Artykuł sponsorowany na zlecenie McDonald’s Polska

Agata Przybyła od zawsze marzyła o prowadzeniu własnego biznesu, jednak czuła, że brakuje jej pomysłu, doświadczenia oraz wystarczających środków finansowych. Zanim zdecydowała się na franczyzę McDonald’s, pracowała w różnych miejscach, a każde z nich wniosło do jej życia nowe spojrzenie na biznes i samorealizację.

Przygodę z gastronomią rozpoczęła już podczas studiów w Londynie, dorywczo pracując w restauracjach. – To wtedy zrozumiałam istotę obsesji na punkcie dbałości o obsługę i doświadczenie gości. Dodatkowo uświadomiłam sobie, jak złożonym przedsięwzięciem jest prowadzenie własnej restauracji – wspomina Agata.

Gdy wróciła do Polski, przez 12 lat budowała swoje doświadczenie w międzynarodowej korporacji w branży FMCG. Na stanowisku dyrektora zarządzała kategorią o wartości 100 mln dol. w dziesięciu krajach Europy Centralnej. Czuła jednak, że to nie jest jej docelowe miejsce.

Jak to się stało, że porzuciła wysokie stanowisko i pracę na etacie w korporacji na rzecz prowadzenia własnego biznesu? – Moment, w którym zostałam rodzicem, skłonił mnie do refleksji nad moją ścieżką kariery. Potrzebowałam większej elastyczności, aby łączyć życie rodzinne z ambicjami zawodowymi. Właśnie wtedy wróciło moje marzenie o własnej firmie. Po dokładnej analizie różnych opcji franczyza – a konkretnie franczyza McDonald’s – wydawała się najlepszym rozwiązaniem. Ten wybór pozwolił mi być zaangażowanym rodzicem i niezależną przedsiębiorczynią, zarządzającą swoim czasem i inwestującą w rozwój zawodowy – mówi Agata Przybyła, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska.

Po dokładnej analizie różnych opcji franczyza – a konkretnie franczyza McDonald's – wydawała się najlepszym rozwiązaniem. – mówi Agata Przybyła, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska Foto: Mat. prasowe

Kto może zostać franczyzobiorcą McDonald’s?

Po ośmiu miesiącach intensywnego szkolenia i przygotowania do roli, w grudniu 2023 roku zaczęła zarządzać pierwszą restauracją. Aplikując, wiedziała, że McDonald’s to światowy lider modelu franczyzowego i silna globalna marka z lokalnymi korzeniami. – Bazując na doświadczeniach z Londynu i korporacji, wiedziałam, że w dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu jest troska o doświadczenie konsumenta i pracownika. Czułam spójność w tym podejściu z McDonald’s. Jestem osobą ambitną, zdeterminowaną na rozwój i w kontekście własnego biznesu myślałam o perspektywie długofalowej. W końcu umowa na prowadzenie restauracji pod złotymi łukami zazwyczaj jest zawierana na 20 lat – to biznesowy maraton, a nie sprint – opowiada Agata Przybyła.

Jak dodaje, nie trzeba mieć doświadczenia w gastronomii, ale ważne są kompetencje menedżerskie, umiejętność zarządzania zespołem i chęć działania według sprawdzonego modelu biznesowego. – Ze względu na wymagany wkład własny (około 2 mln zł), jest to opcja dla osób, które zdołały już zgromadzić kapitał i zdobyć doświadczenie zawodowe – czy to poprzez prowadzenie własnej działalności, czy pracę na stanowiskach kierowniczych, np. w korporacjach. Sama przeszłam tę drogę i wiem, że to świetna opcja dla tych, którzy chcą zrobić krok w stronę własnego biznesu, ale w sprawdzonym systemie, z dużym wsparciem nie tylko na starcie, ale też na co dzień – tłumaczy.

Zanim nowi franczyzobiorcy McDonald’s zaczną sami prowadzić restaurację, muszą przejść wdrożenie przygotowujące ich do nowej roli. Zazwyczaj trwa ono od 9 do 12 miesięcy i obejmuje kilka etapów. – Na początku przeszłam szczegółowy proces rekrutacji i szkoleń, który obejmował zarówno teorię, jak i praktykę. Pracowałam w różnych restauracjach i na różnych stanowiskach, aby dobrze poznać funkcjonowanie restauracji od podszewki i standardy operacyjne marki – opowiada Agata.

McDonald’s wspiera franczyzobiorców i ich zespoły nie tylko na starcie, ale przez cały czas współpracy. Każdy franczyzobiorca może liczyć na pomoc pracowników Centrum Serwisowego, przede wszystkim doradcy biznesowego, Franchisee Business Partnera. Ponadto, niezależnie od stażu współpracy, McDonald’s oferuje wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu – od sprawdzonych dostawców, przez know-how i standardy operacyjne, po działania marketingowe. Z kolei firma oczekuje od franczyzobiorcy realnego zaangażowania w codzienne funkcjonowanie restauracji i życie lokalnych społeczności oraz współtworzenia i wdrażania strategii marki.

Foto: Mat. prasowe

Jestem franczyzobiorcą i co dalej?

McDonald’s rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Obecnie to 580 restauracji, a zgodnie z planem strategicznym firma zamierza otwierać rocznie około 40 kolejnych. To zarówno szansa na dalszy rozwój dla obecnych franczyzobiorców, jak i otwarte drzwi dla nowych kandydatów.

Jak to wygląda u Agaty? Franczyzobiorczyni pro- wadzi już trzy restauracje McDonald’s. – Po dobrym starcie chciałam się rozwijać i zarządzać kolejnymi restauracjami. Dostrzegłam w tym nie tylko możliwość dotarcia do szerszego grona gości, ale także szansę na optymalizację i usprawnienie zarządzania całym biznesem. Posiadanie większej liczby restauracji umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów i procesów operacyjnych, co prowadzi do obniżenia kosztów jednostkowych i zwiększenia rentowności – wyjaśnia Agata.

Przedsiębiorczyni chciałaby nadal się rozwijać i przejmować w zarządzanie kolejne restauracje. Pod- kreśla jednocześnie, że franczyza McDonald’s umożliwia jej łączenie swoich ambicji zawodowych z życiem rodzinnym.

Chcesz dołączyć do grona franczyzobiorców McDonald’s?

25 marca 2025 roku odbędzie się spotkanie online dla osób zainteresowanych franczyzą McDonald’s Polska. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o firmie i jej modelu biznesowym.

Aby dołączyć do wydarzenia, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie: https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/spotkania/

Artykuł sponsorowany na zlecenie McDonald’s Polska