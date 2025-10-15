Rzeczpospolita
Ekonomia
Ministrowie podzielili się nadzorem nad 110 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Ministrowie z resortu aktywów państwowych podzielili się na nowo nadzorem nad spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa. Większość tych największych, najważniejszych i z najwyższą kapitalizacją, ma pod swoimi skrzydłami bezpośrednio Wojciech Balczun.

Publikacja: 15.10.2025 13:42

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych

Foto: Darek Delmanowicz/PAP

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak został podzielony nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa?
  • Które z najważniejszych spółek podlegają bezpośrednio ministrowi aktywów państwowych?
  • Jakie są różnice w wartości i znaczeniu spółek podlegających różnym ministrom?

W „Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych” ukazało się zarządzenie ministra aktywów państwowych ustalające podział kompetencji w kierownictwie tego resortu. Zarządzenie określa m.in. to, któremu z ministrów podlegają poszczególne spółki, w których minister aktywów wykonuje prawa z akcji lub udziałów.

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Gospodarka
Więcej polskich firm w strategicznych inwestycjach. MAP bierze się za „local content”

Największe i najcenniejsze spółki Skarbu Państwa

Najważniejsze spółki podlegają bezpośrednio Wojciechowi Balczunowi, ministrowi aktywów państwowych. Są wśród nich: Orlen, PKO BP, PZU, PGE, Enea, Tauron, Grupa Azoty, Police, Giełda Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości, Polski Holding Hotelowy, Poczta Polska, Exatel, Totalizator Sportowy, Huta Łabędy, Węglokoks, Dalmor, Polski Fundusz Rozwoju, a także Agencja Rozwoju Przemysłu. W sumie pod bezpośrednim nadzorem szefa resortu aktywów państwowych znalazło się 28 podmiotów. Jest wśród nich 10 z 13 największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółek, w których udziały ma Skarb Państwa.

W środowej „Rzeczpospolitej” napisaliśmy o kapitalizacji tych spółek po dwóch latach od wyborów, po których rządy przejęła Koalicja 15 Października. Okazuje się, że łączna wartość ich akcji wzrosła w tym czasie z 218 mld zł do 340,8 mld zł, czyli o przeszło 56 proc. Najwyższą kapitalizacją może się obecnie pochwalić Orlen. Według stanu na 13 października (a więc dokładnie w dwa lata od ostatniej sesji przed wyborami z 2023 r.) łączna wartość jego akcji sięgnęła 102,9 mld zł. Kapitalizacja PKO BP to 93,1 mld zł, a trzeciego w kolejności w tym zestawieniu PZU 47,5 mld zł. Łączna wartość akcji PGE to 24 mld zł, Taurona 15,2 mld zł, Enei 9,7 mld zł.

Spółki mniejsze, ale też cenne

Wedle nowego zarządzenia pod nadzór wiceministra Roberta Kropiwnickiego trafiło 37 spółek. Jest wśród nich giełdowy KGHM, którego kapitalizację wyliczyliśmy na 38,5 mld zł. Minister będzie też nadzorował m.in. ElectroMobility Poland, Centralę Farmaceutyczną „Cefarm”, kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce, Polam-Elta, Polcargo Group, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH, Sklejkę Orzechowo, „Spomasz” Bełżyce, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, uzdrowiska Krynica-Żegiestów i Rabka, Walcownię Metali Nieżelaznych „Łabędy”, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, Węglokoks Kraj czy Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”.

Czytaj więcej

Nowy minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas konferencji prasowej premiera Donalda Tus
Gospodarka
Wojciech Balczun: specjalista od zadań trudnych

Wiceminister Konrad Gołota będzie miał pod nadzorem 17 spółek. Wśród nich są: H. Cegielski Poznań, Huta Stalowa Wola, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Holding Obronny, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Siarkopol Tarnobrzeg, Stomil Poznań,  Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed, Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” oraz Zakłady Chemiczne „Rudniki”.

Pod nadzór Grzegorza Wrony, nowego wiceministra w resorcie aktywów państwowych, trafiło 28 spółek. Znalazły się wśród nich m.in. Beskidzki Hurt Towarowy, Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt”, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Chłodnia „Mors-Wola”, Jastrzębska Spółka Węglowa, Krajowa Grupa Spożywcza, „Lubelski Rynek Hurtowy”, Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Spółka Restrukturyzacji Kopalń czy Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza.

W sumie ministrowie podzielili się nadzorem nad 110 spółkami.

W „Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych” ukazało się zarządzenie ministra aktywów państwowych ustalające podział kompetencji w kierownictwie tego resortu. Zarządzenie określa m.in. to, któremu z ministrów podlegają poszczególne spółki, w których minister aktywów wykonuje prawa z akcji lub udziałów.

Największe i najcenniejsze spółki Skarbu Państwa

