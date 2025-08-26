Aktualizacja: 27.08.2025 13:26 Publikacja: 26.08.2025 04:04
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
To decyzja Premiera.
Jestem na specyficznym etapie życia. Po ponad 12 latach pracy w sektorze prywatnym i w międzyczasie, krótkim epizodzie kolejowym za granicą – świadomie podjąłem decyzję o powrocie do sektora publicznego. Uznałem, że to właściwy moment, by działać w tej przestrzeni skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Mówię to także w kontekście decyzji o przyjściu do ARP, ale również szerzej, że tę sferę życia mam ustabilizowaną. Doświadczenie 55-latka jest inne niż doświadczenie trzydziestolatka, który obejmował funkcję prezesa PKP Cargo. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że im więcej doświadczenia, tym lepiej – decyzje podejmujemy bardziej świadomie i dysponujemy szerszą wiedzą. Jednocześnie wciąż mam wystarczająco energii, aby pracować z pełnym zaangażowaniem.
Od kilku tygodni w Ministerstwie Aktywów Państwowych pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Jestem jedną z pierwszych osób, które przychodzą do resortu rano i wychodzę, kiedy w biurach zostaje już tylko kilka osób, często jeszcze wieczorem pracuję w domu nad dokumentami. Co ważne, nie odczuwam przy tym zmęczenia. Mam świadomość, że to wyjątkowy moment w moim życiu zawodowym. Inspiracją była także rozmowa z moim starszym, 70-letnim przyjacielem, który powiedział mi, że jego najlepszy czas zawodowy i życiowy przypadł właśnie na okres, gdy miał 55 lat. To mnie dodatkowo zmotywowało. Dlatego uważam, że dziś jestem w dobrym miejscu i w odpowiednim momencie.
Nie krytykuję nikogo, bo każdy przypadek jest inny i ma swoją specyfikę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że kiedyś, przed laty, dostałem propozycję objęcia funkcji prezesa PKP. Wówczas uważałem, że to jednak za wcześnie. Absolutnie świadomie, gdy Minister Infrastruktury zaprosił mnie na rozmowę i przedstawił taką propozycję, miałem odwagę ją odrzucić. Wydawało mi się, że to nie był właściwy moment.
Zostałem zaproszony na rozmowę do Premiera.
Pytanie powinno brzmieć: czy o byciu silnym ministrem aktywów państwowych decydują polityczne plecy czy profesjonalizm?
W mojej opinii główną podstawą powierzenia mi tej funkcji było to, że jestem spoza świata polityki. Podchodzę do Ministerstwa Aktywów Państwowych tak, jakby był to swego rodzaju Fundusz Zasobów Państwa, którym należy zarządzać w sposób biznesowy. Staram się wykorzystywać doświadczenia zdobyte w różnych firmach i jednocześnie oddzielać świat polityki od zarządzania. Oczywiście nie da się tego zrobić całkowicie, bo funkcjonujemy w ekosystemie politycznym, który otacza nas z każdej strony. Najważniejsze decyzje często mają konsekwencje polityczne i od tego nie można abstrahować. Natomiast im więcej będzie merytoryki, profesjonalizmu i biznesowej perspektywy w sprawach, którymi się zajmujemy, tym lepiej dla państwa i gospodarki.
Uważam, że naturalną rzeczą jest styk zasobu państwowego z polityką w wymiarze realizacji celów strategicznych państwa. Emanacją tych celów jest władza polityczna i nie widzę w tym nic zdrożnego – przeciwnie, uważam to za naturalne. Co więcej, sytuacja geopolityczna, w której funkcjonujemy, potwierdza, jak istotny jest ten styk państwa i biznesu, bo kapitał jednak ma narodowość.
Oczywiście, inna sprawa to mechanizm traktowania majątku państwowego jako swoistego „łupu politycznego”. To budzi największe kontrowersje. Podejmowane są jednak starania, by ten system korygować. Kluczem, w mojej opinii, jest wprowadzanie i egzekwowanie standardów kompetencyjnych. Nie zaglądam nikomu do prywatnego życia – liczą się kompetencje. Tylko one pozwalają skutecznie zarządzać spółkami, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Kluczowe jest, by zarówno w radach nadzorczych, jak i zarządach zasiadali maksymalnie kompetentni ludzie. Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystywać najlepsze praktyki rynkowe. Nigdy nie będzie stanu idealnego, ale jeśli będziemy podążać w dobrą stronę, efekt i tak będzie lepszy niż zaniechanie działań.
Nie kieruję się zasadą, że trzeba coś „zamiatać dla samego zamiatania”. Kluczowa jest ocena zasobów – czy realizują one przyjęte strategie i czy te strategie są spójne ze strategią państwa. Spotykam się na bieżąco z zarządami, rozmawiamy o koncepcjach. Jeśli widzę, że spółka jest dobrze zarządzana, ma pomysł i skutecznie go realizuje – nie oznacza, że muszę tylko dla zasady wymieniać pół zarządu. Ale to także nie oznacza, że zmian nie będzie. Wiele miejscach są poważne wątpliwości, a mamy też kilka trudnych przypadków, które stanowią duże wyzwanie.
Nie chcę mówić o konkretnych spółkach i personaliach, bo od razu wywołałoby to antycypacje konkretnych decyzji. Zachowuję obiektywizm. Najpierw weryfikuję, gdzie naprawdę leży źródło problemu. Często to konsekwencja niefortunnych decyzji inwestycyjnych czy biznesowych podejmowanych w latach ubiegłych.
Generalnie abstrahuję od kontekstów politycznych. Oceniam podstawy decyzji gospodarczych. Jeśli mamy bardzo trudny projekt, jak Polimery Police, który znacząco wpłynął na kondycję Grupy Azoty, to wiemy, że problem powstał w określonym momencie. Mocarstwowe ambicje nie zostały zderzone z rzetelną analizą ekonomiczną, która powinna być podstawą takich decyzji. Założenia były nierealne, dodatkowo wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Problem jest poważny.
Temat audytów został zapoczątkowany po zmianie władzy i w spółkach został już prawie całkowicie zakończony. Mam być może komfort, że mogę się skupić głównie na rozwiązywaniu problemów.
Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Sprawy gospodarcze są skomplikowane i wymagają analiz ekspertów i biegłych. Tam, gdzie skierowano zawiadomienia, postępowania się toczą. Społecznym oczekiwaniem było, że wszystko stanie się szybciej, ale z doświadczenia wiem, że sprawy gospodarcze wymagają czasu. Jestem przekonany, że najważniejsze sprawy, które rzutują na dzisiejszą sytuację, zostaną rozliczone. Te proste przypadki nadużyć – fikcyjne etaty, nieadekwatne wynagrodzenia, brak obecności w pracy – trafiają do mediów niemal codziennie. Problem w tym, że przy takim natłoku informacji opinia publiczna zaczyna się na nie uodparniać. Kluczowe są jednak sprawy fundamentalne: każdy menedżer odpowiada kodeksowo za swoje decyzje. Były momenty, gdy zarządy – często słabo przygotowane merytorycznie – podpisywały się pod projektami, które dziś negatywnie rezonują. Za to powinni ponieść odpowiedzialność. Odpowiedzialność karna organów korporacyjnych dziś jest większa niż dawniej – obejmuje również rady nadzorcze.
Nie. Łatwo byłoby taki klimat stworzyć, ale to nie moja rola. Chcę, aby spółki z udziałem Skarbu Państwa koncentrowały się na budowie wartości, wdrażaniu sensownych strategii i realizacji oczekiwań państwa – w energetyce, cyfryzacji, budowaniu niezależności ekonomicznej. Żyjemy w niestabilnych czasach, a sektor zbrojeniowy stał się absolutnie kluczowy – jest wehikułem rozwoju gospodarczego i pochłonie gigantyczne inwestycje. Patrzę na spółki przez pryzmat profesjonalnego zarządzania. Audyt jest immanentną częścią procesu, każdy zarząd i każda rada nadzorcza podlega ocenie. Jeśli ktoś popełnia poważny błąd, ponosi konsekwencje – niezależnie od barw politycznych czy czasu, w którym decyzje zapadły.
Jest kilka tematów kluczowych, ale rzeczywiście te dwie spółki znajdują się na liście – nazwijmy to – trudnych priorytetów. Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania i pracuję dziś nad tym w trybie ekstraordynaryjnym.
Oczywiście. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza.
Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania. Uważam jednak, że plan restrukturyzacji JSW powinien być wdrażany bardziej dynamicznie. W tym aspekcie pojawiają się moje wątpliwości.
Dotyczą przede wszystkim efektywności działań w ostatnich miesiącach. Trzeba jednak pamiętać, z jakim zadaniem zmierzył się zarząd i rada nadzorcza JSW. Po wybuchu wojny w Ukrainie ceny węgla koksowego gwałtownie wzrosły, a przychody spółki zwiększyły się o kilkadziesiąt procent i nagle stała się ona niezwykle bogata. Wtedy pracodawca – nawet wbrew oczekiwaniom strony społecznej – zaproponował np. 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Trudno, by związkowcy odmówili. Gdy ceny surowca wróciły do normalnego poziomu, te przywileje i bonusy bardzo mocno obciążają finanse spółki.
To będzie zależało od ostatecznej wersji planu restrukturyzacyjnego.
Kluczowa dyskusja dotyczy negocjacji postanowień układu zbiorowego. Mam w tym doświadczenie, w PKP Cargo skutecznie negocjowałem takie rozwiązania.
Jestem otwarty na rozmowę ze stroną społeczną. Widzę JSW jako część szerszej koncepcji reindustrializacji Polski. To także element repolonizacji, o której rozmawialiśmy także w czasach mojej prezesury w ARP – przy okazji Huty Częstochowa. Widzimy dziś, jak np. ArcelorMittal wygasza piece w Dąbrowie Górniczej, podczas gdy Niemcy przeznaczają duże środki na odbudowę własnego przemysłu stalowego.
On już się dzieje. Przemysł zbrojeniowy naturalnie go napędza i będzie napędzał jeszcze bardziej. Energetyka – zarówno offshore, jak i onshore – wymaga stalowych komponentów. Budowa elektrowni atomowej to gigantyczny projekt, który również potrzebuje zaplecza przemysłowego. Nie wyobrażam sobie, by pieniądze przeznaczone na te inwestycje trafiały wyłącznie do zagranicznych wykonawców. Musimy zadbać, by w jak największym stopniu zostały w Polsce.
To kwestia przyjętego modelu restrukturyzacji.
Nie chciałbym tego dziś ujawniać. Zarząd Grupy Azoty intensywnie pracuje nad wypracowaniem rozwiązań.
Oceniam aktywność zarządu pod kątem zdolności do przeprowadzenia spółki przez bardzo trudny czas, spowodowany głównie przewymiarowaną, nietrafioną inwestycją w poliolefiny.
Jesteśmy w stałym kontakcie.
Patrzymy na kapitalizację, wyniki, notowania – tu informacje są pozytywne, co minister Jaworowski wielokrotnie podkreślał.
Wartość Orlenu wzrosła, ale nie można oceniać spółek tylko przez pryzmat twardych danych. Ważne są jednak także inne czynniki, jak choćby efektywne realizowanie strategii gospodarczej państwa. – Ważna jest też stabilność funkcjonowania zarządów. Jeżeli członkowie zarządu koncentrują się na konfliktach wewnętrznych, to nie zajmują się sprawami strategicznymi dla danej spółki.
Oczekuję, że zarząd będzie działał jak jedna pięść – kompetentny, profesjonalny i skupiony na biznesie, a nie na intrygach. Tylko wtedy cała energia idzie w realizację strategii i projektów.
Sytuacja była złożona i analizowana wielowątkowo. Początkowo przyjęcie prezesa było ocenione bardzo dobrze, także przez stronę społeczną. Jednak ostatnie miesiące nie przyniosły stabilizacji ani poczucia bezpieczeństwa w realizacji celów strategicznych. Również model zarządzania grupą kapitałową PZU przestał przystawać do obecnej rzeczywistości.
To model, który być może naście lat temu był dobrze dopasowany, ale dziś już nie. Czasy się zmieniają, podobnie jak mentalność menedżerów.
Preferuję model konstruktywnego lidera. W spółce musi być jasno zdefiniowane przywództwo, bez niego organizacja się rozchodzi. Ale to nie powinien być „bizantyjski król”. To musi być autorytet budowany na charyzmie, argumentach i zdolności przekonywania. Wiem, jak w praktyce trudno jest znaleźć takich liderów.
Spółki z udziałem Skarbu Państwa to największe wyzwania menedżerskie w kraju, bardziej ambitne niż spokojna praca w prywatnym biznesie. Pamiętam rozmowę z menedżerem, który odszedł z międzynarodowego banku z powodu braku możliwości kreacji. W sektorze publicznym miał mniejsze pieniądze i większe ryzyka, ale też możliwość tworzenia i wdrażania większych projektów.
Jednym i drugim. Kluczowa jest możliwość kreacji i realizacji projektów.
Po objęciu funkcji prezesa ARP dostałem kilkaset wiadomości na LinkedIn. Po zostaniu ministrem – kilka tysięcy (śmiech). Oczywistą drogą są konkursy, ale kandydaci muszą być oceniani wielowymiarowo. To przedstawiciele właściciela i muszą realizować jego strategię.
W prywatnym biznesie, np. w USA, nie ma sytuacji, by rada dyrektorów ignorowała właściciela. Trzeba jednak znaleźć balans – kompetencje, profesjonalizm, doświadczenie oraz pewność, że osoby te wpiszą się w strategię właściciela.
Przede wszystkim musimy eliminować patologie – np. rady nadzorcze spółek o minimalnej działalności, liczące po kilkanaście osób i pobierające wynagrodzenia. Trzeba unikać też sytuacji, w których rada składa się prawie wyłącznie z prawników albo akademików. Wiedza teoretyczna jest cenna, ale nie może dominować nad doświadczeniem praktycznym. Kluczowe jest wyważenie proporcji. Zmiany w tym obszarze to jeden z moich priorytetów.
Rada nadzorcza ogłosiła konkurs. Zostanie on rozstrzygnięty na początku września i wtedy poznamy nowego prezesa.
To kompetencja rady nadzorczej.
Decyzja o odwołaniu prezesa PZU była całkowicie niezależna od realizacji projektu opartego na tzw. kompromisie duńskim. Czekam na ostateczne rekomendacje. Znam kontekst regulacyjny i kapitałowy, w jakim funkcjonują PZU i Pekao SA. Sytuacja rynkowa zmienia się dynamicznie, a wraz z nią uwarunkowania obu instytucji. Gdy zakończą się prace komitetów sterujących i zostaną przedstawione akcjonariuszom konkretne rozwiązania, będziemy je szczegółowo analizować.
Trzeba pamiętać, że to spółki publiczne, musimy zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim akcjonariuszom, w tym mniejszościowym. Ewentualne wdrożenie tego projektu będzie wymagało zmian ustawowych i regulacyjnych. Liczba argumentów „za” jest bardzo duża. Nawet sygnały od regulatora nie są negatywne. Wszyscy patrzymy na to, jak ta operacja wpłynie na rynek i ile kapitału może uwolnić, zwiększając akcję kredytową, a to ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego.
Prezes Stypułkowski słynie z ofensywnego charakteru, ale ja jestem odporny na wszelkie formy nacisku. Pogląd Ministerstwa Aktywów Państwowych będzie w tej sprawie maksymalnie obiektywny. Z mojej perspektywy najważniejsze jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.
Chodzi o to, aby dokonywać zmian tam, gdzie nie mamy pewności, że sprawy idą we właściwym kierunku. Analizujemy sytuację przypadek po przypadku, spokojnie i w sposób zrównoważony, zawsze w trosce o interes i wartość spółek. Każdy członek organu korporacyjnego podlega weryfikacji, to naturalne. Zmiany będą, ale nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji.
Jako prezes spółek z udziałem Skarbu Państwa zawsze powtarzałem współpracownikom: to misja na czas określony. Nikt nie wie, jak długo będzie trwała, bo właściciel ma prawo podjąć decyzję. Najważniejsze, by w tym czasie osiągać realne rezultaty. Menedżer, który traktuje stanowisko jak tron, na którym chce siedzieć jak najdłużej, z reguły nie zostaje na nim długo.
Tego nie będę komentował. Mogę powiedzieć, że rozmowa z Premierem była bardzo profesjonalna i to między innymi przekonało mnie do przyjęcia propozycji. Mam w tym zakresie samodzielność.
Nie ma takiego trybu.
Nie wybrałbym jednej roli. Moim naturalnym napędem zawsze była chęć kreacji. Z drugiej strony, oczywista jest rola zarządcy majątku państwowego, którą przyjmuję z pokorą. Wnikam w szczegóły, analizuję je. Moje doświadczenie menedżerskie i cecha kreatora powodują, że moja praca będzie bardzo aktywna.
Dosłownie. Zawsze byłem patriotą gospodarczym.
Nacjonalista? Właściwie to słowo bardziej pasuje do obecnych, trudniejszych czasów. Od lat pokazuję, że Zachód potrafi chronić swoje rynki, nie łamiąc unijnych norm. Repolonizacja i local content będą jednym z motorów naszej działalności.
Uważam, że czas płacenia frycowego się skończył. Musimy zabezpieczać interes polskiego biznesu – i państwowego, i prywatnego. Dotyczy to offshore, energetyki jądrowej, sektora zbrojeniowego. Jest ogromna przestrzeń do tworzenia lepszych warunków dla polskich przedsiębiorców.
Będziemy tworzyć rozwiązania systemowe, analizując skuteczne przykłady z Francji, Niemiec czy Norwegii. To jeden z moich priorytetów.
Analizujemy portfel – to ok. 110 spółek, z czego strategicznych jest dwadzieścia kilka. Agencja Rozwoju Przemysłu ma narzędzia, by ocenić ich potencjał i znaleźć właściwą formułę funkcjonowania. Proces porządkowania portfela będzie kontynuowany, ale spółki strategiczne, czyli te „rodowe srebra” pozostaną na pewno w MAP. To jest poza wszelką dyskusją.
Temat jest otwarty. Jeśli uznamy, że w nowych warunkach rynkowych niektóre branże nabierają znaczenia geopolitycznego, mogą zostać włączone do tej listy.
To jedna z możliwości. W portfelu ARP są spółki o ciekawym potencjale do debiutu giełdowego. Jeżeli uda się przeprowadzić kilka IPO w ciągu dwóch lat, będzie to sukces i wsparcie dla polskiej giełdy.
To jest naturalne, że właściciel liczy na swój udział w wypracowanych zyskach. W 2025 r. spodziewamy się większych zysków spółek niż w 2024 r. Będziemy jednak analizować każdy przypadek. Nie ma mowy o drenowaniu spółek.
Nie wykluczam żadnego scenariusza. Jeśli pojawi się okazja i będzie to spójne z naszą strategią właścicielską, będziemy się angażować. Przykładem jest Huta Częstochowa. Uważnie obserwujemy też plany Mittala w Europie.
Za wcześnie, by o tym mówić. Wszystko jest możliwe.
Nie dzwonią.
Nie idealizuję rzeczywistości. Jestem pragmatykiem i wiem, że sytuacje bywają skomplikowane. Kluczowa jest jednak umiejętność powiedzenia „nie”. Nie każdy telefon musi oznaczać coś nagannego.
Zapewniam Pana, że potrafię.
