Aktualizacja: 16.10.2025 23:27 Publikacja: 16.10.2025 23:15
Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.
Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.
Podczas tegorocznej uroczystości wystąpią:
Iwona Hossa – śpiew
Dorota Miśkiewicz – śpiew
Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian
Marcin Wasilewski – fortepian
Młode Stare Baby
{oh!} Orkiestra
Martyna Pastuszka – skrzypce, kierownictwo artystyczne
Orkiestra Adama Sztaby
Chopin University Chamber Orchestra
Marta Maślanka – cymbały
Adam Sztaba – dyrygent, kierownictwo muzyczne
Zabrzmią m.in. utwory Antoniego Stolpego, Henryka Wieniawskiego, Krzysztofa Komedy, Grzegorza Turnaua i Marcina Wasilewskiego.
Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Patroni medialni Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025
TVP Warszawa, Radiowa Dwójka, RDC, Rzeczpospolita, rp.pl,
Magazyn Zwierciadło, Zwierciadło.pl, JazzPRESS, Jazz Forum, Polmic.pl
Lista nominowanych, regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody znajdują się na stronie: www.koryfeusz.org.pl.
Bilety na galę do nabycia w serwisie bilety24.pl oraz w kasach Filharmonii Narodowej.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.
Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.
Wystawa „Niech nas widzą!” na Zamku Królewskim w Warszawie pokazuje na czym polega komunikacja wizualna poprzez...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Miliard złotych wsparcia dla bibliotek, wzrost czytelnictwa, lepsze wyposażenie szkół, partnerstwa z samorządami...
- Poprzez śmiech i absurd także można dochodzić do metafizycznych pytań - mówi dyrektorka Muzeum Narodowego w Wa...
W Kopenhadze, stolicy designu, ogłoszono czterech zwycięzców prestiżowej nagrody. Polski okap kuchenny Mono Ciar...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„Starsze miasto" to tytuł wystawy, którą już od piątku będzie można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie. Ekspozycj...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas