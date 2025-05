Jak wyjaśnił sąd, regulacja ta wprowadza ograniczenia w zakresie konstytucyjnego prawa do prywatności. W konsekwencji trzeba do nich stosować art. 31 ust. 3 konstytucji. W świetle orzecznictwa przepisy, które wprowadzają ograniczenia w zakresie konstytucyjnych praw jednostki, a takim jest prawo do prywatności, muszą być interpretowane wyłącznie z zastosowaniem dyrektyw językowych. Tę regułę naruszył sąd I instytucji i dokonał rozszerzającej wykładni przepisów prawa bankowego i RODO.

Czy bank i BIK musi usuwać dane z zapytań kredytowych?

Sąd szczegółowo odniósł się do regulacji prawa bankowego w kontekście przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych w trakcie świadczenia usług bankowych. I nie miał wątpliwości, że nie ma w nich podstawy do przetwarzania danych osób, z którymi nie nawiązano stosunku zobowiązaniowego, czyli gdy nie doszło do finalizacji umowy. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych klientów banku, z którymi doszło do nawiązania relacji prawnej o charakterze zobowiązaniowym. Ich interpretacja językowa prowadzi bowiem do jednoznacznego wniosku, że przetwarzanie danych osobowych osób, które nie nawiązały jakiegoś stosunku zobowiązaniowego jest prawnie niedopuszczalne.

W szczególności sąd nie zgodził się, że takie uprawnienie daje instytucjom finansowym artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny musi wynikać z prawa, a ani art. 105, ani art. 105a prawa bankowego go nie wskazują. Wskazują tylko na obowiązek i podstawę przetwarzania danych osobowych klientów, którzy nawiązali stosunki zobowiązaniowe.

Ponadto sąd wyraźnie odniósł się do pojęcia prawnie uzasadnionego interesu z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który w jego zdaniem też ma wynikać z przepisu prawa. Jak bowiem zauważył sędzia NSA Rafał Stasikowski, przyjęcie, że prawnie uzasadniony interes to każdy, który jest zgodny z prawem, prowadziłoby do legalizacji przetwarzania danych osobowych we wszystkich sytuacjach, które są objęte jakąkolwiek regulacją ustawową, dotyczą interesów, które są zgodne z ustawami. Wtedy wszystko można by przetwarzać, a intencją jest ograniczenie przetwarzania do dosyć precyzyjnie określonych przypadków. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 984/22