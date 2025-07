Obecnie restauracje i usługi gastronomiczne w Polsce odpowiadają za 264 tys. ton zmarnowanej żywności rocznie, co stanowi 5,8 proc. całkowitych strat jedzenia.

Dzięki współpracy Too Good To Go z partnerem logistycznym Goodspeed, producenci mają szansę zmniejszyć skalę marnowania żywności poprzez zapewnienie stabilnego kanału sprzedaży nadwyżek posiłków, a jednocześnie uniknąć strat związanych z niesprzedanym jedzeniem.

Producenci już zaczęli wystawiać niesprzedane posiłki cateringowe w aplikacji Too Good To Go. Jej użytkownicy to 4,5 mln osób; mogą zamawiać paczki nawet za ułamek ceny z jednodniowym wyprzedzeniem i dostawą prosto pod drzwi, realizowaną przez Goodspeed.

– Dzięki tej współpracy wchodzimy w kolejny obszar łańcucha dostaw. To część konsekwentnie rozwijanego modelu, który pozwala ratować jedzenie na każdym etapie – od lokalnych sklepów i restauracji, dużych sieci, producentów FMCG, aż po gotowe posiłki – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor Too Good To Go w Polsce.

Walka z marnowaniem

– Codziennie tysiące pełnowartościowych diet pudełkowych pozostaje niesprzedanych – to efekt dynamicznych zmian zamówień i krótkiego terminu przydatności. Dzięki największej w Polsce sieci dostaw obejmującej ponad 5 tys. lokalizacji oraz zaawansowanej logistyce chłodniczej, możemy szybko i bezpiecznie przekierować nadwyżki prosto pod drzwi konsumentów, zarówno w miastach, jak i mniejszych miejscowościach – mówi Sylwester Rypina, prezes Goodspeed.