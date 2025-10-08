Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe kierunki planuje wprowadzić Wizz Air w Polsce?

Dlaczego Gdańsk i Wrocław zyskały na ekspansji Wizz Air?

Jakie są przyczyny zakończenia działalności Wizz Air Abu Dhabi?

Jakie wyzwania napotkał Wizz Air na rynku Bliskiego Wschodu?

W jaki sposób Wizz Air planuje skupić się na rynku Europy Środkowej?

Jaki wpływ ma geopolityka na strategię Wizz Air?

Prezes Wizz Air, József Várádi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie ukrywa, że to Europa Środkowa, a zwłaszcza Polska umocnią się teraz w jego siatce.

Reklama Reklama

- W żadnym wypadku nie zamierzamy ograniczać naszych zimowych operacji w Polsce - mówi. To tutaj wylądowały maszyny, które wcześniej latały w Wizz Air Abu Dhabi. Węgrzy zamknęli tam operacje na początku lata 2025.

Najwięcej nowych połączeń zyskał Gdańsk

Za tym umocnieniem się węgierskiego przewoźnika w naszym regionie stoją także plany powrotu po ponad 12 latach na lotnisko w Modlinie. - Musimy mieć więcej możliwości rozwoju na rynku warszawskim, a Lotnisko Chopina rzeczywiście już pęka w szwach - mówił József Várádi.

Po jego ostatniej wizycie najwięcej zyskało lotnisko w Gdańsku, gdzie zresztą 20 lat temu Wizz Air zaczynał swoją działalność. Teraz do swojej bazy na Lotnisku im. Lecha Wałęsy Węgrzy dodadzą 9. samolot airbusa A321neo. Pozwoli to na uruchomienie 5 nowych tras - do Popradu (w siatce nazywa się Poprad-Zakopane) oraz Tallina, Wilna, Aten i Nicei.