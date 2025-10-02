Rzeczpospolita
Wydarzenia
Konkurs Chopinowski zarzuca sieć na cały świat

Poprzedni Konkurs Chopinowski w 2021 roku obejrzało na kanale YouTube ponad 4,5 mln widzów, co dało milion godzin przeznaczonych na te transmisje. W tym roku do promocji przesłuchań dołączył TikTok.

Publikacja: 02.10.2025 13:57

Ziye Tao z Chin zagra pierwszy na Konkursie Chopinowskim

Konkurs Chopinowski

Ziye Tao z Chin zagra pierwszy na Konkursie Chopinowskim

Foto: mat. pras.

Jacek Marczyński

Warszawa słucha Chopina. Taki slogan reklamowy można zobaczyć obecnie w wielu punktach miasta. I jest w tym sporo prawdy, bo choć bilety do Filharmonii Narodowej już dawno się rozeszły, to każdego dnia przed rozpoczęciem przesłuchań, chętni mają jeszcze szansę zdobyć wejściówkę. Najłatwiej o to będzie podczas pierwszego etapu, który rozpocznie się 3 i potrwa do 7 października.

XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski

XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski

Foto: PAP

Konkurs Chopinowski w Warszawie: Strefa melomana na Placu Centralnym

A poza tym muzyki Chopina w wykonaniu uczestników Konkursu będzie można posłuchać w innych miejscach stolicy. 11 i 12 października ( to czas II etapu) oraz 18 i 19.10 (finały) recitale chopinowskie odbędą się w Promie na Saskiej Kępie, a 15 i 16.10 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Dwa takie muzyczne spotkania (8. i 18.10) zaplanował ponadto Dom Kultury Kadr. 

Czytaj więcej

Ministra Marta Cienkowska losuje kolejność występu na Konkursie Chopinowskim, obok dyr. Artur Szklen
Konkurs Chopinowski 2025
Konkurs Chopinowski zacznie się tym razem na literę: T

Po raz pierwszy pojawi się w Warszawie – na Placu Centralnym – całodniowa Strefa Melomana. Podczas trzech dni finałowych, a także w dniu koncertu laureatów warto tam przyjść od godziny 10. Do wczesnego popołudnia odbywać się tam będą zajęcia dla dzieci i szkół. Od 15 szykowane są spotkania z artystami, twórcami internetowymi, będzie także muzyka grana na żywo. A wieczorem strefa zaprasza na wspólne śledzenie transmisji z Filharmonii Narodowej. Podobne strefy melomana zostaną przygotowane w Płocku, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku.

Chińska platforma Weibo transmituje Konkurs Chopinowski

Konkurs Chopinowski stał się jednak nie tylko imprezą warszawską, polską, ale i globalną. Oprócz tradycyjnych transmisji radiowych (2 Program PR) oraz telewizyjnych w TVP Kultura cały przebieg wszystkich trzech etapów można od 3 października słuchać i oglądać w jakości 4K na wielu platformach w sieci. Jest więc dostępny na stronie internetowej Konkursu (chopincompetition.pl), na kanale Chopin Institute na YouTube i w mediach społecznościowych NIFC z treściami w sześciu językach (Instagram lub Facebook).

Czytaj więcej

„Nie słucham muzyki”. Wywiad z fotografem Konkursu Chopinowskiego
Konkurs Chopinowski 2025
„Nie słucham muzyki”. Wywiad z fotografem Konkursu Chopinowskiego

Przesłuchania są dostępne ponadto w smartfonowej aplikacji mobilnej: Chopin Competition. Transmituje je również chińska platforma społecznościowa Weibo.

Konkurs Chopinowski wkracza na TikToka

Podobne działania były podjęte również podczas poprzedniego Konkursu Chopinowskiego. Natomiast po raz pierwszy jego partnerem stał się TikTok, który oprócz transmisji z Filharmonii Narodowej zapowiada wiele innych atrakcji: specjalną sekcję z informacjami oraz rozmaite muzyczne wyzwania z nagrodami. Wszystkie przesłuchania, w tym finały i gala laureatów będą dostępne na platformie TikTok LIVE. Oprócz tego na #chopin2025 będzie można śledzić rozmaite informacje czy wymieniać się uwagami o Konkursie.

Czytaj więcej

Rafał Blechacz
Konkurs Chopinowski 2025
Koncert to święto dla artysty

Dla wielu użytkowników TikTok jest dzisiaj podstawowym źródłem wiedzy o muzyce, także tej klasycznej. #ClassicalMusic zebrał w ostatnim roku 813 tys. postów. Ponadto TikTok już od pewnego czasu współpracuje ze światowymi wydarzeniami kulturalnymi takimi jak festiwal filmowy w Cannes czy Berlinale. Dołącza do nich obecnie Konkurs Chopinowski, co jest widomym znakiem, że wkracza on w świat współczesnej popkultury i służących jej mediów.

Konkurs Chopinowski w Warszawie: Strefa melomana na Placu Centralnym

