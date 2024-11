Burger Drwala wraca do McDonald's. Ile kosztuje? Cena na sezon 2024/2025

Ile kosztuje Burger Drwala w sezonie 2024/2025?

Z sezonie 2024/2025 Drwal w wersji podstawowej kosztuje 24,90 zł (tyle samo, co rok temu). Za Burger Drwala Zestaw, czyli kanapkę z frytkami i napojem, trzeba zapłacić 32,90 zł. Zestaw powiększony to dodatkowe 3 zł. Nie są znane jeszcze inne ceny pozostałych rodzajów burgera.

„Co do ceny, to od chwili debiutu, czyli 2011 roku, koszt kanapki wyraźnie wzrósł, choć w ubiegłym roku mieliśmy niespodziankę – Burger Drwala okazał się tańszy. Klasyczną wersję można było zamówić za 24,90 zł, podczas gdy rok wcześniej (2022 rok) kosztowała 27,80 zł” – przypomina Fakt.

Jak McDonald’s promuje Drwala?

Eksperci nie od dziś wskazują, że działania podejmowane przez McDonald’s w związku z wprowadzeniem do sprzedaży Burgera Drwala to przykład udanej akcji marketingowej. Firma wykorzystuje przy tym regułę niedostępności. Kanapka pojawia się bowiem w sprzedaży tylko na stosunkowo krótki okres (2-3 miesiące). Firma dość późno informuje o jej premierze, na początku „sezonu na Drwala” nie wiadomo też, jak długo on potrwa.

W tym roku w mediach społecznościowych na dzień przed premierą pojawiły się informacje, że Burger Drwala przedpremierowo dostępny był już w Mławie. To jednak nie wszystko. „Ostatnimi laty McDonald's zaskakuje fanów ciekawymi inscenizacjami na rozpoczęcie sezonu na Burgera Drwala. W 2023 roku stworzył w Łodzi planszówkę, a rok wcześniej ubrał restaurację w Ustroniu w ogromny sweter” – przypomina portal Horecatrends.pl.