16.10.2025
Foto: Mat. prasowe
Materiał przygotowany przez firmę Tax safe
Jesteśmy ogólnopolską siecią placówek specjalizujących się w obsłudze księgowej, kadrowej, doradztwie podatkowym oraz optymalizacji podatkowej, oferującą nie tylko gotowy pomysł na biznes, ale również kompleksowe wsparcie na każdym etapie jego prowadzenia.
TAX SAFE to marka budowana z pasją i precyzją, działająca od 30 lat w sektorze usług księgowych i doradczych. Nasza misja to tworzenie bezpiecznych i skutecznych rozwiązań podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Nasze 56 placówek jest opartych na jednolitych standardach obsługi 4000 klientów, nowoczesnych narzędziach IT jak TAX SYNC – program do wystawiania FV z elementami księgowości połączony z KSeF.
Zobacz film o KSeF: https://youtu.be/guWJv_n4K0M?si=M5laR29x5yyTKjo5
1. Gotowy model biznesowy:
Zapewniamy kompletny know-how oraz wdrożenie w sprawdzony system operacyjny, marketingowy i sprzedażowy. Dzięki „Księdze standardów TAX SAFE” franczyzobiorcy otrzymują instrukcję działania krok po kroku – od pozyskiwania klientów po reprezentację przed urzędami skarbowymi.
2. Silne wsparcie centrali:
Nowi partnerzy otrzymują pełne zaplecze szkoleniowe i operacyjne. Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości i biznesu zapewnia konsultacje oraz pomoc w codziennym prowadzeniu placówki.
3. Elastyczne pakiety usług:
Oferujemy zróżnicowane pakiety księgowe – od ryczałtu, przez KPiR, po pełną księgowość – dostosowane do potrzeb klienta końcowego. Nasze usługi obejmują również doradztwo prawne, informatyczne, reprezentację w kontrolach i pomoc w optymalizacji podatkowej.
4. Innowacyjne narzędzia i technologie:
Franczyzobiorcy mają dostęp do zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, takich jak system TAX CRM, aplikacja do zarządzania klientami i rozliczeniami oraz interaktywne kalkulatory podatkowe.
Pobierz darmowy ebook o KSeF: https://zapisy.nowaeraksiegowosci.pl/ebook
TAX SAFE to nie tylko biznes – to także partnerstwo i bezpieczeństwo. Nasi franczyzobiorcy działają w ustandaryzowanym środowisku, korzystając z siły ogólnopolskiej marki i jednocześnie czerpiąc z lokalnej niezależności. Wspólnie budujemy sieć placówek, które stają się zaufanym doradcą podatkowym w swoich społecznościach.
Jeśli szukasz stabilnego pomysłu na biznes, chcesz działać w branży o wysokim zapotrzebowaniu i mieć realny wpływ na finanse przedsiębiorców – franczyza TAX SAFE to rozwiązanie dla ciebie.
Dołącz do sieci TAX SAFE – z nami księgowość i optymalizacja podatkowa stają się bezpieczne, a biznes oparty na zaufaniu.
Więcej o nas: https://taxsafe.pl
