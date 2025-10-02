Warszawa słucha Chopina. Taki slogan reklamowy można zobaczyć obecnie w wielu punktach miasta. I jest w tym sporo prawdy, bo choć bilety do Filharmonii Narodowej już dawno się rozeszły, to każdego dnia przed rozpoczęciem przesłuchań, chętni mają jeszcze szansę zdobyć wejściówkę. Najłatwiej o to będzie podczas pierwszego etapu, który rozpocznie się 3 i potrwa do 7 października.

Reklama Reklama

XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Foto: PAP

Konkurs Chopinowski w Warszawie: Strefa melomana na Placu Centralnym

A poza tym muzyki Chopina w wykonaniu uczestników Konkursu będzie można posłuchać w innych miejscach stolicy. 11 i 12 października ( to czas II etapu) oraz 18 i 19.10 (finały) recitale chopinowskie odbędą się w Promie na Saskiej Kępie, a 15 i 16.10 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Dwa takie muzyczne spotkania (8. i 18.10) zaplanował ponadto Dom Kultury Kadr.

Po raz pierwszy pojawi się w Warszawie – na Placu Centralnym – całodniowa Strefa Melomana. Podczas trzech dni finałowych, a także w dniu koncertu laureatów warto tam przyjść od godziny 10. Do wczesnego popołudnia odbywać się tam będą zajęcia dla dzieci i szkół. Od 15 szykowane są spotkania z artystami, twórcami internetowymi, będzie także muzyka grana na żywo. A wieczorem strefa zaprasza na wspólne śledzenie transmisji z Filharmonii Narodowej. Podobne strefy melomana zostaną przygotowane w Płocku, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku.