Aktualizacja: 15.10.2025 14:23 Publikacja: 15.10.2025 13:51
Foto: materiały prasowe/ Radek von Hirschberg
Niecałą godzinę trwały obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w środę 15 października. Tak zaczął się cykl zgromadzeń zainicjowanych przez osoby pracujące dla dzieci założyciela Polsatu będące dziś z nim w sporze.
Środowe NWZ zostało zwołane przez wehikuł inwestycyjny Argumenol, czyli większościowego akcjonariusza. Poprowadził je prawnik Jarosław Kołkowski, pracujący w Polsce dla fundacji TiVi Foundation i Solkomtel, założonych przez Zygmunta Solorza. Fundacjami kierują obecnie trzy osoby, w tym kurator ustanowiony przez sąd i pełnomocnik dzieci miliardera.
Czytaj więcej
Październik będzie gorącym miesiącem w imperium Polsatu pogrążonym w rodzinnym sporze. Rusza ciąg...
NWZ zrealizowało dziś tylko część porządku obrad. Odwołało z rady nadzorczej dwie osoby: Zygmunta Solorza i jego żonę Justynę Kulkę. Odbyło się to głosami Argumenolu, przy blisko 7,7 mln głosów wstrzymujących się oraz oświadczeniach i sprzeciwach zgłoszonych do protokołu przez prawników wspierających Radosława Kwaśnickiego, głównego prawnika Zygmunta Solorza i akcjonariusza jego spółek.
Prawnik Radosława Kwaśnickiego odczytał wcześniej oświadczenie przypominając o zarządzeniu tymczasowym cypryjskiego sądu w Limassol z 13 sierpnia br., a które dotyczyło m.in. Argumenolu. W oświadczeniu postulowano, aby NWZ nie podejmowało merytorycznych uchwał.
Zarządzenie sądu na Cyprze zakazywało bowiem "bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jakiekolwiek osoby, jakichkolwiek zmian w odniesieniu do osób pełniących funkcje w organach spółki ZE PAK" - odczytał prawnik. - Dodatkowo wspomniany sąd zakazał Argumenol Investment Company Limited przygotowywania lub realizowania działań autoryzujących, pozwalających, zachęcających czy umożliwiających dokonanie przez jakąkolwiek osobę trzecią takiej zmiany w organach ZE PAK – dodał.
Jak pisaliśmy Sąd Najwyższy Cypru zawiesił zarządzenia tymczasowe z powodu wniosku złożonego przez prawników dzieci, a formalnie przez Solkomtel Foundation.
"W konsekwencji zarządzenie tymczasowe z dnia 13 sierpnia 2025 r. nadal istnieje, lecz z przyczyn proceduralnych pozostaje zawieszone w skutkach do czasu rozpatrzenia wniosku certiorari Solkomtel Foundation – w przypadku odrzucenia wniosku certiorari wspomniane zarządzenie tymczasowe z dnia 13 sierpnia 2025 r. ponownie stanie się w całości efektywne" - oświadczył prawnik Radosława Kwaśnickiego.
Jak napisano w oświadczeniu "Argumenol (..) mając pełną świadomość powyższych okoliczności postanowił natychmiast wykorzystać okres zawieszenia zarządzenia tymczasowego (...), działając w sposób ewidentnie sprzeczny z zasadami rzetelnego postępowania przed sądem cypryjskim".
Oceniono w nim, że zachowanie Argumenolu jest "nieuzasadnione merytorycznie", a "instrumentalne wykorzystanie chwilowej i mającej podstawy formalne przerwy w stosowaniu tego nakazu, stanowi wyraz lekceważenia pierwotnej woli sądu".
Dodano także, że zmiany w radzie nadzorczej ZE PAK są sprzeczne z interesem spółki i jej interesariuszy oraz mogą "wywoływać pogłębiające się wątpliwości co do skuteczności decyzji podejmowanych przez ten organ ZE PAK S.A. w takim bądź innym składzie".
Jarosław Kołkowski podkreśla, że obecnie zarządzenia tymczasowe sądu na Cyprze nie obowiązują i to z jego punktu widzenia jest najważniejsze.
Pytany w trakcie obrad, czy są kandydaci do rady w miejsce odwołanych osób, Jarosław Kołkowski – zaprzeczył. – W związku z tym, że nie ma kandydatur, proponuję ogłoszenie przerwy do 14 listopada – powiedział mecenas. I przerwa ta została uchwalona.
Przeciwko niej padło 91 głosów. – W imieniu mocodawcy oświadczam, że głosowałem przeciw podjęciu tej uchwały – powiedział prawnik Radosława Kwaśnickiego.
– Sprzeciw został zaprotokołowany. Widzimy się za niecały miesiąc. Zamykam obrady – poinformował Jarosław Kołkowski.
W chwili gdy to robił akcja ZE PAK kosztowała na giełdzie 21,35 zł, o 0,5 proc. więcej niż we wtorek. Potem w handlu walorami nastąpiła wyraźna przerwa.
W NWZ wzięło udział 18 akcjonariuszy dysponujących nieco ponad 41,2 mln akcji i tyloma głosami. Stanowiły one 81,07 proc. wszystkich akcji ZE PAK.
Przeciwko uchwałom odwołującym Zygmunta Solorza i Justynę Kulkę oddano 24,125 tys. głosów.
Po ich podjęciu rada nadzorcza ZE PAK składa się z sześciu osób. To Beata Jakacka-Sitek, Henryk Sobierajski, Wiesław Walendziak, Tomasz Szeląg, Alojzy Z. Nowak i Sławomir Zakrzewski.
Według Jarosława Kołkowskiego, plan Argumenolu zakładał odwołanie także trzeciej osoby: Sławomira Zakrzewskiego. Uchwały w tej sprawie jednak w środę nie poddano pod głosowanie. Jak nam powiedział potem przewodniczący NWZ, to celowe działanie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niecałą godzinę trwały obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w środę 15 października. Tak zaczął się cykl zgromadzeń zainicjowanych przez osoby pracujące dla dzieci założyciela Polsatu będące dziś z nim w sporze.
Środowe NWZ zostało zwołane przez wehikuł inwestycyjny Argumenol, czyli większościowego akcjonariusza. Poprowadził je prawnik Jarosław Kołkowski, pracujący w Polsce dla fundacji TiVi Foundation i Solkomtel, założonych przez Zygmunta Solorza. Fundacjami kierują obecnie trzy osoby, w tym kurator ustanowiony przez sąd i pełnomocnik dzieci miliardera.
Płocki koncern proponuje nieco ponad 1 mld zł. Ta kwota ma wystarczyć na restrukturyzację wszystkich wierzytelno...
Październik będzie gorącym miesiącem w imperium Polsatu pogrążonym w rodzinnym sporze. Rusza ciąg zgromadzeń akc...
Spółki Skarbu Państwa notują silne wzrosty, Francja rozważa zawieszenie reformy emerytalnej, a PGZ może wesprzeć...
Szwecja zgłosiła kandydaturę Jespera Brodina, byłego prezesa meblowego giganta IKEA, na stanowisko komisarza ONZ...
W Egipcie podpisano porozumienie pokojowe kończące konflikt w Strefie Gazy. Apple uruchamia elektrownię wiatrową...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas