Franczyza McDonald’s to przykład długofalowej, opartej na partnerstwie współpracy, która przynosi korzyści zarówno licencjobiorcom, jak i korporacji. McDonald’s rozwija swój model biznesowy konsekwentnie od kilkudziesięciu lat. Przez to, jakie firma wypracowała know-how w tym obszarze, oraz dzięki wsparciu, które oferuje na co dzień, franczyzobiorcy mogą skutecznie rozwijać swoje organizacje i być częścią jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.

Umowa franczyzowa z McDonald’s jest podpisywana zwykle na 20 lat, co dla wielu przedsiębiorców jest decyzją życia i inwestycją wszystkich oszczędności. Badania wewnętrzne firmy pokazują jednak, że aż 97% franczyzobiorców deklaruje satysfakcję ze współpracy z marką, co świadczy o stabilności i atrakcyjności tej formy działalności.

Co jest zatem kluczem do sukcesu? Właściwe dopasowanie. McDonald’s wybiera franczyzobiorców z rozwagą i odpowiedzialnością. Firma wypracowała profil kandydata, którym kieruje się w rekrutacji. Idealny franczyzobiorca musi być doświadczony, przedsiębiorczy, umieć budować i rozwijać zespół, podzielać wartości firmy i rozumieć wagę doświadczenia gościa oraz pracownika. Do tego dochodzą warunki formalne i wymogi finansowe, nato- miast nie są one decydujące – McDonald’s nie szuka inwestorów, ale licencjobiorców zaangażowanych w codzienną działalność restauracji.

– Bycie licencjobiorczynią McDonald’s to przede wszystkim olbrzymi prestiż bycia częścią tak cenionej marki w Polsce – mówi Agnieszka Borczowska, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska, i dodaje: – Dla mnie jako osoby, która nigdy wcześniej nie prowadziła swojego biznesu, nieocenionym było przygotowanie do startu własnej działalności, przejęcia pierwszej restauracji i wsparcie na każdym z etapów wejścia w nową rolę. Bardzo cenię sobie relacje oparte na partnerstwie, transparentność w komunikacji, otwartość na dialog i zmiany. I chyba najważniejsza rzecz we współpracy, zwłaszcza dla początkujących ludzi biznesu takich jak ja: McDonald’s nie tylko daje mi poczucie stabilizacji i wsparcia, ale też otwiera furtkę do dalszego rozwoju, jasno stawiając kryteria – dodaje.

Agnieszka Borczowska franczyzobiorczyni McDonald's Polska

Kandydaci na franczyzobiorców McDonald’s przechodzą rekrutację, a następnie kilkumiesięczny program szkoleniowo-wdrożeniowy, podczas którego poznają organizację restauracji od podstaw, pracując na wszystkich stanowiskach. Dzięki temu już na starcie znają swój biznes dosłownie od kuchni, mają solidną wiedzę wartościach oraz strategii marki, potrafią zarządzić zmianą i zespołem, co daje im mocny fundament do skutecznego prowadzenia własnych restauracji.

Wsparcie w biznesie

Franczyzobiorcy mogą liczyć na solidne wsparcie ze strony McDonald’s. Nowi partnerzy jako pierwszy obiekt przejmują już działającą restaurację, z wykwalifikowaną kadrą i ustabilizowanymi obrotami. Wszyscy korzystają z wypracowanych standardów, procedur oraz pomocy operacyjnej i marketingowej, zapewnianej przez Centrum Serwisowe marki.

– Każdy franczyzobiorca ma swojego doradcę, nazywanego przez nas franchisee business partner, który współpracuje z nim na co dzień. Jesteśmy po to, aby pomagać osiągnąć sukces i realizować cele biznesowe, natomiast decyzja o skorzystaniu z rekomendacji leży po stronie franczyzobiorcy. Nie podejmujemy decyzji za przedsiębiorcę, ale przez lata lojalnej, transparentnej współpracy, zbudowaliśmy zaufanie i wiarygodność. Franczyzobiorcy są świadomi, że warto korzystać z naszych podpowiedzi, bo to przynosi korzyści. Oprócz nas, naszych licencjobiorców wspierają eksperci z poszczególnych obszaru biznesu, np. finansowego czy marketingowego. Razem tworzymy zespół, który określamy jako One Field Team – tłumaczy Marcin Bonicki, franchisee business partner w McDonald’s Polska.

Marcin Bonicki franchisee business partner w McDonald's Polska

Firma daje know-how i wyznacza priorytety biznesowe. Franczyzobiorcy jednak mają wpływ na strategię McDonald’s w Polsce. Wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy współpracują z korporacją nad planami rozwojowymi i budowaniem przewagi konkurencyjnej. Mają także możliwość uczestniczenia w specjalnych projektach, grupach roboczych oraz programach szkoleniowych, co podkreśla rolę partnerstwa w modelu franczyzowym.

– Podstawą rozwoju są ludzie. Nasi pracownicy i nasi franczyzobiorcy. Bez nich nie jesteśmy w stanie ani prowadzić, ani otwierać nowych restauracji – tłumaczy Marcin Bonicki. – McDonald’s z uwagą dobiera swoich licencjobiorców, odpowiada za dostarczanie im najlepszych narzędzi, oczekując od nich, że będą z nich korzystali – rekrutując, szkoląc, rozwijając, motywując pracowników i zapewniając im bezpieczne środowisko pracy. Jeśli obie strony robią to, co do nich należy, to efektem jest stworzenie możliwości rozwoju – twierdzi.

Rozwój organizacji franczyzowej

W modelu franczyzy McDonald’s jedna osoba zarządza średnio pięcioma lokalami. Taka liczba restauracji pozwala franczyzobiorcy na osobiste zaangażowanie w ich codzienne funkcjonowanie. Dzięki temu możliwe jest lepsze poznanie profilu gości oraz specyfiki lokalnych społeczności, w których restauracje działają. To zaś przekłada się na efektywniejsze zarządzanie i dostosowanie oferty do oczekiwań klientów, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości obsługi i satysfakcji odwiedzających.

– Oczywiście każdy franczyzobiorca może liczyć na doradztwo na każdym etapie współpracy oraz profesjonalne wsparcie w każdym obszarze naszej działalności – zapewnia Alina Borucka, która jako jedna z pierwszych osób dołączyła do grona franczyzobiorców McDonald’s Polska już w 1995 roku. Obecnie prowadzi 12 restauracji w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, jednak swoją pierwszą restaurację otworzyła przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Alina Borucka franczyzobiorczyni McDonald's Polska

– Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w organizowanych przez McDonald's regularnych szkoleniach z zakresu psychologii biznesu, kompetencji lidera, "miękkiego" HR, tematów środowiskowych i marketingowych – to wszystko bardzo przydaje się w budowaniu prężnej organizacji, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata – dodaje Alina Borucka.

Dla kogo jest ten biznes?

Idealny kandydat na franczyzobiorcę McDonald’s to nowoczesny przedsiębiorca, który doskonale rozumie znaczenie doświadczeń gości i pracowników. Świadomość wpływu tych elementów na funkcjonowanie biznesu stanowi dla niego podstawę skutecznego prowadzenia restauracji.

Taki kandydat myśli o rozwoju – nie tylko własnym, ale także swojego zespołu. Posiada kompetencje liderskie i jest gotów inwestować czas oraz środki w rozwój i motywację pracowników. Dysponuje zarówno umiejętnościami wykonawczymi, jak i strategicznymi, które pozwalają mu skutecznie zarządzać własną firmą oraz podejmować decyzje sprzyjające jej rozwojowi. Ważna jest także otwartość na naukę i nieustanne poszerzanie kwalifikacji.

Wymagania wobec kandydata obejmują doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub pracy w sektorze usług bądź w dużej korporacji, a także praktykę w zarządzaniu co najmniej kilku- nastoosobowym zespołem. Kandydat powinien być przygotowany do realizacji złożonych zadań związanych z prowadzeniem biznesu oraz zarządzaniem personelem.

Dołączenie do grona franczyzobiorców McDonald’s wymaga inwestycji rzędu 5–6 milionów złotych, z czego co najmniej 25% wartości wyposażenia musi pochodzić ze środków własnych kandydata, pozostała część może być sfinansowana kredytem. Wkład własny musi zostać udokumentowany jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest obniżenie tego wymogu, jeśli kandydat wykazuje wysokie dopasowanie do roli oraz motywację.

Dla pierwszej restauracji McDonald’s stawia dodatkowe warunki — kandydat musi mieszkać maksymalnie godzinę drogi od restauracji i od momentu dołączenia do systemu musi aktywnie uczestniczyć w codziennej pracy lokalu. Ważne jest także, by część przychodów była na bieżąco reinwestowana w rozwój i modernizację restauracji.

Franczyza z przyszłością

Po upływie 20-letniego okresu umowy i spełnieniu określonych warunków, takich jak pozytywna ocena współpracy, franczyzobiorca może ubiegać się o przedłużenie prawa do prowadzenia danej restauracji. McDonald’s wypracował również proces tzw. Second Generation, w ramach którego zarządzanie restauracją może przejąć po rodzicu dziecko. Syn lub córka musi jednak przejść pełny proces rekrutacji, potwierdzając swoją gotowość i kompetencje do prowadzenia restauracji. W Polsce jest już kilka takich osób w gronie licencjobiorców.

Więcej o informacji o franczyzie McDonald’s Polska: www.mcdonalds.pl/franczyza

