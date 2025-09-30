Aktualizacja: 30.09.2025 17:14 Publikacja: 30.09.2025 16:36
Wojciech Grzędziński stara się poprzez swoje kadry podkreślić indywidualizm każdej z fotografowanych osób. Tych, którzy kumulują w sobie emocje, ukazuje w ciasnym kadrze, tych, którzy wchodzą w interakcje z innymi osobami – w szerokim. Zależy mu na zbudowaniu spójnej narracji.
Mimo że przez wszystkie dni Konkursu jest na sali Filharmonii Narodowej, nie oddaje się doznaniom muzycznym. Zdarzają się chwile, gdy nieświadomie „odpływa”, porwany przez dźwięki, ale z reguły nie słucha wykonań. – Ludzie mówią mi często: ale tobie fajnie, słuchasz muzyki. Nie, nie słucham. Jestem zatopiony w pracy. Muszę się skoncentrować na tym, żeby zrobić zdjęcie. Podzielność uwagi mam na tyle ograniczoną, że nie mogę, niestety, świadomie wejść w słuchanie – mówi.
Więcej o specyfice pracy fotografa Konkursu Chopinowskiego w naszym materiale. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!
