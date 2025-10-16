NSA podtrzymał stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczyła niedoszłej klientki SKOK Stefczyka, druga – niedoszłego klienta Alior Banku. Obie instytucje finansowe sprawdzały dane we wnioskach kredytowych w Biurze Informacji Kredytowej SA, a kiedy do zawarcia umowy nie doszło, odmówiły usunięcia danych niedoszłych klientów.

Gromadzą dane „na przyszłość” zasłaniając się prawem bankowym

Prezes UODO argumentował, że jeśli do zawarcia umowy nie doszło, nie ma już podstaw do przetwarzania danych. SKOK, Alior Bank i BIK skarżąc decyzję PUODO wskazywały, że takie prawo im przysługuje. Alior Bank powołał się na art. 70 Prawa bankowego i uprawnienia do pobrania w związku z tym danych z BIK w oparciu o art. 105 ust. 4 oraz art. 105a ust. 1 Prawa bankowego. NSA jednak zauważył, że te przepisy odnoszą się do przetwarzania danych przed powstaniem zobowiązania, w trakcie jego trwania oraz po wygaśnięciu. Natomiast w sytuacji, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy kredytowej brak jest przesłanek legalizujących dalsze przetwarzanie danych wnioskodawcy o kredyt. Przesłanki takiej nie można też wywieść z art. 70a ust. 1-2 Prawa bankowego, które regulują prawo klienta do otrzymania od banku wyjaśnienia na temat oceny jego zdolności kredytowej.

W sprawie SKOK NSA zauważył, że wszelkie regulacje znoszące ochronę danych osobowych muszą być odczytywane i wykładane ściśle, z uwzględnieniem funkcji, jakiej mają służyć. Przy udzielaniu kredytu instytucje finansowe mają podstawę prawną do przetwarzania danych. Muszą bowiem ocenić zdolność kredytową. Jednak w sytuacji, gdy w następstwie złożenia wniosku kredytowego nie dochodzi do zawarcia umowy kredytowej, brak jest ustawowych przesłanek legalizujących dalsze przetwarzanie danych osobowych.