński: Zderzenie z interesami państw kierujących się własnymi celami miało swoją cenę

Kapituła postanowiła docenić dorobek naukowy i sędziowski profesora oraz jego wkład w rozwój Międzynarodowego Trybunału Karnego jako gwaranta odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości.

– Działalność sędziego Piotra Hofmańskiego była i jest uczciwym, odpowiedzialnym wypełnianiem powierzonej mu misji. Zderzenie z interesami państw kierujących się własnymi celami miało swoją cenę – w postaci zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i ograniczeń w życiu prywatnym. Dziękujemy sędziemu za odwagę – mówił w czwartek laudator, adw. Tomasz Wardyński.

Wyróżnieniem za konsekwentne działania na rzecz obrony praw człowieka i wartości demokratycznych została uhonorowana Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szczególne uznanie przypadło Danucie Przywarze, współzałożycielce Fundacji, wieloletniej prezesce, a obecnie przewodniczącej jej Rady.