Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun powołał zarządzeniem zespół do spraw udziału krajowych firm w kluczowych dla państwa inwestycjach.
Informację o powołaniu zespołu ujęto w Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych. Zarządzenie ukazało się 10 października, a weszło w życie 11 października. Dotyczy powołania zespołu do spraw Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych (tzw. local content), czyli udziału polskich firm w strategicznych dla państwa inwestycjach. W zarządzeniu czytamy, że zespół będzie organem pomocniczym ministra, a jego powołanie stanowi „realizację priorytetów polityki Rady Ministrów”.
Prace zespołu będą miały kluczowe znaczenie zwłaszcza dla sektorów zbrojeniowego i energetycznego.
Do zadań zespołu należeć będzie określenie i zdefiniowanie pojęcia krajowego wkładu w kluczowych inwestycjach. Obecnie nie ma w prawie jasno sprecyzowanego pojęcia krajowego dostawcy. W teorii może to być firma, która ma kapitał polski i działa od początku istnienia w Polsce, ale może to być też firma, która działa jako filia zagranicznego podmiotu. Zespół ma ustalić, co rozumiane jest pod pojęciem „krajowy łańcuch dostaw”. Wiąże się z tym kolejny punkt pracy zespołu, a więc określenie metodologii, która pomoże w określaniu udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych.
Jak komentuje dla „Rzeczpospolitej” minister Wojciech Balczun, wspieranie local content, czyli zwiększania udziału polskich firm i komponentów w łańcuchach dostaw przy kluczowych inwestycjach prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, to jeden z priorytetów MAP. – To przemyślana koncepcja rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, w której kluczową rolę mają odgrywać polskie przedsiębiorstwa i krajowy potencjał – mówi szef MAP. Jak dodaje, powołany przy ministerstwie zespół przeprowadzi analizy, które pozwolą nie tylko precyzyjnie określić definicję tego, czasami nieostrego, pojęcia, ale także stworzyć metodologię pomiaru udziału komponentu krajowego, zaproponować zmiany w aktach prawnych oraz stworzyć koncepcję projektu pilotażowego wspierającego rozwój local content.
Zespół ma także zidentyfikować kluczowe sektory gospodarki, w ramach których są lub będą realizowane najważniejsze procesy inwestycyjne wymagające jak najszerszego angażowania komponentu krajowego. Na pewno będzie to energetyka i sektor zbrojeniowy. Wspominane procesy inwestycyjne mają być realizowane z uwzględnieniem wytycznych wynikających z obowiązujących strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz polityk publicznych Rady Ministrów oraz Unii Europejskiej.
Największe inwestycje w Polsce prowadzą spółki z udziałem Skarbu Państwa – resort chce więc stworzyć możliwości jak najszerszego uczestnictwa rodzimych firm, głównie prywatnych, w postępowaniach przetargowych.
Kolejny, mniej sformalizowany zapis to analiza dobrych praktyk oraz obowiązujących aktów prawnych promujących komponent krajowy w czterech wybranych państwach wraz z rekomendacjami co do wprowadzenia zmian w polskim prawie, zmierzających do wspierania udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych. Przygotowanie zbioru dobrych praktyk ma także dotyczyć zaangażowania krajowych dostawców przez spółki z udziałem Skarbu Państwa w prowadzonych przez siebie przetargach. Co więcej, zespół ma przygotować zasady sporządzania przez te spółki raportów z zaangażowania w swoje procesy przetargowe krajowych dostawców.
– Naszym celem jest maksymalne włączenie krajowych przedsiębiorstw w strategiczne inwestycje – od offshore i energetyki jądrowej po sektor zbrojeniowy – m.in. przez upowszechnienie gwarancji oraz pożyczek certyfikacyjnych. Dzięki takim działaniom wzmacniamy bezpieczeństwo gospodarcze państwa, tworzymy miejsca pracy i zwiększamy wartość majątku narodowego – wskazuje minister. Jednocześnie minister dodaje, że jeśli polscy podwykonawcy i dostawcy będą uczestniczyć w wielkich projektach inwestycyjnych oraz będą nabywać nowe kompetencje technologiczne, to „będzie to trwały sukces całej gospodarki, który zaprocentuje na dekady”.
Zespół ma także przeanalizować istniejący porządek prawny i dostępne środki ochrony utrzymania produkcji danego komponentu potrzebnego wojsku. Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego pod kątem zdolności produkcyjnych, naprawczych i usługowych, które powinny być ustanowione, rozwijane lub utrzymane na terytorium kraju pod kątem wykorzystania istniejących regulacji prawnych na potrzeby wspierania udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych niezwiązanych z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
Następny punkt to opracowanie koncepcji projektu pilotażowego, który będzie wspierał udział komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych na przykładzie sektora morskiej lub lądowej energetyki odnawialnej.
Przeanalizowane mają być także możliwości rozszerzenia programów realizowanych z budżetu państwa, a także ze środków Unii Europejskiej, o kryteria promujące angażowanie do realizacji takich programów komponentu krajowego.
W skład zespołu wchodzą Minister Aktywów Państwowych jako przewodniczący, wiceminister MAP jako wiceprzewodniczący oraz po jednym przedstawicielu z kierownictw resortów energii, finansów, gospodarki, infrastruktury, klimatu i środowiska, a także prezesi lub wiceprezesi Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu w randze członka zarządu, Dyrektor Generalny MAP oraz dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Obecnie udział polskich firm w poszczególnych sektorach energetyki się różni. Największy wśród nowych technologii jest w przypadku lądowej energetyki wiatrowej, gdzie wynosi 60 – 70 proc., a także w energetyce gazowej, gdzie polskie firmy (głównie Polimex Mostostal) biorą udział w konsorcjach z zagranicznymi firmami przy budowie nowych bloków gazowych. W przypadku morskiej energetyki wiatrowej ten poziom jest na razie najmniejszy.
W 2021 r. koncerny energetyczne zawarły z przedstawicielami administracji rządowej oraz kluczowymi reprezentantami sektora morskiej energetyki wiatrowej porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali wówczas, że będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 r. i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 r. Z kolei w przypadku budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie udział polskich firm miałby wynieść – zgodnie z aktualizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej – 40 proc.
