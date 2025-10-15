Z tego artykułu się dowiesz: Jak został podzielony nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa?

Które z najważniejszych spółek podlegają bezpośrednio ministrowi aktywów państwowych?

Jakie są różnice w wartości i znaczeniu spółek podlegających różnym ministrom?

W „Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych” ukazało się zarządzenie ministra aktywów państwowych ustalające podział kompetencji w kierownictwie tego resortu. Zarządzenie określa m.in. to, któremu z ministrów podlegają poszczególne spółki, w których minister aktywów wykonuje prawa z akcji lub udziałów.

Największe i najcenniejsze spółki Skarbu Państwa

Najważniejsze spółki podlegają bezpośrednio Wojciechowi Balczunowi, ministrowi aktywów państwowych. Są wśród nich: Orlen, PKO BP, PZU, PGE, Enea, Tauron, Grupa Azoty, Police, Giełda Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości, Polski Holding Hotelowy, Poczta Polska, Exatel, Totalizator Sportowy, Huta Łabędy, Węglokoks, Dalmor, Polski Fundusz Rozwoju, a także Agencja Rozwoju Przemysłu. W sumie pod bezpośrednim nadzorem szefa resortu aktywów państwowych znalazło się 28 podmiotów. Jest wśród nich 10 z 13 największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółek, w których udziały ma Skarb Państwa.

W środowej „Rzeczpospolitej” napisaliśmy o kapitalizacji tych spółek po dwóch latach od wyborów, po których rządy przejęła Koalicja 15 Października. Okazuje się, że łączna wartość ich akcji wzrosła w tym czasie z 218 mld zł do 340,8 mld zł, czyli o przeszło 56 proc. Najwyższą kapitalizacją może się obecnie pochwalić Orlen. Według stanu na 13 października (a więc dokładnie w dwa lata od ostatniej sesji przed wyborami z 2023 r.) łączna wartość jego akcji sięgnęła 102,9 mld zł. Kapitalizacja PKO BP to 93,1 mld zł, a trzeciego w kolejności w tym zestawieniu PZU 47,5 mld zł. Łączna wartość akcji PGE to 24 mld zł, Taurona 15,2 mld zł, Enei 9,7 mld zł.