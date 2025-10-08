Rzeczpospolita
Ekonomia
Wizz Air rozpycha się na polskim rynku. Nowe samoloty nowe kierunki

Kilkanaście nowych połączeń od przyszłego roku ogłosił prezes Wizz Air na lotniskach w Gdańsku i Wrocławiu. Węgrzy zbazują tam nowe, dodatkowe samoloty. Wiadomo, że Wizz Air rozmawiał także z przedstawicielami lotnisk w Krakowie i Katowicach.

Publikacja: 08.10.2025 18:34

Airbus A321 linii Wizz Air

Airbus A321 linii Wizz Air

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe kierunki planuje wprowadzić Wizz Air w Polsce?
  • Dlaczego Gdańsk i Wrocław zyskały na ekspansji Wizz Air?
  • Jakie są przyczyny zakończenia działalności Wizz Air Abu Dhabi?
  • Jakie wyzwania napotkał Wizz Air na rynku Bliskiego Wschodu?
  • W jaki sposób Wizz Air planuje skupić się na rynku Europy Środkowej?
  • Jaki wpływ ma geopolityka na strategię Wizz Air?

Prezes Wizz Air, József Várádi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie ukrywa, że to Europa Środkowa, a zwłaszcza Polska umocnią się teraz w jego siatce.

- W żadnym wypadku nie zamierzamy ograniczać naszych zimowych operacji w Polsce - mówi. To tutaj wylądowały maszyny, które wcześniej latały w Wizz Air Abu Dhabi. Węgrzy zamknęli tam operacje na początku lata 2025.

Najwięcej nowych połączeń zyskał Gdańsk

Za tym umocnieniem się węgierskiego przewoźnika w naszym regionie stoją także plany powrotu po ponad 12 latach na lotnisko w Modlinie. - Musimy mieć więcej możliwości rozwoju na rynku warszawskim, a Lotnisko Chopina rzeczywiście już pęka w szwach - mówił József Várádi.

Po jego ostatniej wizycie najwięcej zyskało lotnisko w Gdańsku, gdzie zresztą 20 lat temu Wizz Air zaczynał swoją działalność. Teraz do swojej bazy na Lotnisku im. Lecha Wałęsy Węgrzy dodadzą 9. samolot airbusa A321neo. Pozwoli to na uruchomienie 5 nowych tras - do Popradu (w siatce nazywa się Poprad-Zakopane) oraz Tallina, Wilna, Aten i Nicei.

Z kolei we Wrocławiu oprócz wcześniej zapowiedzianych nowości, w tym Gran Canarii, która wystartuje jeszcze w grudniu 2025, Katanii i Ochrydy (ruszą w sezonie letnim 2026), dojdą kolejne. - Wizz Air od czerwca 2026 r. zbazuje we Wrocławiu trzeci samolot airbus A321neo. - Otworzy to nam nowe możliwości i polecimy do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Zwiększona zostanie także częstotliwość na popularnych, już obsługiwanych trasach do Barcelony( latem do stolicy Katalonii poleci 7 razy w tygodniu) oraz do Bari, Tirany i Malagi - obiecuje prezes Wizz Air.

Przygoda w Abu Zabi zakończona na dobre

József Várádi nie ukrywa, że taką ekspansję w Polsce umożliwia mu zakończenie na dobre przygody na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  - Zamknęliśmy Wizz Air Abu Dhabi, co jednak nie oznacza, że nie będziemy latać do Abu Zabi i Dubaju, także z Polski - wyjaśnia.

Dlaczego się nie udało? Po pierwsze diametralnie zmieniły się warunki na rynku lotniczym na Bliskim Wschodzie. Kiedy zaczynaliśmy, był tam spokój. Dzisiaj nadal nie wiadomo, jak sytuacja się rozwinie. Po drugie: okazało się, że nasze silniki zupełnie inaczej funkcjonują w warunkach pustynnych, o czym nikt nas nie poinformował. Zużywają się tam 3-krotnie szybciej niż w normalnych, np. europejskich warunkach. A to wymaga częstszych remontów.

Wreszcie po trzecie: kiedy wchodziliśmy na rynek Abu Zabi, otrzymaliśmy obietnicę specjalnego traktowania i ta obietnica nie do końca została spełniona, a faworytem na rynku stał się zupełnie inny przewoźnik. W tej sytuacji nie było innego wyjścia, jak likwidacja Wizz Air Abu Dhabi - tłumaczył.

Powrót Wizz Air do Europy

- I stąd także nasza decyzja powrotu do Europy i skoncentrowania operacji na rynku Europy Środkowej. Tutaj zasady są jasne i nie ma faworyzowania jakiegoś przewoźnika. To, czego się również nauczyliśmy, to, że geopolityka stała się niesłychanie ważna w naszej branży. To nowe ryzyko, którego nie byliśmy świadomi jeszcze 5 lat temu - mówił József Várádi.

Od stycznia do października 2025 r. Wizz Air zrealizował do i z Polski ponad 50 tys. lotów, przewożąc ponad 11 mln pasażerów - to niemal wzrost o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. - przy wskaźniku realizacji operacji na poziomie 99,8 proc., czyli praktycznie bez odwołanych lotów.

Transport Firmy Wizz Air Lotnictwo

Prezes Wizz Air, József Várádi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" nie ukrywa, że to Europa Środkowa, a zwłaszcza Polska umocnią się teraz w jego siatce.

- W żadnym wypadku nie zamierzamy ograniczać naszych zimowych operacji w Polsce - mówi. To tutaj wylądowały maszyny, które wcześniej latały w Wizz Air Abu Dhabi. Węgrzy zamknęli tam operacje na początku lata 2025.

e-Wydanie