Z tego artykułu się dowiesz: Jaka litera rozpoczyna występy uczestników Konkursu Chopinowskiego i jakie zmiany w regulaminie wprowadzono?

Jakie są nowe wymagania programowe w poszczególnych etapach Konkursu Chopinowskiego?

Jakie inicjatywy przygotowano dla kibiców i miłośników muzyki Fryderyka Chopina w całej Polsce?

Jakie stanowisko zajmuje przewodniczący jury Garrick Ohlsson i jakie jest jego przesłanie dla uczestników Konkursu?

Ile zgłoszeń napłynęło do tegorocznej edycji i jak przebiega selekcja uczestników Konkursu?

W roli tzw. sierotki, która z maszyny losującej wyciągnęła najważniejszą w tym dniu literę, wystąpiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska. Wprawdzie przedstawiciel Totalizatora Sportowego, który użyczył na ten akt odpowiedniego sprzętu, zaznaczył, że ta maszyna nie jest używana na co dzień, a ma wartość historyczną, ale może dlatego w zamkowej Sali Balowej prezentowała się godnie.

Przedstawiciel Chin Ziye Tao zagra pierwszy

Z wyniku losowania wynika, że przesłuchania rozpocznie pianista o nazwisku zaczynającym się na literę T. Jest to 20-letni przedstawiciel Chin Ziye Tao. Nie wiadomo, czy jest z powodu zaszczytu, jaki go spotkał, szczęśliwy. Na konkursach pianiści z reguły nie lubią grać jako pierwsi, co więcej, niezbyt im też odpowiada godzina występu – 10 rano. Organizatorzy postanowili więc dokonać w tym roku ważnej zmiany w regulaminie: po wylosowaniu litery rozpoczynającej I etap, w drugim jako pierwsi wystąpią uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o 6 od wylosowanej.

Koncert z orkiestrą i Polonez-fantazja

Ciekawe są zmiany w programie każdego etapu. I tak na przykład obowiązkowego walca trzeba będzie zagrać już na początku rywalizacji. – Chodzi o to, by już w tym wstępnym etapie można było zorientować się, czy pianista czuje tę specyficzną lekkość muzyki Chopina – uważa Artur Szklener, dyrektor NIFC i Konkursu Chopinowskiego.

Na swoistą rewolucję zdecydowano się również w finale i wzbudzi ona na pewno sporą dyskusję. Oprócz jednego z koncertów Chopina każdy finalista będzie musiał także zagrać Poloneza-fantazję. Utwór, skomponowany przez niego u schyłku życia, uchodzi wręcz za zapowiedź zupełnie nowej jego drogi twórczej. Z rozszyfrowaniem struktury Poloneza-fantazji kłopoty miewają nawet dojrzali pianiści.

84 pianistek i pianistów wystartuje w pierwszym etapie Konkursu

Przygotowania do stulecia Konkursu Chopinowskiego

Konferencja w Zamku Królewskim zgromadziła wielu gości – przedstawicieli władz, współorganizatorów wspierających NIFC, sponsorów i partnerów biznesowych. Specjalny list od prezydenta Karola Nawrockiego odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Kolarski.

W długim ciągu przemówień zaproszonych gości powtarzane były słowa o wyjątkowej randze w świecie Konkursu Chopinowskiego, ale też wiele mówiono o rozmaitych wydarzeniach okołokonkursowych, bo jest ich w tym roku wyjątkowo dużo. Stanowią już zapowiedź świętowania stulecia Konkursu Chopinowskiego przypadającego w 1927 r. Obchody zwieńczy zaś kolejny Konkurs w 2030 r. Ministra Marta Cienkowska zapowiedziała powstanie wieloletniego rządowego programu tych obchodów.

Kibice Legii i Strefy Melomana

Adresowane są do najmłodszych, ale też do środowisk, które nie miały specjalnego kontaktu z twórczością Chopina. 24 września przed meczem z Jagiellonią Białystok Legia Warszawa przygotowała na swoim stadionie spotkanie z muzyką Fryderyka w nowej aranżacji, połączone z multimedialnym widowiskiem laserowym.

Orlen, sponsor Konkursu, zorganizuje w siedmiu miastach polskich Strefy Melomana, gdzie będzie można słuchać transmisji z przesłuchań. W Warszawie taka strefa powstanie na placu Centralnym, pozostałe w Płocku, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku. Będą na nich też różne atrakcje – od spotkań z artystami po zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Garrick Ohlsson czuje się zaszczycony

Do uczestników Konkursu przemówił też przewodniczący jury, Garrick Ohlsson. Chopin bez indywidualnego podejścia nie jest pełny – powiedział. – Może być grany na wiele różnych sposobów i normalne jest, że my, jurorzy, będziemy mieli odmienne opinie, czasami zupełnie sprzeczne. Pewnie nie będziemy się ze sobą zgadzali. Chopin bez magii jest suchy jak piach, Chopin, w którym nie ma porządku i struktury, robi się deliryczny i rozchwiany.

Garrick Ohlsson Garrick Ohlsson, przewodniczący jury Konkursu Chopinowskiego Foto: mat. pras.

Na koniec stwierdził zaś, że czuje się przygnieciony zaszczytem, iż jest pierwszym cudzoziemcem, który staje na czele jury Konkursu Chopinowskiego.

Jest to rzeczywiście największy i najważniejszy konkurs pianistyczny na świecie, o czym świadczą choćby liczby. Do tegorocznej edycji napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń od ponad 640 młodych pianistek i pianistów z 54 krajów. Do eliminacji zakwalifikowano 171 osób. Do samego Konkursu dopuszczono 84 osoby. Zwycięzcę poznamy w nocy z 20 na 21 października. Niemal zaraz po koncercie laureatów wyruszą oni w tournée do 19 krajów Europy, Azji i obu Ameryk.

Przebieg Konkursu jak zwykle będą w całości transmitowały: Program 2 PR, TVP Kultura oraz oczywiście na YouTubie.