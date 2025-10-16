Materiał przygotowany przez firmę Tax safe

Jesteśmy ogólnopolską siecią placówek specjalizujących się w obsłudze księgowej, kadrowej, doradztwie podatkowym oraz optymalizacji podatkowej, oferującą nie tylko gotowy pomysł na biznes, ale również kompleksowe wsparcie na każdym etapie jego prowadzenia.

Kim jesteśmy?

TAX SAFE to marka budowana z pasją i precyzją, działająca od 30 lat w sektorze usług księgowych i doradczych. Nasza misja to tworzenie bezpiecznych i skutecznych rozwiązań podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Nasze 56 placówek jest opartych na jednolitych standardach obsługi 4000 klientów, nowoczesnych narzędziach IT jak TAX SYNC – program do wystawiania FV z elementami księgowości połączony z KSeF.

Zobacz film o KSeF: https://youtu.be/guWJv_n4K0M?si=M5laR29x5yyTKjo5

Co oferujemy franczyzobiorcom?

1. Gotowy model biznesowy:

Zapewniamy kompletny know-how oraz wdrożenie w sprawdzony system operacyjny, marketingowy i sprzedażowy. Dzięki „Księdze standardów TAX SAFE” franczyzobiorcy otrzymują instrukcję działania krok po kroku – od pozyskiwania klientów po reprezentację przed urzędami skarbowymi.

2. Silne wsparcie centrali:

Nowi partnerzy otrzymują pełne zaplecze szkoleniowe i operacyjne. Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości i biznesu zapewnia konsultacje oraz pomoc w codziennym prowadzeniu placówki.

3. Elastyczne pakiety usług:

Oferujemy zróżnicowane pakiety księgowe – od ryczałtu, przez KPiR, po pełną księgowość – dostosowane do potrzeb klienta końcowego. Nasze usługi obejmują również doradztwo prawne, informatyczne, reprezentację w kontrolach i pomoc w optymalizacji podatkowej.

4. Innowacyjne narzędzia i technologie:

Franczyzobiorcy mają dostęp do zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, takich jak system TAX CRM, aplikacja do zarządzania klientami i rozliczeniami oraz interaktywne kalkulatory podatkowe.

Pobierz darmowy ebook o KSeF: https://zapisy.nowaeraksiegowosci.pl/ebook

Dlaczego warto z nami?

TAX SAFE to nie tylko biznes – to także partnerstwo i bezpieczeństwo. Nasi franczyzobiorcy działają w ustandaryzowanym środowisku, korzystając z siły ogólnopolskiej marki i jednocześnie czerpiąc z lokalnej niezależności. Wspólnie budujemy sieć placówek, które stają się zaufanym doradcą podatkowym w swoich społecznościach.

Jeśli szukasz stabilnego pomysłu na biznes, chcesz działać w branży o wysokim zapotrzebowaniu i mieć realny wpływ na finanse przedsiębiorców – franczyza TAX SAFE to rozwiązanie dla ciebie.

Dołącz do sieci TAX SAFE – z nami księgowość i optymalizacja podatkowa stają się bezpieczne, a biznes oparty na zaufaniu.

Więcej o nas: https://taxsafe.pl

