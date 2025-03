Magazyny są prawie puste. Czy kawy zabraknie?

Jak podaje Reuters, w jednym z magazynów dużej spółdzielni producenckiej w Brazylii, który zwykle wypełnia ćwierć miliona worków z ziarnami kawy, dziś jest prawie pusto, a od ścian odbija się echo. Brazylijscy plantatorzy, poszkodowani przez jedną z największych susz w historii, sprzedali już niemal wszystkie swoje zapasy, a nowych jeszcze długo nie będzie. Rolnicy w 2024 roku dostarczyli do spółdzielni 1,1 mln worków kawy. Rok wcześniej było ich 1,5 mln.

"Nigdy nie mieliśmy tak niskich zapasów w lutym, okresie, który jest wciąż odległy od nowych zbiorów. Do rozpoczęcia następnych zbiorów nie będziemy mieli zbyt wiele kawy do sprzedania. I nie tylko my. Wszędzie jest tak samo" – mówi Willian Cesar Freiria, kierownik sprzedaży w Cocapec, trzeciej co do wielkości spółdzielni kawowej w Brazylii.

Nieco więcej zapasów ma jedynie największa na świecie spółdzielnia kawowa Cooxupe. „W magazynach widać sporo kawy, ale prawie cały jej zapas jest już sprzedany klientom końcowym. Tutaj tylko czeka na wysyłkę" - powiedział Andre Silva Pinto, koordynator ds. magazynowania w Cooxupe.

Jak dodaje Luiz Fernando dos Reis, kierownik sprzedaży w tej firmie, rolnicy uprawiający kawę sprzedali 90 proc. zbiorów w 2024 roku. „To, co im zostało, to najniższa ilość, jaką kiedykolwiek widzieliśmy w naszych rejestrach" - zaznacza.

Historycznie niskie poziomy zapasów potwierdzają dane brazylijskich analityków rynku rolnego z firmy Safras&Mercado, według których plantatorzy sprzedali w 2024 roku 88 proc. zbiorów. W lutym pozostało im już tylko 8 proc.