Konkurs Chopinowski
Ziye Tao z Chin zagra pierwszy na Konkursie Chopinowskim
Foto: mat. pras.
Warszawa słucha Chopina. Taki slogan reklamowy można zobaczyć obecnie w wielu punktach miasta. I jest w tym sporo prawdy, bo choć bilety do Filharmonii Narodowej już dawno się rozeszły, to każdego dnia przed rozpoczęciem przesłuchań, chętni mają jeszcze szansę zdobyć wejściówkę. Najłatwiej o to będzie podczas pierwszego etapu, który rozpocznie się 3 i potrwa do 7 października.
XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski
Foto: PAP
A poza tym muzyki Chopina w wykonaniu uczestników Konkursu będzie można posłuchać w innych miejscach stolicy. 11 i 12 października ( to czas II etapu) oraz 18 i 19.10 (finały) recitale chopinowskie odbędą się w Promie na Saskiej Kępie, a 15 i 16.10 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Dwa takie muzyczne spotkania (8. i 18.10) zaplanował ponadto Dom Kultury Kadr.
Po raz pierwszy pojawi się w Warszawie – na Placu Centralnym – całodniowa Strefa Melomana. Podczas trzech dni finałowych, a także w dniu koncertu laureatów warto tam przyjść od godziny 10. Do wczesnego popołudnia odbywać się tam będą zajęcia dla dzieci i szkół. Od 15 szykowane są spotkania z artystami, twórcami internetowymi, będzie także muzyka grana na żywo. A wieczorem strefa zaprasza na wspólne śledzenie transmisji z Filharmonii Narodowej. Podobne strefy melomana zostaną przygotowane w Płocku, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku.
Konkurs Chopinowski stał się jednak nie tylko imprezą warszawską, polską, ale i globalną. Oprócz tradycyjnych transmisji radiowych (2 Program PR) oraz telewizyjnych w TVP Kultura cały przebieg wszystkich trzech etapów można od 3 października słuchać i oglądać w jakości 4K na wielu platformach w sieci. Jest więc dostępny na stronie internetowej Konkursu (chopincompetition.pl), na kanale Chopin Institute na YouTube i w mediach społecznościowych NIFC z treściami w sześciu językach (Instagram lub Facebook).
Przesłuchania są dostępne ponadto w smartfonowej aplikacji mobilnej: Chopin Competition. Transmituje je również chińska platforma społecznościowa Weibo.
Podobne działania były podjęte również podczas poprzedniego Konkursu Chopinowskiego. Natomiast po raz pierwszy jego partnerem stał się TikTok, który oprócz transmisji z Filharmonii Narodowej zapowiada wiele innych atrakcji: specjalną sekcję z informacjami oraz rozmaite muzyczne wyzwania z nagrodami. Wszystkie przesłuchania, w tym finały i gala laureatów będą dostępne na platformie TikTok LIVE. Oprócz tego na #chopin2025 będzie można śledzić rozmaite informacje czy wymieniać się uwagami o Konkursie.
Dla wielu użytkowników TikTok jest dzisiaj podstawowym źródłem wiedzy o muzyce, także tej klasycznej. #ClassicalMusic zebrał w ostatnim roku 813 tys. postów. Ponadto TikTok już od pewnego czasu współpracuje ze światowymi wydarzeniami kulturalnymi takimi jak festiwal filmowy w Cannes czy Berlinale. Dołącza do nich obecnie Konkurs Chopinowski, co jest widomym znakiem, że wkracza on w świat współczesnej popkultury i służących jej mediów.
