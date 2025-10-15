Niecałą godzinę trwały obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w środę 15 października. Tak zaczął się cykl zgromadzeń zainicjowanych przez osoby pracujące dla dzieci założyciela Polsatu będące dziś z nim w sporze.

Środowe NWZ zostało zwołane przez wehikuł inwestycyjny Argumenol, czyli większościowego akcjonariusza. Poprowadził je prawnik Jarosław Kołkowski, pracujący w Polsce dla fundacji TiVi Foundation i Solkomtel, założonych przez Zygmunta Solorza. Fundacjami kierują obecnie trzy osoby, w tym kurator ustanowiony przez sąd i pełnomocnik dzieci miliardera.

Zmiany w radzie nadzorczej ZE PAK mimo apeli i oświadczeń.

NWZ zrealizowało dziś tylko część porządku obrad. Odwołało z rady nadzorczej dwie osoby: Zygmunta Solorza i jego żonę Justynę Kulkę. Odbyło się to głosami Argumenolu, przy blisko 7,7 mln głosów wstrzymujących się oraz oświadczeniach i sprzeciwach zgłoszonych do protokołu przez prawników wspierających Radosława Kwaśnickiego, głównego prawnika Zygmunta Solorza i akcjonariusza jego spółek.

Prawnik Radosława Kwaśnickiego odczytał wcześniej oświadczenie przypominając o zarządzeniu tymczasowym cypryjskiego sądu w Limassol z 13 sierpnia br., a które dotyczyło m.in. Argumenolu. W oświadczeniu postulowano, aby NWZ nie podejmowało merytorycznych uchwał.